朝鲜为何要试射高超音速导弹?又是如何做到的?

（德国之声中文网）在围绕更难以监测和拦截的新一代远程火箭的激烈竞赛中，朝鲜方面周一宣称试射了一种固体燃料驱动的新型高超音速导弹。

美国、中国、俄罗斯等其它国家近年来也在开发高超音速武器。

何为高超音速导弹

高超音速导弹通常是指以五倍音速以上速度（时速大约在每小时6200公里）飞行的导弹，大多是在相对较低的高度执行任务。

分析人士指出，尽管以“高超音速”命名，但这类武器的最主要特征并非速度，而是其机动性。

朝鲜于2021年第一次试射了“火星-8”型高超音速导弹，2022年又试射了两次，根据韩国军方的分析，其搭载的是锥形可机动再入飞行器 (MaRV)，或者是能够机动击中目标的弹道导弹弹头。

朝鲜官方媒体表示，上周日进行的试射旨在检验新型多级高推力固体燃料发动机和中程高超音速激动控制弹头的可靠性。

将滑翔飞行器和所谓的部分轨道轰炸系统（FOBS）结合，可以缩短留给敌方的反应时间，给传统防御系统造成困难。

相比之下，洲际弹道导弹则是携带核弹头沿着弹道轨迹进入太空，但是不会进入近地轨道。

这场竞赛，谁在领先？

中国在2021年试射了可以携带核弹头的高超音速滑翔飞行器，它在绕地球飞行之后重新进入大气层并加速飞向目标，据称这次测试中导弹落在了距离目标大约20多英里的地方。

同年早些时候，俄罗斯成功试射了一枚“锆石”高超音速巡航导弹，总统普京吹嘘这是新一代导弹系统的成员。莫斯科还首次在潜艇和护卫舰上测试了这种武器。

2021年9月，美国表示已经测试了一种高超音速吸气式武器——这意味着它可以像巡航导弹一样在大气层自主飞行，这也是2013年以来该类武器首次测试成功。

朝鲜在高超音速武器领域的野心

2021年1月，在朝鲜劳动党的一次重要会议上，金正恩提出将确保高超音速武器的研发作为增强朝鲜军事力量的五年计划中的五项主要任务之一，这些任务还包括发展固体燃料洲际弹道导弹和核潜艇。

2021年9月，朝鲜试射了第一枚高超音速导弹，将其称作增强国防能力的“战略武器”，尽管一些韩国分析人士认为此次测试是失败的。

2022年1月，首尔方面报告称，朝鲜又试射了一枚潜在的高超音速导弹，它以高达10倍音速（12348公里每小时）的速度在较低高度的空中飞行。

路透社指出，上周日朝鲜试射的应该是第一枚以固体燃料驱动的导弹，这将有助于平壤在几乎没有准备的情况下更快速地实现发射。

在去年9月份访问俄罗斯期间，金正恩也参观了该国的高超音速导弹等武器。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 火星12型中程弹道导弹 朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 KN-24型短程弹道导弹 1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 本月第二度进行高超音速导弹试验 朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 2022年首度试验高超音速导弹 2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 潜射弹道导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 从火车上发射导弹 朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型远程巡航导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型战术制导炮弹 此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 北极星2号中程弹道导弹 朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。



为什么高超音速武器值得关注

各国对高超音速武器研发的推动，也是全球军备竞赛的一部分。高超音速武器和部分轨道轰炸系统（FOBS）之所以引人关注，是因为它们面对导弹防御系统和预警系统有着较高的突防能力。

韩国航空航天大学的导弹专家张泳根（Chang Young-keun）教授表示：“朝鲜似乎正在尝试开发基于固体推进剂火箭助推器的高超音速导弹和中程弹道导弹。”他指出，“特别是中远程高超音速导弹将有助于攻击关岛，同时躲避美国导弹防御系统。”

（路透社）

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