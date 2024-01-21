朝鲜为何要试射高超音速导弹?又是如何做到的?

朝鲜宣布成功试射一枚高超音速导弹。高超音速武器具有较强的机动性，并且更容易突破导弹防御系统，已经成为世界各国军事装备研发的一个新赛道。
（德国之声中文网）在围绕更难以监测和拦截的新一代远程火箭的激烈竞赛中，朝鲜方面周一宣称试射了一种固体燃料驱动的新型高超音速导弹。
美国、中国、俄罗斯等其它国家近年来也在开发高超音速武器。
高超音速导弹通常是指以五倍音速以上速度（时速大约在每小时6200公里）飞行的导弹，大多是在相对较低的高度执行任务。
分析人士指出，尽管以“高超音速”命名，但这类武器的最主要特征并非速度，而是其机动性。
朝鲜于2021年第一次试射了“火星-8”型高超音速导弹，2022年又试射了两次，根据韩国军方的分析，其搭载的是锥形可机动再入飞行器 (MaRV)，或者是能够机动击中目标的弹道导弹弹头。
朝鲜官方媒体表示，上周日进行的试射旨在检验新型多级高推力固体燃料发动机和中程高超音速激动控制弹头的可靠性。
将滑翔飞行器和所谓的部分轨道轰炸系统（FOBS）结合，可以缩短留给敌方的反应时间，给传统防御系统造成困难。
相比之下，洲际弹道导弹则是携带核弹头沿着弹道轨迹进入太空，但是不会进入近地轨道。
中国在2021年试射了可以携带核弹头的高超音速滑翔飞行器，它在绕地球飞行之后重新进入大气层并加速飞向目标，据称这次测试中导弹落在了距离目标大约20多英里的地方。
同年早些时候，俄罗斯成功试射了一枚“锆石”高超音速巡航导弹，总统普京吹嘘这是新一代导弹系统的成员。莫斯科还首次在潜艇和护卫舰上测试了这种武器。
2021年9月，美国表示已经测试了一种高超音速吸气式武器——这意味着它可以像巡航导弹一样在大气层自主飞行，这也是2013年以来该类武器首次测试成功。
2021年1月，在朝鲜劳动党的一次重要会议上，金正恩提出将确保高超音速武器的研发作为增强朝鲜军事力量的五年计划中的五项主要任务之一，这些任务还包括发展固体燃料洲际弹道导弹和核潜艇。
2021年9月，朝鲜试射了第一枚高超音速导弹，将其称作增强国防能力的“战略武器”，尽管一些韩国分析人士认为此次测试是失败的。
2022年1月，首尔方面报告称，朝鲜又试射了一枚潜在的高超音速导弹，它以高达10倍音速（12348公里每小时）的速度在较低高度的空中飞行。
路透社指出，上周日朝鲜试射的应该是第一枚以固体燃料驱动的导弹，这将有助于平壤在几乎没有准备的情况下更快速地实现发射。
在去年9月份访问俄罗斯期间，金正恩也参观了该国的高超音速导弹等武器。
各国对高超音速武器研发的推动，也是全球军备竞赛的一部分。高超音速武器和部分轨道轰炸系统（FOBS）之所以引人关注，是因为它们面对导弹防御系统和预警系统有着较高的突防能力。
韩国航空航天大学的导弹专家张泳根（Chang Young-keun）教授表示：“朝鲜似乎正在尝试开发基于固体推进剂火箭助推器的高超音速导弹和中程弹道导弹。”他指出，“特别是中远程高超音速导弹将有助于攻击关岛，同时躲避美国导弹防御系统。”
（路透社）
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