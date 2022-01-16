朝鲜为获取物资开放中朝边境?

（德国之声中文网）两列朝鲜货运列车被拍摄到出现在中国丹东，随后往鸭绿江方向返程。货柜外观被遮盖，无从得知运载的内容。

负责监督列车的铁路工程师身着全套防护衣，显示出平壤对新冠病毒依旧保持高度警惕。

由于担心新冠病毒蔓延至境内，朝鲜在2020年1月关闭边境。除了政权中的精英分子外，朝鲜的2580万人民绝大多数只能获得基本的医疗保健，医院也没有足够的设备来应对疫情大爆发的情况。

朝鲜宣称"零确诊"

平壤政府迄今一再宣称，朝鲜至今没有新冠确诊病例，但卫生专家认为零确诊的可能性微乎其微。

关闭边境给这个原本就存在粮食短缺问题的国家带来更大的难题。长期以来，朝鲜一直依赖着邻国兼盟友中国，从基本食品、药品、燃料到化肥，以及维持工厂和车辆运转的部件，都是从中国进口取得。

中国12月份的海关数据显示，2021年仅有价值3.2亿美元的商品被运往朝鲜，这是10多年来的最低数字。

观看视频 02:39 執政十年 站在十字路口的金正恩

首尔高丽大学国际关系教授安仁海(Ahn Yinhay)对德国之声表示："我们知道的粮食和其他日常常必需品严重短缺，但我认为我们不能将这两列火车解释为边境普遍重新开放的证据。"

"朝鲜政府显然非常惧怕新冠病毒，特别是容易传播的新变种奥密克戎，他们知道若病毒一旦进入边界将会造成严重问题，所以正尽全力防范。"

安仁海补充说，金正恩政权也可能利用新冠病毒进一步压制朝鲜社会，对边境实施更严格的管制。有报道指出，负责拦截脱北者和走私者的边境士兵已经接到了格杀勿论的命令。

但派遣货运列车进口中国货物可能是因为金正恩需要安抚朝鲜的精英分子。安仁海表示："朝鲜即将迎来一些非常重要的周年纪念，依照传统会向人们分送物品来庆祝。"

今年2月16日是金氏家族第二位掌权者金正日诞辰80周年，4月15日则是朝鲜建国领导人金日成诞辰110周年。

美国特洛伊大学首尔分校国际关系教授品克斯顿（Daniel Pinkston）也认为，这两列货运列车不太可能预示着朝鲜边境对货物进口的全面开放。他指出，卫星图像显示，两列火车返回朝鲜后，在一个新设立的净化设施中停留了相当长的时间。

他对德国之声表示："在过去几年内，两列火车在如此短的时间内进出是前所未有的。关于它们究竟运送了什么回朝鲜，现在有很多猜测。但这个时机点让我认为，这与即将到来的周年庆的礼物有关。"

供不应求

在过去几年里，这些礼物包括食用油、饼干和糖果。但品克斯顿指出，今年冬天家用基本药物及燃料似乎特别短缺，此类物品将受到朝鲜政府的欢迎。

"朝鲜多年来一直处于贸易逆差状态。没有来自国际社会的外国直接投资或贷款，所以还有一个问题是，平壤如何为这些商品买单？"

品克斯顿表示："若能得知朝鲜政府在即将到来的大日子会发些什么东西，以及东西的数量和品质，将会非常有意思。但我想知道的是，一个数十年来一直无视经济规则的国家如何继续不受其束缚。"

