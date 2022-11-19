朝鮮韓國互射導彈 首次飛越「北方界線」

（德國之聲中文網）韓國軍方通報，朝鮮週三（11月2日）一口氣朝東部和西部海岸發射了10多枚各類導彈，其中一枚短程彈道導彈飛越了「北方界線」（Northern Limit Line），落在靠近韓國領海附近的國際水域。韓國合同參謀本部（JCS）表示，這是自1948年兩國分裂以來，朝鮮彈道導彈「首次」落點在如此近的海疆。

「北方界線」是朝鮮與韓國爭議的海上界線。朝鮮導彈這次落在該界線以南26公里處的國際水域，距離韓國東海岸的束草市僅57公里。韓國軍方表示，距離導彈落點167公里的韓國鬱陵島罕見地發布了空襲警報。

韓國合同參謀本部譴責：「此事前所未有，我們永遠不會容忍。」該部表示不會容忍朝鮮的挑釁行為，將與美國密切協調，嚴厲應對，並已加強了對朝鮮的監視。

韓國總統尹錫悅表示，這是兩國「分裂後（朝鮮）首次侵犯北方界線的導彈，造成的實質性領土侵害行爲」，並緊急召開國安委員會會議，命令「採取迅速和嚴厲的措施，要讓朝鮮的挑釁行為付出明確的代價」。

數小時後，韓國合同參謀本部表示，韓國空軍出動F-15K、KF-16戰機，朝「北方界線」以北的國際水域、與朝鮮發射導彈落點距離相當之處，發射3枚空對地導彈。該部表示，面對朝鮮挑釁，韓國軍方展現堅決應對意志以及精準打擊敵方的能力。

日本方面也證實了朝鮮再次導彈發射。首相岸田文雄表示，他計劃盡快召開國安會議應對。

朝鮮半島局勢升溫

朝鮮今年試射的導彈數量創下新紀錄。平壤表示，近期一連串導彈試射是對美韓軍演的回應。在朝鮮與韓國罕見地互射導彈前，平壤剛剛要求美國和韓國停止大規模軍演，並稱這種「軍事上的輕率和挑釁不能被容忍。」朝鮮還威脅，要使用核武器讓美國和韓國「付出歷史上最可怕的代價」。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 火星12型中程弹道导弹 朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 KN-24型短程弹道导弹 1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 本月第二度进行高超音速导弹试验 朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 2022年首度试验高超音速导弹 2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 潜射弹道导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 从火车上发射导弹 朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型远程巡航导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型战术制导炮弹 此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 北极星2号中程弹道导弹 朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。



美國和韓國10月31日展開為期5天的 「警戒風暴」（Vigilant Storm）軍事演習，這是兩國最大規模的聯合空中演習之一，雙方數百架戰機每天24小時進行模擬攻擊。

美韓官方強調，此次軍演屬防禦性質。白宮國家安全委員會發言人華森（Adrienne Watson）11月1日晚間表示，「我們沒有任何敵意，呼籲（朝鮮）與我們合作。」

北韓官媒2日報導，北韓勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天（Pak Jong-Chon）表示，這些演習具有侵略和挑釁性。

朴正天說，美韓演習的名稱讓人想起1990年代的「沙漠風暴」（Operation Desert Storm）。他說：「如果美國和韓國試圖毫無顧忌地對（朝鮮）使用武裝力量，朝鮮武裝部隊的特殊手段將毫不拖延地執行其戰略任務。」

朴正天還指責五角大廈將朝鮮政權崩潰作為主要政策目標。美國國防部日前發布報告警告，如果朝鮮對美國或其盟友夥伴進行任何核攻擊，「都將導致該政權的滅亡」。

「為了抗議美韓聯合演習，平壤看來對韓國進行了自2010年以來最具侵略性和威脅性的武裝示威。」韓國世宗研究所的朝鮮問題專家鄭相昌（Cheong Seong-chang，音譯）向法新社表示。鄭相昌補充道：「現在是一個危險和不穩定的局勢，可能導致武裝衝突。」

2010年3月，一艘朝鮮潛艇向韓國海軍天安艦發射魚雷，造成艦上46名官兵死亡，其中包括16名水兵。同年11月，朝鮮炮擊了韓國的一個邊境島嶼，殺死了2名海軍陸戰隊員。

韓國梨花女子大學的北韓研究教授朴遠建（Park Won-Gon，音譯）告訴法新社：「在我的印象中，朝鮮從未在韓國和美國舉行聯合演習時進行過這種挑釁。」他說：「這是一個嚴重的威脅。朝鮮似乎對他們的核能力也很有信心。」

執政十年 站在十字路口的金正恩

（法新社、路透社、美聯社）

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