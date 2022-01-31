 朝鮮自誇導彈技術 美日韓討論應對 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.02.2022

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朝鮮自誇導彈技術 美日韓討論應對

不顧聯合國安理會禁止，朝鮮1月至少發射7次導彈，包括「高超音速導彈」。一系列試驗加劇國際緊張局勢。美日韓高層也在近日會談討論回應方式。

Nordkorea | Kombobild Hwasong-12 Raketentest的試驗，這張圖片由第三方提供

在2022年1月31日發布的圖片中，一張組圖片顯示了似乎是火星-12中程和遠程彈道導彈 的試驗，這張圖片由第三方提供，提供照片的路透社無法獨立核實這張圖片。

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朝鲜30日再次试射导弹，而该国官媒也於周一证实消息，称30日试射的是火星-12型「中程弹道飞弹」。美国除了对近日发展表示担忧，也呼吁朝鲜重新进行会谈。

新年以来，朝鲜多次试射导弹，其中包括它自己声称的超高音速导弹。这一连串行动突显这个国家里工程师与科学家正在发挥重要作用，而这批人在平壤政府圈内也许都是些熟悉的面孔，但对外界而言却鲜为人知。

韩国军方表示，朝鲜27日早上又发射了两枚疑似为弹道导弹的飞行体。有专家称，朝鲜一系列的导弹试射，是想对3月初的韩国总统大选进行武力恫吓，但他预期北京冬奥将会影响朝鲜的导弹试验。为什麽？

两辆朝鲜货运列车日前出现在中国边境城市丹东。外界猜测平壤可能开放边境以取得食品和药品等急需的物资。

中国与俄罗斯周四在联合国安理会阻挡美国要求对朝鲜实施新制裁的请求，称需要更多时间研究制裁提案内容，并要求美国提供更多证据。朝鲜自2022年初已进行四次导弹试射。

(德國之聲中文網) 美國國防部長奧斯汀 (Lloyd Austin)週三 (2月9日)與韓國和日本的防長就平壤發射一系列導彈後朝鮮構成的威脅進行會談。

五角大樓發言人柯比 (John Kirby )在一份聲明中說：「領導人強調，朝鮮的彈道導彈發射破壞了地區安全的穩定，明顯違反了聯合國安理會的多項決議。」

韓國國防部長徐旭 (Suh Wook)說，這些發射構成了「直接和嚴重的威脅」，並誓言要在美國聯盟的基礎上加強應對能力。

他的辦公室在一份聲明中說，三位部長同意在不久的將來舉行一次面對面的會議，但沒有說明具體日期。

目前人在在斐濟短暫停留的美國外長將經夏威夷返回華盛頓。在夏威夷時，布林肯將與日本和韓國外長舉行以朝鮮為重點的會談。

美國亞洲事務最高外交官克里滕布林克 (Daniel Kritenbrink)表示：「打擊朝鮮的核計劃和導彈計劃所構成的威脅仍然是美國的首要任務，我相信日本和韓國的伙伴也會這麼說。我們已經多次明確表示，我們仍然準備在沒有先決條件的情況下，進行嚴肅和持續的外交活動，以實現這一目的，並取得切實的進展。我們已經多次向平壤伸出援手。然而，到目前為止，我們還沒有收到實質性的回應。」

在2月9日的例行記者會上，中國外交部發言人趙立堅也針對美國駐聯合國大使格林菲爾德呼籲朝鮮優先考慮本國人民福祉相關的言論做出回應，重申朝鮮長期面臨安全上的外部威脅，而要解決相關問題，就應該解決朝方合理的安全關切。

他說：「如果美方真心關注朝鮮人民福祉，就不應一味對朝制裁施壓，而應正視朝方已經採取的無核化措施，回應朝方正當合理關切，採取措施緩解對朝制裁。」

Nordkorea Kryptowährung Symbolbild

一份聯合國機密報告的摘錄顯示，朝鮮在過去一年中繼續發展其核計劃和彈道導彈計劃，對加密貨幣交易所的網絡攻擊是平壤的一個重要收入來源。

「抗美全星球第一」

朝鮮8日自誇是世界上僅有的幾個擁有核武器和先進導彈的國家之一，也是唯一一個用導彈試驗「震撼世界」，對抗美國的國家。

朝鮮外交部的聲明說:「世界上有200多個國家，但只有少數國家擁有氫彈、洲際彈道導彈和高超音速導彈。」還說:「在當今世上，許多國家以屈服和盲目服從的方式浪費時間與美國打交道，在這個星球上，只有我們國家可以通過發射一枚射程為美國本土的導彈來震撼世界。」

聲明中還提到，新年以來的一系列試驗代表了「顯著的成就」，加強了朝鮮的「戰爭威懾力」，還提到火星-12，這是朝鮮有史以來射程最遠的洲際彈道導彈(ICBM)，自2017年首次試驗以來一直沒有發射，據稱其射程可以將核彈頭送到美國的任何地方。

(路透社等)

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  • Nordkorea | Kombobild Hwasong-12 Raketentest

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    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

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    朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

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    2022年首度试验高超音速导弹

    2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

  • Nordkorea Teststart einer neuen SLBM

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    潜射弹道导弹

    由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

  • Nordkorea Raketentest

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    从火车上发射导弹

    朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

  • Nordkorea testet Langstreckenrakete

    盘点朝鲜近年发射的那些导弹

    新型远程巡航导弹

    由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

  • Weltspiegel | 26.03.2021 | Nord Korea | Tableau

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    新型战术制导炮弹

    此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

  • Nordkorea Symbolbild Atomwaffen Sipri

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    北极星2号中程弹道导弹

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N. Korea fires unidentified projectile People watch a TV report at Seoul Station on Jan. 5, 2022, on North Korea's firing of an unidentified projectile toward the East Sea earlier in the day in the North's first show of force this year. It marks the North's first projectile launch since the regime fired off a new submarine-launched ballistic missile in October last year. (Yonhap)/2022-01-05 09:38:53/

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This picture taken on January 11, 2022 and released from North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on January 12, 2022 shows North Korean leader Kim Jong Un observing what state media says a hypersonic missile test-fire conducted by the Academy of Defence Science of the DPRK at an undisclosed location in North Korea. (Photo by KCNA VIA KNS / AFP) / South Korea OUT / ---EDITORS NOTE--- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO/KCNA VIA KNS - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / THIS PICTURE WAS MADE AVAILABLE BY A THIRD PARTY. AFP CAN NOT INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, LOCATION, DATE AND CONTENT OF THIS IMAGE --- /

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