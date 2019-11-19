朝鲜一“现代化”山城建设工程竣工

（德国之声中文网）朝中社发表的一副照片显示，该国最高领导人金正恩身着黑风衣亲自剪彩。三池渊（Samjiyo）位于"神圣的"金刚山附近，毗邻朝中边界。

朝中社在报道中指出，金正恩为该"现代化"城市的问世"付出了巨大心血"，在工程期间，曾多次亲往视察指导。报道称这一面子项目是朝鲜国家顽强不屈的象征。因其核计划和导弹计划，朝鲜广受国际制裁。

三池渊

新建的这座山城拥有一个博物馆、冬季体育区、约1万栋住宅、种植蓝莓和马铃薯温室。法新社报道说，成千上万人曾参与该工程建设，其中很多是军人。朝中社称，学生们利用假期在工地上劳动。外国外交官们则报告说，工地上也有童工。

竣工典礼还燃放了烟火

警告美国

围绕其核武计划冲突，平壤对华盛顿发出隐性威胁。朝鲜外务省周二称，距离美国改变对朝鲜敌对政策的最后期限日益临近，"美方自己可以选择，收到何种圣诞礼物"。负责朝美关系事务的副外相李吉成表示，朝鲜已不必"再隐瞒，从现在起要做什么"。他未提供细节。朝鲜给美国设定的最后期限是今年年底。

朝鲜问题专家和韩国媒体认为，这一表态隐含威胁，即：朝鲜有可能取消暂停核试验和远程导弹试射。朝鲜问题专家潘达（Ankit Panda）推文指出，李吉成之言可能暗示"新年后某些活动的准备，相关活动将容易被卫星观察到，比如，在西海（Sohae）的卫星发射"。

李吉成副外相称，美国政府表达希望对话不过是在耍花招，意在约束朝鲜、利用对话实现自己的政治利益。平壤领导层多次明确声明，除非华盛顿在今年年底前提出新建议，否则，朝方对同美方举行新一轮核会谈不感兴趣。

自今年2月在越南举行的特金会失败后，相关谈判无任何进展。双方迄今未能就朝鲜去核化具体步骤问题达成一致。

凝炼/叶宣（德新社、法新社）