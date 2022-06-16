朝鮮宣告抗疫勝利 金正恩「曾發高燒」

（德國之聲中文網）朝鮮官媒朝中社週四（8月11日）報導，朝鮮領導人金正恩宣佈戰勝新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），其胞妹兼勞動黨中央委員會副部長金與正週三（8月10日）指責韓國把病毒傳入朝鮮，且不排除對韓採取強硬報復手段。另有消息指出，金正恩及其胞妹曾出現發燒等症狀。

報導指出，朝鮮於首都平壤召開全國緊急防疫總結會議，金正恩在會上宣佈，目前已消滅流入境內的新冠疫情，國家在保護人民生命健康的「最緊急防疫戰」中取得勝利。

會中，國家緊急防疫司令官李忠吉表示，疫情爆發後，在黨中央領導下採取最大緊急防疫體系啓動不到３個月的短暫期間內，該國470多萬患者全部治癒，致死率為0.0016%。他說：「創下與世界任何國家不可比擬的最低記錄」。

路透社報導指出，朝鮮從未證實有多少人感染了COVID，主要是因為它缺乏檢測試劑。而該國通報發燒病例累計477萬人，但自7月29日以來，朝鮮就停止通報相關病例。而世界衛生組織對於朝鮮的說法仍抱有存疑。

朝鮮：不排除報復

金與正週三（8月10日）參加由金正恩主持的全國緊急防疫會議時稱：「儘管他当时病得厉害、發著高燒，但想到面對抗擊疫情的戰爭，他必須照顧到最後的人民，他一刻也不能躺下。」外界猜測，金正恩或曾感染新冠病毒。

金與正還指控韓國透過宣傳單，將病毒傳到當地。「前線附近地區是最初的爆發點，我們對此深感憂慮，並且不得不懷疑是韓國所為，因此我們認為，病毒就是透過這些物品傳入朝鮮。」金與正說。

她續指，「透過這些科學觀點，我們得出的結論認為，不能對韓方持續將垃圾流入朝鮮的事束手旁觀。我們必須對此作出強硬回應，採取報復手段。」更稱「如果敵人將病毒傳入我國的危險行為仍持續不斷，除了病毒外，我們會連同韓國當局一起消滅。」

韓國統一部：深表遺憾

根據韓聯社報導指出，韓國統一部副發言人李孝貞週四（11日）回應朝鮮說法，稱朝鮮召開全國緊急防疫總結會議就其境內疫情源頭不斷發表毫無根據的言論，對韓方作出無禮且具威脅性的發言，韓方對此深表遺憾。

對於金與正指控韓國將病毒傳入朝鮮並宣稱會採取強而有力的報復性措施的說法，統一部對此表示，政府不會預判朝方今後的行動，但將密切關注朝方動向，應對一切可能發生的情況。就朝鮮宣佈下調防疫響應等級一事，統一部表示，朝鮮高度評價了其間的抗疫成果。

另一方面，金與正在講話中還提及金正恩發高燒一事。坊間據此猜測，金正恩或曾感染新冠病毒。統一部對此表示，沒有可提供的官方信息。

分析人士：朝鮮另有目的

路透社引述分析人士說法，儘管專制的朝鮮利用大流行病來加強社會控制，但其勝利宣言可能是恢復因邊境封鎖而受阻的貿易的前奏。

位於首爾的朝鮮研究大學教授楊武振說：「這次會議似乎主要是為了促進人民之間的團結，但也可能是為了向中國發出一個信息，即他們國內沒有疫情，並準備重啟貿易。」

楊武振表示，朝鮮宣佈戰勝COVID-19，可能是為接下來要進行的核武器試驗做好準備。

（路透社、韓聯社、朝中社）

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