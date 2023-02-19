朝鮮欲把太平洋變靶場 美韓軍演後再射飛彈

（德國之聲中文網）繼朝鮮18日試射洲際導彈（ICBM）、美國與韓國空軍19日進行聯合軍演之後，朝鮮週一（2月20日）凌晨又發射了更多彈道導彈，有2枚落在日本海岸附近。金正恩胞妹、北韓勞動黨中央委員會副部長金與正則警告，要把太平洋變成「靶場」，朝鮮半島的緊張局勢再次升溫。

回應美日韓軍演？朝鮮再射飛彈

18日，朝鮮進行了一次「突發試射演習」中，向其東海岸發射了1枚洲際彈道導彈，落在日本北海道西方、日本的專屬經濟區（EEZ）。

19日，美國與南韓實施聯合軍演，約有10架軍機在南韓上空、從朝鮮半島西部的黃海朝日本海飛行。同日，日本防衛省表示，美國、日本亦在日本海上空實施了戰機聯合演訓。

對此，平壤警告，將對美韓國的聯合軍事演習做出「前所未有的持續、強烈」的反應。

20日凌晨，朝鮮即發射了2枚據信是彈道導彈的射彈，日本放送協會NHK稱，此2枚飛彈都在幾分鐘內墜落於日本專屬經濟區之外。這已是朝鮮今年進行的第三次重大武器試驗。

金與正：美韓軍演是傻瓜醜態

朝鮮官方媒體朝中社指出，18日的「突發試射演習」證明了該國將致力「把致命的核能力，轉變為敵對勢力難以抵禦的反擊能力」。

在美國與日、韓舉行雙邊聯合空中演習後，金正恩胞妹、北韓勞動黨中央委員會副部長金與正就曾發表聲明，指責美國試圖將聯合國安理會變成針對平壤的敵對政策工具，警告美國不要增加在朝鮮半島的戰略部署，並表示朝鮮「以太平洋作為我們射程的頻率，取決於美軍的行動。」

韓國專家表示，朝鮮從下達發射命令到實際發射，耗時9個多小時。

對此，金與正在20日發布的聲明中表示，這是評估天候即採取人員疏散等安全措施後的操作，並反譏韓國在朝鮮導彈發射時，甚至沒有派出應對的偵察機，「韓國和美國情報部門密切合作下的所謂特殊手段和方法」猶如「傻瓜遇事」，醜態引人發笑。

朝鮮或將進行更多導彈試射

去年，擁有核武的朝鮮發射了數量空前的導彈，包括能夠擊中美國國土任何地方的洲際彈道導彈，並自2017年以來首次進行了核試驗的準備工作。

韓國外交部長朴振表示，18日的試射表明，朝鮮打算進一步挑釁。他在18日的慕安會中指出，朝鮮隨時可能進行的第七次核試驗將改變遊戲規則，「朝鮮可以開發和部署戰術核導彈」。

朝中社表示，18日的導彈試射是根據朝鮮導彈總局黎明時發出的「緊急火力戰鬥待命命令」，以及金正恩於當地時間上午8點發出書面命令進行的。韓國軍方表示，它在當地時間下午5點22分探測到這枚導彈。

華盛頓卡內基國際和平基金會的導彈專家潘達（Ankit Panda）表示：「重要的一點是，演習是當天下令進行的，沒有向相關機隊人員發出警告，」而這表朝鮮日後的導彈試射「從命令下達到實際發射之間的時間可能會減少。」

分析人士指出，朝鮮可能會進行更多的武器測試，包括若戰爭爆發時，可幫助朝鮮加快部署速度的新型固體燃料導彈。

早前，聯合國安理會已決議禁止平壤的彈道導彈和核武器計劃，但朝鮮領導人表示，為了對抗華盛頓及其盟友的「敵對政策」，武器開發有其必要性。

（綜合報導）

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