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 一张罕见的“集体照” 在这张摄于1981年的照片上，金正男（右上）罕见的与父亲金正日共同出现。画面左上方的女性是成蕙琅，是画面中另外两名孩子的母亲。成蕙琅的另一个身份是金正男的姨妈，她的妹妹成蕙琳是金正日的妻子。1981年，成蕙琅举家逃亡韩国，这张照片也是她为了证明身份而公布于众的。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 落魄“王子”？ 2月13日，一位朝鲜男子在马来西亚吉隆坡去世。有关他的死因，外界众说纷纭，但他的身份却很快就得到确认：金正男（Kim Jong Nam）。45岁的他是统治朝鲜近70年的“金氏家族”一员，但长期游离于权力高层之外，据称是澳门赌场和五星级酒店的常客。在这次身亡消息传出之前，这个名字上次登上头条还是在2001年，当时他拿着假的多米尼加共和国护照前往日本，据说是要去迪士尼乐园。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 第三代领袖 也许正是因为2001年的“日本历险记”，让作为长子的金正男葬送了继承“王位”的机会，取而代之的是他同父异母兄弟金正恩（Kim Jong Un）。2010年，不到30岁的金正恩便成为朝鲜第二把手，仅次于其父金正日。人们当时便意识到，他将成为权力继承人。金正恩上台后进行了颇为严厉、“六亲不认”的整肃运动。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 拿姑父开刀 这轮整肃的“牺牲品”之一便是张成泽（Jang Song-thaek）。他不但是朝鲜政权的重要人物之一，还是金正恩的姑父。张成泽的妻子金敬姬是金正日最小的妹妹。但战友加亲友的身份也没能保住这位朝鲜二号人物的命，他一次召开大会的场合被当场逮捕，最后判处死刑，罪名之一是“企图发动政变”。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 金家长女 与丈夫张成泽一样，金敬姬（Kim Kyong-hui）也曾在金正恩刚刚上台时被视为权力高层的一员。但她并没有因为丈夫的倒台而遭到清洗，而是继续留在权力核心内，目前仍担任朝鲜劳动党中央政治局委员。曾有多次传出她的死讯，但最终都未能证实。不过，正如金氏家族的大部分女性成员一样，金敬姬此后甚少在公开场合露面。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 颇不寻常的第一夫人 现在最为引人注目的金家女性成员，无疑是金正恩的妻子李雪主（Ri Sol-ju）。有报道称，在成为领袖妻子之前，李雪主是朝鲜一个知名歌舞团的歌手。此后多次与金正恩共同出现在媒体上的她，因为衣着时髦，外表靓丽，而让令人一贯感觉沉闷阴暗的朝鲜政坛有了些许亮色。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 第一“王储” 除了妻子之外，金正恩目前最亲密的家人大概要数他的亲弟弟—金正哲（Kim Jong-chul）。与金正男一样，1981年出生的金正哲也曾被视为有望争夺“王位”，但最后并没能得到父亲的支持，据称是因为金正日觉得他太“娘娘腔”。不过他目前据信在朝鲜政权中也扮演重要角色。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 领袖的妹妹 金正恩和金正哲的母亲都是出生于日本的高容姬（Ko Yong-hui），他们两人还有一个妹妹—金與正（Kim Yo-jong）。据说，与其几位兄长一样，金與正也曾留学海外，尤其是瑞士。由于金家的神秘色彩，金與正刚刚出现在金正恩身边的时候，甚至一度被媒体误认为当时仍未公开亮相的李雪主。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 金家第四代 目前已经为外界所确知的金家第四代只有一位—金正男的儿子金汉秀（也译为金韩松，Kim Han-sol）。他不但留学国外，还曾接受过媒体采访。当时他表示，自己从来没有见过爷爷金正日和叔叔金正恩，也没有太多来自朝鲜的朋友。电视画面上的金汉秀一身韩流打扮，与寻常少年无异。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” “永远的总书记”和“永远的主席” 金日成在1948年开创“朝鲜民主主义人民共和国”，此后其子金正日继续其“遗志”，在朝鲜实行家族统治，至今持续三代。金日成死后被宪法确定为“共和国永远的主席”，而金正日去世后则被称为“永远的总书记”。尽管经济落后，平壤政权依然在“先军政策”的主导下大力发展军事实力，尤其是核武力量，并因此受到国际社会严厉制裁。 作者: 石涛



© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。