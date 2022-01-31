朝鮮自誇導彈技術 美日韓討論應對

(德國之聲中文網) 美國國防部長奧斯汀 (Lloyd Austin)週三 (2月9日)與韓國和日本的防長就平壤發射一系列導彈後朝鮮構成的威脅進行會談。
五角大樓發言人柯比 (John Kirby )在一份聲明中說：「領導人強調，朝鮮的彈道導彈發射破壞了地區安全的穩定，明顯違反了聯合國安理會的多項決議。」
韓國國防部長徐旭 (Suh Wook)說，這些發射構成了「直接和嚴重的威脅」，並誓言要在美國聯盟的基礎上加強應對能力。
他的辦公室在一份聲明中說，三位部長同意在不久的將來舉行一次面對面的會議，但沒有說明具體日期。
目前人在在斐濟短暫停留的美國外長將經夏威夷返回華盛頓。在夏威夷時，布林肯將與日本和韓國外長舉行以朝鮮為重點的會談。
美國亞洲事務最高外交官克里滕布林克 (Daniel Kritenbrink)表示：「打擊朝鮮的核計劃和導彈計劃所構成的威脅仍然是美國的首要任務，我相信日本和韓國的伙伴也會這麼說。我們已經多次明確表示，我們仍然準備在沒有先決條件的情況下，進行嚴肅和持續的外交活動，以實現這一目的，並取得切實的進展。我們已經多次向平壤伸出援手。然而，到目前為止，我們還沒有收到實質性的回應。」
在2月9日的例行記者會上，中國外交部發言人趙立堅也針對美國駐聯合國大使格林菲爾德呼籲朝鮮優先考慮本國人民福祉相關的言論做出回應，重申朝鮮長期面臨安全上的外部威脅，而要解決相關問題，就應該解決朝方合理的安全關切。
他說：「如果美方真心關注朝鮮人民福祉，就不應一味對朝制裁施壓，而應正視朝方已經採取的無核化措施，回應朝方正當合理關切，採取措施緩解對朝制裁。」
一份聯合國機密報告的摘錄顯示，朝鮮在過去一年中繼續發展其核計劃和彈道導彈計劃，對加密貨幣交易所的網絡攻擊是平壤的一個重要收入來源。
「抗美全星球第一」
朝鮮8日自誇是世界上僅有的幾個擁有核武器和先進導彈的國家之一，也是唯一一個用導彈試驗「震撼世界」，對抗美國的國家。
朝鮮外交部的聲明說:「世界上有200多個國家，但只有少數國家擁有氫彈、洲際彈道導彈和高超音速導彈。」還說:「在當今世上，許多國家以屈服和盲目服從的方式浪費時間與美國打交道，在這個星球上，只有我們國家可以通過發射一枚射程為美國本土的導彈來震撼世界。」
聲明中還提到，新年以來的一系列試驗代表了「顯著的成就」，加強了朝鮮的「戰爭威懾力」，還提到火星-12，這是朝鮮有史以來射程最遠的洲際彈道導彈(ICBM)，自2017年首次試驗以來一直沒有發射，據稱其射程可以將核彈頭送到美國的任何地方。
(路透社等)
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盘点朝鲜近年发射的那些导弹
火星12型中程弹道导弹
朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。
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盘点朝鲜近年发射的那些导弹
KN-24型短程弹道导弹
1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。
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盘点朝鲜近年发射的那些导弹
本月第二度进行高超音速导弹试验
朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。
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2022年首度试验高超音速导弹
2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。
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盘点朝鲜近年发射的那些导弹
潜射弹道导弹
由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。
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盘点朝鲜近年发射的那些导弹
从火车上发射导弹
朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。
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新型远程巡航导弹
由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。
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盘点朝鲜近年发射的那些导弹
新型战术制导炮弹
此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。
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盘点朝鲜近年发射的那些导弹
北极星2号中程弹道导弹
朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。