 朝韩局势继续缓和 “朝鲜国宝”入住青瓦台 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.10.2018

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时政风云

朝韩局势继续缓和 “朝鲜国宝”入住青瓦台

一对猎犬成了朝鲜半岛和解进程的最新象征。这对来自朝鲜的猎犬将入住韩国总统府，为了避免水土不服，还从朝鲜带来了特定的饲料。

Südkorea Pungsan Hunde Geschenk von Kim Jong Un (picture alliance/AP Photo/South Korea Presidential Blue House)

这是小熊

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（德国之声中文网）作为朝鲜半岛关系进一步和解的象征，朝鲜领导人金正恩向韩国总统文在寅赠送了一对丰山猎犬。

韩国总统府周日表示，这对大约一岁的丰山犬已经于上周四越过三八线进入韩国。与此同时，朝鲜方面还赠送了三公斤狗粮，以方便它们逐渐适应韩国的生活。

这对丰山犬一公一母，分别叫"松江"和"小熊"。它们将同"韩国第一犬"托利在总统府共同生活。文在寅总统素以喜欢动物闻名，托利就是他去年七月收养的一条黑色混血狗。

猎犬促和平

韩国总统府的声明中称，文在寅总统本月早些时候访问平壤期间，金正恩向他提出了赠送丰山犬的建议。平壤举行的南北首脑会晤期间，金正恩承诺关闭一个导弹试验基地，并答应在适当时候出访首尔。这已经是今年年内两位领导人的第三次会晤。

Südkorea Pungsan Hunde Geschenk von Kim Jong Un (picture alliance/AP Photo/South Korea Presidential Blue House)

这是松江

丰山犬以出产地丰山郡命名，以忠诚和擅长狩猎著称，是朝鲜的"国宝"。

这已经不是朝鲜第一次向韩国领导人赠送丰山犬，2000年，金正恩的父亲金正日也曾在平壤朝韩历史性峰会之后，向时任韩国总统的金大中赠送一对丰山犬。

这对丰山犬2013年先后自然死亡，它们共生养了21条狗崽。

Räumung von Landminen an der Süd- und Nordkorea Grenze (picture-alliance/dpa/L. Byung-Shick)

朝韩达成共识，清理板门店周边共同安全区内的所有地雷

清除地雷

除了赠送国宝级猎犬，双方也在为缓解紧张局势采取具体步骤，在所谓缓冲区清理地雷的工作已经开始。韩国国防部周日宣布，双方已达成的共识包括，清理板门店周边共同安全区内的所有地雷。

韩国国防部一名发言人表示，根据他所掌握的情况，朝鲜方面也开始了地雷清理工作。这是上月初，金正恩同文在寅在平壤高峰会晤期间达成的共识之一。

达扬 / 苗子 （路透社，法新社，德新社）

 

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