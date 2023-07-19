朝鮮首回應越境事件：美士兵對母國失望

（德國之聲中文網）朝鮮政府週三（8月16日）首度回應1名美國軍人7月越境進入朝鮮一事，稱該士兵已承認自己非法越境，且有意在朝鮮或其他國家尋求庇護。據朝鮮官媒朝中社報導，這名美國士兵「對美國不平等的社會感到失望」，前往朝鮮是因為「美軍內部不人道的虐待與種族歧視」。

路透社報導，美國國防部發言人表示無法核實朝鮮的說法；美國國務院則重申，美方將繼續關注此事，讓該士兵能安全返國，正透過「一切可用管道實現此一目標」。此前，美國已證實該士兵名為特拉維斯·金（Travis King），於7月18日從韓國越境進入朝鮮。

美國士兵如何抵達朝鮮？

7月中旬，負責確保朝鮮半島安全的聯合國軍司令部稱，有身份不明的美國公民「未經授權」越過朝韓共同警備區（JSA）的邊界，該地區是分隔兩國的非軍事區。駐韓美軍也在聲明中表示，該男子「故意且未經授權」越過軍事分界線進入朝鮮。

此次越界事件正值朝鮮半島高度緊張之際，可能給美國在與朝鮮打交道時，帶來新的危機。18日，一艘美國核潛艇時隔逾40年首度停靠韓國。朝鮮近日軍事活動頻繁，除上週發射新型固體燃料洲際彈道導彈外，7月18日又向日本附近海域發射了另一枚彈道導彈。

據美國官員說法，特拉維斯·金越界前甫因襲擊罪從韓國監獄釋放，正面臨美國的紀律處分。他原要被美軍送往機場遣返美國，本已獨自通過安檢到達登機門，隨後又設法逃離機場，並參加了前往共同警備區的旅行團。這位官員補充，機場刊有朝韓共同警備區的旅遊廣告，該男可能是因此才決定參加旅行團。

路透社則引述一位匿名人士報導，該男決定逃跑時並未被拘留。

美媒CBS報導，一名自稱與該男參加同一旅行團的目擊者說，他們才剛參觀了景點現場的一棟建築，「這名男子大喊『哈哈哈』，然後就跑進了幾棟建築之間」。

一名美國官員告訴美聯社，現役軍人參與此類旅行團「並不尋常」。

邊境旅行團

朝韓共同警備區位於板門店，是受歡迎的旅遊熱點。儘管朝韓仍處於戰爭狀態，每天仍有數百名遊客從韓國那一側，前往板門店一探究竟。

來自首爾的記者金延升（ Kim Yeon-seung，音譯） 告訴DW，共同警備區的軍事分界線「只是地面上的一個凸起、一條線」，「跨越那條線只要邁出一步」。

根據金延升的說法，朝鮮那一側的守衛士兵自疫情爆發以來有所縮減， 越界又只需要一瞬間，因此事發時守衛韓國那一側的聯合國軍司令部，恐怕沒有足夠的反應時間。

金延升表示，這樣的事情確實從未發生過，因此韓國當局不知如何反應。但她也說，2001年曾有名外國人試圖越界前往朝鮮一側，但立即被警衛抓住。

2019年，前美國總統特朗普（Donald Trump）曾於板門店會見朝鮮領導人金正恩，並跨過分界線進入朝鮮領土。

被朝鮮拘捕的美國公民

路透社報導，美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）的朝鮮問題專家車維德（Victor Cha）表示，此事件對朝鮮而言可能具有宣傳價值：「從歷史上看，朝鮮出於宣傳目的，常會將這些人關押數週甚至數月，再強迫他們認罪和道歉。」他補充，此次越界的還是一名美國士兵，又讓情況更為特殊。

車維德說，有時還需要美國官員或前官員前往當地，這類人才能獲釋。

此事發生之際，由白宮印太協調員坎貝爾（Kurt Campbell）率領的美國高級代表團正在首爾，與韓國官員舉行首場核諮商小組（NCG）會議。車維德稱：「有白宮高級官員在首爾當地……也許可以加快此事的處理，如果朝鮮願意對話的話。」

美國智庫史汀生中心（The Stimson Center）轄下的朝鮮監測網站「北緯38度」（38 North）總編輯陶恩（Jenny Town）則表示，這名士兵似乎是自願前往朝鮮，這一點很重要。

陶恩分析，相較於該男是否遭朝鮮逮捕，朝鮮會否接受他作為「叛逃者」的身分才是此事的重點。她說，上一名試圖叛逃到朝鮮的美國人遭到朝方拒絕，後被遣返。該名美國公民來自德州，曾於2014年進入朝鮮，並舉辦記者會譴責美國的政策。

專門處理軍事法律案件的Tully Rinckey律師事務所管理合夥人蒂蒙斯（Sean Timmons）也告訴美聯社，這名士兵若以「逃離政治壓迫的合法叛逃者」自居，他的命運將取決於朝鮮領導層「當下的念頭」，以及朝鮮領導層「想如何行事」。

美國或韓國公民叛逃到朝鮮的案例很少見，這名士兵是近5年來第1位在朝鮮被拘留的美國公民；但自朝鮮戰爭1953年實質上結束以來，已有3萬餘名朝鮮「脫北者」為遠離政治壓迫、經濟困難而逃往韓國。

美國國務院曾警告其國民不要進入朝鮮，「因為美國國民持續面臨被捕和長期拘留的嚴重風險」。曾有一名美國大學生在2015年訪問朝鮮期間，被朝鮮當局拘留。該生於2017年獲釋、在昏迷中被送返美國，並於幾天後去世。

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。