朝鲜举行议会选举 官媒呼吁共克时艰

（德国之声中文网）本周日（3月10日），朝鲜举行最高人民会议选举，这是金正恩掌权以来的第二次人民代表选举。上一次选举是在5年前。现有687名代表的最高人民会议是朝鲜的最高立法机构，相当于中国全国人大。这一选举被视为有名无实的形式选举。

每个选区基本上只有一位执政党朝鲜劳动党的候选人。所有17岁以上的公民必须参加所在选区的投票。投票时实际上只能在"赞成"和"反对"两者间做出选择：如果赞成，就把票直接投入票箱，如果反对，则需要用笔把选票上的候选人名字划掉。投票前会公布候选人的照片和简介。投票日的气氛如同群众庆祝集会。

参照上届先例，新一届代表名单很可能于选举结束一两天内的11-12日公布。

得票率百分百

新一届最高人民会议选举中，金正恩也是候选人之一，他是平壤一个选区的人民代表。在2014年的上届选举中，选民投票率为99.97%，候选人得票率为100%。金正恩当时也以全票当选人民代表。2011年底，金正恩在父亲金正日去世之后，就接管了党和国家的最高权力。

观察家认为，金正恩会让忠于自己的人进入新一届人民会议。一般来说，人民代表每年只开一到两次会，表决通过劳动党作出的决议。而最高人民会议主席团才是相对真正参与政府事务的机构，开会的频率也更高。

韩联社援引劳动党机关报《劳动新闻》当天的社论称，本届选举在意义极为深远的革命发展阶段中举行，将彰显朝鲜人民的坚定信念。朝鲜人民在任何艰难险阻面前都矢志不渝地相信、拥护最高领导人同志。在朝美首脑会谈未能达成协议、国际制裁长期化的情况下，朝方希望全民紧密地团结在以金正恩为核心的党中央周围，统一思想，共克时艰。

参加投票是每个公民的义务

在金正恩和特朗普越南峰会无结果而终止后，韩联社和两个美国智库于本周二 (3月5日) 报导，朝鲜东仓里导弹发射场有复工迹象。美国媒体继而在周六报道，据卫星图片显示，朝鲜可能正在准备发射一枚洲际弹道导弹或太空火箭。