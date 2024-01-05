朝韩对抗加剧 中俄分别表态

（德国之声中文网）据韩联社周五（1月5日）援引韩国军方报道，朝鲜当天向半岛西部海域北方界线附近发射逾200枚海岸炮后，韩军随即实施海上射击予以反制。北方界线（Northern Limit Line，简称NLL）是朝鲜与韩国有争议的海上界线。这是朝鲜时隔13个月再次在韩朝海上缓冲区射炮。

这家韩国最大的通讯社介绍，这是自2018年韩朝签署《九一九军事协议》以来，部署在西北岛屿的海军陆战队首次进行海上射击。韩国联合参谋本部（联参）公报室长李诚俊当天在记者会上解释，朝鲜去年11月23日单方面宣称废除韩朝《九一九军事协议》后，（现在）在缓冲地区重启射炮，这是威胁韩半岛和平并加剧紧张局势的挑衅行为。

当天早些时候，韩国军方表示，朝鲜军方发射的海岸炮落入北方界线朝鲜一侧，未对韩军和韩国国民的人身安全和财产造成任何损害。西北岛屿居民已紧急疏散避险。

朝鲜强硬回应

朝鲜人民军总参谋部晚些时候通过官媒朝中社发表报道称，朝鲜发射海岸炮针对的是韩军实施的新年训练，若韩军以"回应"为借口发起挑衅，朝军将采取空前水平的强有力对应措施。朝军总参谋部指出，朝军当天进行了海上实弹射击训练，动用了47门炮发射192枚炮弹，覆盖5个地区。

朝中社的报道指出，朝军谴责道，韩军所谓"朝军向属于半岛西部海域的海上缓冲区--白翎岛和延坪岛以北水域发射海岸炮"的说法纯属误导舆论。朝军认为，韩方向西北岛屿居民发布疏险令、实施反制射击之举，都是将地区局势恶化责任转嫁给朝军训练的惯用伎俩。

此前一天，朝中社发表评论文章严厉批评了韩国的新年训练，并称"今年是个冲突风险最高的一年"。

今年的不同之处？

韩国首尔梨花女子大学国际研究教授伊斯利（Leif-Eric Easley）向路透社分析道："作为冬季演习的一部分，朝鲜在该地区发射火炮并不罕见，今年的不同之处在于，金正恩公开表示不再寻求与韩国的和解与统一。"

朝鲜领导人金正恩上周在该国执政党的年终会议上将韩朝关系定性为敌对关系，宣布将根本转变对韩政策路线方向，并誓言要增加核潜力和进攻能力以"压制南方"。

中方密切关注

就当前朝鲜半岛局势，中国外交部发言人汪文斌在周五的例行记者会上表示："我们正密切关注朝鲜半岛有关形势的发展变化，近段时间有关方之间对立加剧，半岛形势持续紧张，作为半岛之邻，中方有关主张维护半岛和平稳定，通过对话协商解决半岛问题。"

这名发言人补充道："当前形势下，我们希望有关各方保持冷静克制，不采取加剧紧张的行动，避免局势进一步升级，为重启有意义的对话创造条件。"

作为朝鲜最重要的盟友，中国在朝鲜半岛局势中的表态尤受外界关注。今年是朝中建交75周年，中朝两国领导人在新年互致的贺电中共同宣布将2024年确定为"中朝友好年"。金正恩坚信，在新的一年，朝中友谊牢不可破将得到充分彰显。

“普金会”上演 金正恩称朝俄关系是“头等大事”

俄官媒指责美韩

同样和朝鲜有着友好关系的俄罗斯方面也有所表态。其官媒俄罗斯卫星通讯社周五发表评论文章直接指出，朝鲜半岛新一轮紧张是由韩美军演引发的。辽宁大学美国与东亚研究院院长吕超在接受俄罗斯卫星通讯社采访时认为，可用 "火上浇油" 来形容此次韩美的联合军演。

