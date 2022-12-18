朝鮮進行偵察衛星試驗 盼明年4月完工

（德國之聲中文網）在朝鮮週日（12月18日）試射兩枚中程彈道導彈後，朝鮮官媒朝中社週一（12月19日）表示，朝鮮18日也為開發一顆偵查衛星進行了一次「重要的、最後階段的」試驗。朝鮮嘗試在2023年4月前完成相關工作。

朝中社在報道中指出，朝鮮國家航空航天發展局（NADA）在其位於西北部的衛星發射站進行了測試，測試目的主要是審查其衛星成像、數據傳輸和地面控制系統的能力。

一輛載有模擬衛星的飛行器以500公里（311英里）的「仰角」發射，飛行器還包括多個攝像頭、圖像發射器和接收器、一個控制裝置和一個蓄電池。朝鮮國家航空航天局發言人向朝中社表示：「我們確認了重要的技術指標，如空間環境中的相機操作技術，通信設備的數據處理和傳輸能力，地面控制系統的跟蹤和控制精度。」

該發言人稱這次測試是「發射偵察衛星的最後一道工序」，而剩餘程序將於4月完成。朝鮮今年進行了數量空前的導彈試驗，包括旨在觸及美國本土的洲際彈道導彈。

上週五（12月16日），朝鮮測試了一個大推力固體燃料發動機，專家說這將有助於該國更快、更機動地發射彈道導彈，因為朝鮮尋求發展一種新的戰略武器並加快其核計劃和導彈計劃。

平壤在幾次火箭發射中測試了衛星系統。朝鮮領導人金正恩曾表示，其研發偵查衛星的目的，是為美國及其盟友的軍事行動提供實時信息。

週日，韓國總統辦公室強烈譴責朝鮮最新的導彈試射，稱其持續的挑釁以及核導彈開發只會危及其自身政權。日本防衛副大臣井野俊郎（Toshiro Ino）則表示，絕對不能容許朝鮮一再發射彈道導彈，並表示已通過北京大使館渠道向朝鮮提出抗議。

（路透社、法新社）

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