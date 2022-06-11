朝鮮疑射多枚火箭砲彈 美日韓喊深化安全合作

（德國之聲中文網）路透社報導，韓國軍方週日（6月12日）表示，朝鮮在當天當地時間上午 8點7分至11點3分之間，發射多枚飛行物體。這是在朝鮮領導人金正恩誓言加強國家軍事力量後，平壤最新的一次發射行動。

針對朝鮮此次射擊，韓國軍方沒有提供更多細節，僅補充道，由於射擊屬於傳統類型，射程相對較短，高度較低，因此決定在深夜發表聲明。

日本及韓國媒體也紛紛報導此次射擊。台灣中央社引述韓聯社報導稱，北韓是從西海岸朝著朝鮮半島西側的黃海方向發射約5枚飛行物體。韓國軍方強調，正加強監視與警戒，美韓將持續密切合作因應。

朝鮮再次進行射擊威懾之際，在新加坡舉行的香格里拉對話才剛落幕。韓國國防部長李鍾燮12日在香格里拉對話上表示，由於國際社會擔心平壤正在恢復其核試驗計劃，韓國將「大幅」加強其防禦能力。

美日韓將深化安全合作

李鍾燮稱，朝鮮的「反覆導彈挑釁」在「質量和數量上」都在推進，這和準備進行的核試驗都是「威脅和平與穩定的嚴峻挑戰」。他說：「我國政府將加強能力，以更好地實施美國的擴展威懾，並將大幅提高大韓民國軍隊的反應能力，以遏制朝鮮的核和導彈威脅。」

他還表示，美日韓將更密切地合作——這也與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）前一天做出的承諾相呼應。奧斯汀承諾，將深化美國與日韓的安全合作以應對朝鮮的挑釁。

根據美國CNN報導，一名美國高級國防官員透露，美國國防部長奧斯汀、日本防衛大臣岸信夫和韓國國防部長李鍾燮在週六的論壇間隙還談到了「團結」的重要性，認為這是威懾朝鮮的關鍵因素。該名官員說，三國計劃進行彈道導彈數據共享演習，並討論額外的三邊演習。

中國關切朝鮮問題但仍拒制裁

朝鮮週日的發射行動，不只正好在香格里拉對話結束之際，也是金正恩誓言加強國家軍事力量後的最新發射行動。

朝鮮官媒朝中社12日報導，金正恩日前在朝鮮勞動黨中央委員會全體會議的報告中說，他宣布將加強國家軍事力量和國防研究，以保護朝鮮主權。他在會議上表示：「自衛權即捍衛國家主權，重申維持強對強和正面迎戰等戰鬥原則。」

針對朝鮮近期動作頻頻、陸續發射多枚導彈的問題，中國國防部長魏鳳和週日（6月12日）也在香格里拉對話發表講話後做出回應。魏鳳和表示，中方將繼續促進朝鮮半島和平，但強調應照顧各方安全關切。

他說，「國際社會沒有解決朝鮮的擔憂」，並補充道，國際制裁損害了朝鮮的生活質量。

上個月底，中國與俄羅斯共同否決了美國主導的加強對朝制裁提議。

朝鮮今年大幅加強了彈道導彈試驗。2022年上半年至今執行了18次發射活動、發射共計31枚導彈，包括近5年來首次展示的洲際彈道導彈。6月5日，朝鮮進行的8枚彈道導彈試射，是有史以來朝鮮單日內發射最多彈道導彈的一次。

此外，美國和國際原子能機構並警告，有跡象顯示平壤正在準備重啟自2017年以來的第一次核武器試驗。

路透社報導，美國國防部上週在一份聲明中說：「奧斯汀部長強調，美國對（韓國）防禦的承諾是堅定不移的，並得到美國全方位能力的支持，包括核能力。」與此同時，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，華盛頓正在「非常密切地」關注朝鮮繼續進行核試驗的可能性。

（路透社、CNN、中央社）

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