评论文章最后也提到中朝两国庆祝建交75周年，并指出："显而易见的是，75周年建交庆典将为双方增加额外的发展政治接触的机会。新年度中朝对话像俄朝对话一样是有益的，这些接触将成为朝鲜半岛和东北亚稳定的关键要素。"

此前一天，来自美国政府的消息称，俄罗斯在俄乌战场上使用了来自朝鲜的导弹。一段时间以来，莫斯科和平壤军事合作不断强化令美国和其他一些国家对深感忧虑。

朝韩边境动作不断

韩联社在周五的另一篇报道中指出，朝鲜在着手修复韩朝非军事区内前沿哨所不到一个月的时间里就以混凝土重建哨所，并在京义线和东海线公路上埋设地雷。作为应对措施，韩军部署在西部海域北方界线附近的舰艇卸下舰炮炮衣。报道称，此次是韩军首次探测到朝军修建混凝土哨所。此举意味着朝方将重新运营前沿哨所，并重新部署常驻兵力和设备。报道分析，京义线被视为韩朝交流与合作的象征，而朝军在此埋地雷的做法可被解读为，朝方将封路不再利用。

2018年韩朝签署《九一九军事协议》内容包括"三八线"附近暂停军演，双方停止一切军事敌对行动，并设立全天候通信体系，以防止发生意外冲突。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 中俄座上宾 朝鲜领导人金正恩与俄中代表一起观看了庆祝朝鲜战争停战70周年的庆祝晚会。两国代表显然受到平壤的高度重视，俄罗斯防长绍伊古和中国政治局委员李鸿忠的座位分别被安排在金正恩的左右。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 习近平来信 这是金正恩自疫情爆发以来首次公开证实接待外宾团。根据朝鲜中央通讯社，金正恩与李鸿忠会面期间，对方转交了一份习近平的私人信函。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 疫情封锁 为应对新冠病毒疫情，朝鲜2020年初关闭边境，停止一切跨境贸易和外交访问，甚至连主要盟友中国和俄罗斯也不例外。朝中社没有提及这两个代表团访问朝鲜是否标志政策上的改变。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 展示武器 金正恩与俄罗斯防长绍伊古一同参观了武器装备展示会，其中展示了朝鲜的一些弹道导弹。韩媒指出，从公开照片还可以看到与美国MQ-1“捕食者”相似的无人机。美联社称，有一些装备是朝鲜过去未曾公开的。金正恩表示这次会晤深化了两国之间战略上与传统上的关系。俄外交部表示，绍伊古会见朝鲜防长姜顺南时表示，他希望加强俄罗斯与朝鲜这个"友好国家"之间的"防务合作"。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 访朝目的 绍伊古向金正恩转交了普京的亲笔信，法新社援引专家表示，俄乌前线紧张之际，俄防长前往朝鲜的一个主要目的是希望能从朝鲜获得武器支援，而朝鲜也可以借此填补国库。朝鲜之前就被指向俄罗斯提供武器，一名美国官员透露，受到西方制裁的莫斯科从平壤购买数百万枚火箭弹和炮弹。不过俄朝都表示否认。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 亲往志愿军烈士陵园 1953年7月27日，朝鲜半岛签署停战协定，朝鲜把这天称为“胜利日”，今年的纪念活动中，金正恩在其妹金与正的陪伴下，访问了参加朝鲜战争的中国士兵公墓。并向毛泽东长子毛岸英烈士陵墓献上花圈。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 朝鲜战争 1950年，中国曾派志愿军参与朝鲜战争。这场战事在1953年7月27日停止。不过，韩国与朝鲜并未正式签署终战宣言，严格来说双方仍处于战争状态。

纪念停战70周年 朝中俄互动频频 阅兵活动 停战纪念日朝鲜通常会举办盛大阅兵。韩联社表示，今年的阅兵式在夜间举行，此次或会向中俄代表团展示其核武装备。朝鲜的阅兵式之前大多在上午举行，但自2020年连续多次在夜间或深夜阅兵。图为2021年9月平壤举行民防阅兵式，庆祝建政73周年。



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