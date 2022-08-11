朝鮮官媒：普京致函金正恩 稱將擴大雙邊關係

（德國之聲中文網）根據朝鮮官媒朝中社（KCNA）週一（8月15日）報導，俄羅斯總統普京因應朝鮮解放日（韓國稱光復節）在一封寫給金正恩的信中說，俄羅斯與朝鮮要「以共同的努力擴大全面和建設性的雙邊關係」。

報導指，普京在信中寫道，更緊密的關係符合兩國的利益，也有助於加強朝鮮半島和東北亞地區的安全和穩定。

金正恩也致信普京稱，「俄羅斯和朝鮮的友誼是在第二次世界大戰中隨著戰勝占領朝鮮半島的日本而建立的」。

根據朝中社，金正恩在信中寫道，「在反對共同敵人的抗日大戰年代裡凝成的朝俄友誼跨世代和世紀不斷得到鞏固和發展下來，如今兩國之間的戰略戰術合作和支持聲援在粉碎敵對勢力的軍事威脅和挑釁、強權和專橫的共同戰線上正在提升到新的更高階段」。

路透社指出，朝中社並沒有指明「敵對軍事力量」為何，但這個詞彙通常被朝鮮官媒用來指涉美國及其盟友。

金正恩還表示，相信朝俄友好合作關係將本著2019年兩人在符拉迪沃斯托克會晤中達成的協議精神，在各領域進一步得到加強和發展。金正恩並祝普京身體健康，在「維護國家和人民的主權和利益、爭取國家復興的責任重大的工作中取得更大的成果」。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 中国 2018年3月的中国之行是金正恩2011年掌权以来首次踏出国门。当时特朗普已经宣布同意与金正恩会晤，而这位朝鲜领导人选择先前往中国拜访习近平。中国是朝鲜最重要的盟友和贸易伙伴，金正恩也把访问中国作为开启他出国访问的外交"首秀"。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 迄今四访习近平 此后，金正恩又于2018年5月、6月以及2019年1月访华，交通工具也从火车发展到飞机，来访从神秘到半公开。其中一次还在中国度过了35岁（或者36岁）生日。从照片上来看，他与习近平的关系也颇亲密。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 跨过三八线的握手 2018年4月27日，金正恩跨越北纬38度的朝韩军事分界线，与韩国总统文在寅握手。他也成为朝韩停战65年后首位踏上韩国领土的朝鲜领导人。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 板门店其乐融融 跨过“三八线”当天，金正恩与韩国总统文在寅在板门店非军事区举行历史性的峰会。图为二人参加正式晚宴，看起来其乐融融。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 迄今三次“文金会” 跨越“三八线”后，金正恩又分别在朝韩边境地区和平壤会晤文在寅。在平壤，两人热情相拥、十指紧扣。金正恩还表示，希望在2019年访问首尔。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 新加坡一见特朗普 2018年6月12日，金正恩与美国总统特朗普在新加坡举行了历史性的朝美首脑会议。在这次会晤中，金正恩许诺要实现"去核化"，但没有确定具体的去核进程以及监督措施。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 河内二见特朗普 2019年2月底，美朝峰会进入第二回合：金正恩和特朗普抵达河内举行会谈。两人在河内大都会饭店短暂谈话，此后并肩散步。外界看到，这次峰会不欢而散，双方原定共同进行的午餐会取消，峰会提前结束。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 出访俄罗斯会普京 2019年4月24日，金正恩搭乘私人装甲列车抵达俄罗斯符拉迪沃斯托克（也称海参崴）。抵俄第二天，金正恩与普京举行了会晤。两人见到对方的时后都笑得很开心，表示要加强双边关系。 作者: 王凡



俄羅斯朝平壤靠攏

由於入侵烏克蘭，俄羅斯遭到以美國為首的盟國制裁孤立。根據路透社報導，朝鮮在今年7月承認俄羅斯支持的烏克蘭東部兩個分裂的「人民共和國」盧甘斯克、頓涅茨克為獨立國家。朝鮮官員提出將派遣工人前往這些地區，幫助重建及其他勞動工作。烏克蘭政府隨即宣佈與北韓斷交，並指控平壤當局試圖破壞烏克蘭主權及領土完整。

此外，根據英國《獨立報》報導，俄羅斯軍事專家科羅琴科（Igor Korotchenko）8月初在俄國國家電視台稱，朝鮮準備向盟友俄羅斯派遣10萬士兵作為軍事援助，以加強其對烏克蘭的入侵。俄媒形容，朝鮮軍隊「有韌性、要求不高、有動力」，克里姆林宮「不應該羞於接受金正恩向我們伸出的手」。

科羅琴科在受訪時稱，「如果朝鮮表示希望履行其打擊烏克蘭法西斯主義的國際義務，我們應該讓他們（這麼做）。」他並補充道，兩國都擁有簽署相關協議的主權。

有關消息的真實性尚未得到官方進一步證實，目前亦尚不清楚朝鮮如何向俄羅斯提供軍事援助。

今年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，朝鮮為其辯護並在3月的聯合國決議中反對要求俄羅斯結束入侵軍事行動。

（路透社、《獨立報》、朝中社）

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