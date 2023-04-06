 朝鮮證實試射新型導彈 專家：未來或繼續試射 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.04.2023

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朝鮮證實試射新型導彈 專家：未來或繼續試射

朝鮮官媒朝中社14日報導，該國13日試射的是一種新型固體燃料導彈。專家分析，朝鮮或將針對此種導彈進行更多測試，為什麼？

朝中社報導，該國軍方13日完成了一種新的固體燃料導彈試射

朝中社報導，該國軍方13日完成了一種新的固體燃料導彈試射

（德國之聲中文網）朝鮮週四（4月13日）上午向東海發射一枚中程級別以上的導彈，韓國軍方同日稱該導彈飛行了約1000公里，可能是新型固體燃料導彈，代表平壤遭禁的武器計畫可能出現技術突破，朝鮮14日證實了此事。

朝鮮官方媒體「朝中社」14日報導，在金正恩的領導下，該國軍方完成了一種新的固體燃料洲際彈道導彈試射，此舉體現了朝鮮「核戰爭遏制力」的快速發展，並將透過製造「更加分明的安保危機」及「致命的進攻性應對措施」，使敵人「放棄徒勞的思維和妄動」。

朝中社的報導還附上了金正恩及其妻女、姊姊一同觀看導彈發射的照片。

金正恩及其妻女、姊姊一同觀看導彈發射

金正恩及其妻女、姊姊一同觀看導彈發射

路透社引述分析人士說法，表示這是朝鮮首次在中程洲際彈道導彈中，使用固體推進劑。此種新型導彈一直是朝鮮致力發展的武器，因為相較於使用發射前需補充液體燃料的導彈，它在戰爭中部署起來更加迅速、安全，也更難被偵測到。

美國卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）的高級研究員潘達（Ankit Panda）告訴路透社，為擾亂美國及其盟友在衝突時的沙盤推演，朝鮮將保留部分液體燃料導彈系統。

朝鮮大學院大學（University of North Korean Studies）研究大學的金教授（Kim Dong-yup，音譯）則分析，由於此次試射並未展示新型導彈正常的飛行模式，朝鮮未來可能會進行更多試射。

路透社報導，朝鮮一直致力於製造更多固體燃料導彈，因其更易於儲存及運輸；美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）高級國防分析師貝內特（Bruce Bennett）稱，雖然朝鮮已經測試了短程固體燃料導彈，但該國之前未曾測試過此類遠程導彈。

日本一度疏散北海道居民

13日上午，日本政府曾因此導彈而發佈全國瞬時警報系統（J-Alert），疏散北海道民眾進行，隨後又解除警告。

韓國軍方譴責朝鮮此次舉動為「嚴重挑釁」，美國也發聲明譴責朝鮮，並與日韓密切合作評估局勢。

據日本共同社13日報導，日本政府稱朝鮮至少發射了1枚導彈，可能是洲際彈道導彈（ICBM）。日本防衛大臣濱田靖一則稱，並未發現導彈飛向日本專屬經濟區（EEZ）內。日相岸田文雄表示，將召開國家安全保障會議，也要確認J-Alert系統的準確性。

路透社13日指出，該警報系統一開始預測錯誤，誤稱導彈將落在北海道附近。事實上，日本J-Alert系統並非第一次出現問題。去年10月，朝鮮彈道導彈曾飛越日本上空，該系統就出現故障，日本內閣官房長官松野博一因此向公眾道歉。

圖為韓國電視台播放朝鮮發射彈道式導彈畫面（資料照）。

圖為韓國電視台播放朝鮮發射彈道式導彈畫面（資料照）。

中國外交部發言人汪文斌週四在例行記者會上表示，半島本輪緊張局勢事出有因，美方之前在半島周邊大搞軍演，出動戰略武器帶來的消極影響有目共睹。希望各方保持冷靜克制，停止施壓對抗，尤其是美方應早日拿出實際行動，回應朝方的合理關切，盡快為緩和緊張重啟對話創造條件。

美韓聯盟

韓聯社稱，16日的導彈為朝鮮自3月27日以來，今年第9次通過發射彈道導彈「挑釁」。在此之前，朝鮮分別於3月19日從東倉里發射朝鮮版「伊斯坎德爾」短程彈道導彈，進行模擬核彈頭空爆試驗，3月22日又發射4枚巡弋導彈。此外，平壤也於3月21日至23日首次公開進行具備核武攻擊能力的無人潛艇測試。

本月8日，平壤則利用核子無人潛水攻擊艇「海嘯-2型」進行水下引爆試驗。此前，朝鮮官媒朝中社（KCNA）曾發表評論文章稱，美韓聯合軍演是「將朝鮮半島推向爆炸點的導火索」。

此外，據韓聯社報導，朝中社11日發布有關金正恩發言的報導中，有圖片顯示現場掛有「作戰地圖」，而金正恩當時疑似手指韓國首都圈及美軍駐韓平澤基地。

美國與韓國於3月13日起展開5年來規模最大的「自由之盾」聯合軍演，平壤可能將此類演習視為「宣戰」。另外，美韓還於3月20日至4月3日，在韓國浦項港附近展開「雙龍」演習，這是兩國近年規模最大的兩棲登陸演習。

圖為美韓3月舉行自由之盾聯合軍事演習照。

圖為美韓3月舉行自由之盾聯合軍事演習照。

通話未果與朝鮮意圖

韓朝聯合辦公室及軍事通信渠道每日例行皆會通話兩次，但據韓聯社13日消息，朝鮮自7日起至今，已連續數日未接韓國電話。韓國統一部長權寧世11日曾對此表示強烈遺憾。

韓聯社稱有觀察認為，朝鮮此次發射的可能是偵察衛星，這是為其此前宣稱4月完工的軍事偵察衛星1號作發射準備工作。

另外，報導也指出，近期美韓舉行聯合軍演，美國調遣更多戰略武器至韓國，再加上韓國發表了朝鮮人權報告，種種因素皆有可能引起朝鮮行動。此外，4月15日是朝鮮太陽節，即已故領導人金日成冥誕，現任領導人金正恩或許也因此行動，要加大偶像化平壤領導者的力度。

朝中社11日曾報導，金正恩呼籲要以「更務實且更具攻擊性」的手段壯大朝鮮的戰爭嚇阻力，「應對美帝主義以及韓國傀儡叛國分子發動侵略戰爭的升級行動」。

（綜合報導）

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