朝鮮若恢復核試 美日韓誓言給予「空前」回應

（德國之聲中文網）韓國週三（10月26日）表示，它們與美國及日本已經達成協議，如果朝鮮恢復核試驗，他們將以「前所未有」的方式回應。

韓國外交部第一次官趙賢東（Cho Hyun-dong）、日本外務省事務次官森健良（Takeo Mori）及美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）26日在東京舉行三方會談。他們認為，朝鮮於2017年以來停止的核試驗很可能在近期重啟。但專家表示，一旦發生，各國幾乎沒有好的應變措施去防止或應對。

路透社報導，趙賢東在聯合新聞發佈會上說：「我們（三方）都同意，如果朝鮮推進第7次核試驗，我們必須以『前所未有』的規模來予以回應。」森健良也表示，日本與美、韓已共同承諾，將「進一步加強威懾和應對能力」及三邊安全合作。

至於實際可能會採取哪些行動以應變朝鮮核試驗，目前三方皆為尚未提供詳細資訊。

朝鮮核試驗

截至2017年，朝鮮共進行了6次核試驗，並於2017年完成了洲際飛彈試射。 2018年，朝鮮對外宣布「核武器兵器化完結」，將停止核試及洲際彈道火箭試射，並廢棄北部核試驗場。

然而，今年朝鮮一直以前所未有的速度進行軍武試驗，發射了二十多枚彈道導彈，其中一枚飛越日本上空。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在彭博社主辦的一個活動上說，華盛頓及其盟友正在努力加強防禦，包括在聯合國對「朝鮮施加適當的壓力」。

美國國務院副發言人帕特爾（Vedant Patel）26日重申，若朝鮮展開第7次核試驗，這將「嚴重威脅地區穩定」。他提及美國今年針對朝鮮導彈發射已祭出單邊制裁，與日本和韓國也有展開聯合軍事演習。此次軍演也是自2017年來，首次有美國航空母艦參與。

不過，帕特爾拒絕向路透社說明美國將如何實際應對朝鮮恢復核試驗，但表示：「我們隨時都擁有可追究朝鮮責任的利器。」

中俄回應

朝鮮進行第6次核試驗時，中國及俄羅斯感到擔憂，並同意支持聯合國安全理事會對朝鮮進行更進一步的製裁。

但鑑於烏克蘭戰爭和台灣問題的緊張局勢，導致美國與中、俄關係惡化。今年5月，中國和俄羅斯否決了美國的提議，拒絕對朝鮮多次發射導彈實施更多聯合國制裁，這是自2006年開始懲戒朝鮮以來，聯合國安理會首次公開分裂。若朝鮮再次恢復核試驗，目前還不清楚中俄是否會再次否決提案。

據報，被問及朝鮮可能進行核試驗時，俄羅斯聯合國大使內賓茲亞（Vassily Nebenzia）26日表示，「讓我們等問題真的出現了再來討論吧！我不會在任何事情發生之前進行猜測。但當然我並不會樂見此事（朝鮮核試驗）。」

中國外交部發言人汪文彬呼籲各國，應正視朝鮮半島局勢長期以來「陷入僵局」的根源和脈絡，做出「有利於增進互信」、「均衡解決各方擔憂」的事。

對此，謝爾曼表示：「我們確實希望（聯合國）安全理事會的每個人都能理解，任何使用核武器的行為都會劇烈地改變世界。」

（綜合報導）

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