朝鮮韓國互射導彈 首次飛越「北方界線」

朝鮮11月2日發射多枚導彈，其中一枚越過「北方界線」，墜落在接近韓國領海的國際水域。韓國軍方稱，這是朝鮮彈道導彈第一次落在如此近的地方，鄰近小島空襲警報大作。韓國隨後出動戰鬥機，首度向北方界線以北發射導彈。
（德國之聲中文網）韓國軍方通報，朝鮮週三（11月2日）一口氣朝東部和西部海岸發射了10多枚各類導彈，其中一枚短程彈道導彈飛越了「北方界線」（Northern Limit Line），落在靠近韓國領海附近的國際水域。韓國合同參謀本部（JCS）表示，這是自1948年兩國分裂以來，朝鮮彈道導彈「首次」落點在如此近的海疆。
「北方界線」是朝鮮與韓國爭議的海上界線。朝鮮導彈這次落在該界線以南26公里處的國際水域，距離韓國東海岸的束草市僅57公里。韓國軍方表示，距離導彈落點167公里的韓國鬱陵島罕見地發布了空襲警報。
韓國合同參謀本部譴責：「此事前所未有，我們永遠不會容忍。」該部表示不會容忍朝鮮的挑釁行為，將與美國密切協調，嚴厲應對，並已加強了對朝鮮的監視。
韓國總統尹錫悅表示，這是兩國「分裂後（朝鮮）首次侵犯北方界線的導彈，造成的實質性領土侵害行爲」，並緊急召開國安委員會會議，命令「採取迅速和嚴厲的措施，要讓朝鮮的挑釁行為付出明確的代價」。
數小時後，韓國合同參謀本部表示，韓國空軍出動F-15K、KF-16戰機，朝「北方界線」以北的國際水域、與朝鮮發射導彈落點距離相當之處，發射3枚空對地導彈。該部表示，面對朝鮮挑釁，韓國軍方展現堅決應對意志以及精準打擊敵方的能力。
日本方面也證實了朝鮮再次導彈發射。首相岸田文雄表示，他計劃盡快召開國安會議應對。
朝鮮今年試射的導彈數量創下新紀錄。平壤表示，近期一連串導彈試射是對美韓軍演的回應。在朝鮮與韓國罕見地互射導彈前，平壤剛剛要求美國和韓國停止大規模軍演，並稱這種「軍事上的輕率和挑釁不能被容忍。」朝鮮還威脅，要使用核武器讓美國和韓國「付出歷史上最可怕的代價」。
美國和韓國10月31日展開為期5天的 「警戒風暴」（Vigilant Storm）軍事演習，這是兩國最大規模的聯合空中演習之一，雙方數百架戰機每天24小時進行模擬攻擊。
美韓官方強調，此次軍演屬防禦性質。白宮國家安全委員會發言人華森（Adrienne Watson）11月1日晚間表示，「我們沒有任何敵意，呼籲（朝鮮）與我們合作。」
北韓官媒2日報導，北韓勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天（Pak Jong-Chon）表示，這些演習具有侵略和挑釁性。
朴正天說，美韓演習的名稱讓人想起1990年代的「沙漠風暴」（Operation Desert Storm）。他說：「如果美國和韓國試圖毫無顧忌地對（朝鮮）使用武裝力量，朝鮮武裝部隊的特殊手段將毫不拖延地執行其戰略任務。」
朴正天還指責五角大廈將朝鮮政權崩潰作為主要政策目標。美國國防部日前發布報告警告，如果朝鮮對美國或其盟友夥伴進行任何核攻擊，「都將導致該政權的滅亡」。
「為了抗議美韓聯合演習，平壤看來對韓國進行了自2010年以來最具侵略性和威脅性的武裝示威。」韓國世宗研究所的朝鮮問題專家鄭相昌（Cheong Seong-chang，音譯）向法新社表示。鄭相昌補充道：「現在是一個危險和不穩定的局勢，可能導致武裝衝突。」
2010年3月，一艘朝鮮潛艇向韓國海軍天安艦發射魚雷，造成艦上46名官兵死亡，其中包括16名水兵。同年11月，朝鮮炮擊了韓國的一個邊境島嶼，殺死了2名海軍陸戰隊員。
韓國梨花女子大學的北韓研究教授朴遠建（Park Won-Gon，音譯）告訴法新社：「在我的印象中，朝鮮從未在韓國和美國舉行聯合演習時進行過這種挑釁。」他說：「這是一個嚴重的威脅。朝鮮似乎對他們的核能力也很有信心。」
（法新社、路透社、美聯社）
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