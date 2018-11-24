朝韩启动铁路公路对接项目

（德国之声中文网）恢复跨越韩朝边境的铁路公路联系这一象征性举措，是这两个国家相互接近的又一步。

据韩国电视台和韩联社报道，韩、朝、联合国及重邻国的代表出席了在板门店火车站举行的奠基仪式。板门店车站位于朝鲜边境边境城市开城。

2007年，韩朝两国曾恢复双边铁路交通，运送物资；不过，未及一年，2008年底，朝鲜便中断了这一铁路联系。

长远目标：扩展经济纽带

去年，因朝鲜进行一系列核试验和导弹试验，两国紧张关系加剧；今年年初以来，两国重新接近。双方的一个长远目标是，扩大连接亚欧大陆的交通联系，并由此扩展经济联系。为此，朝鲜的铁路网需实施现代化改造。工程何时启动，迄今不清楚。

此次仪式需要联合国安理会对朝制裁委员会专门作出有限期例外规定，以使运送物资的韩国列车能进入朝鲜境内。朝鲜受到国际社会严格制裁。

对朝鲜而言，跨境铁路交通不止具有重大象征意义。一旦制裁取消，不仅物资能运入朝鲜，外向型经济的韩国亦可将商品经由西海岸的京义线运往中国，经由东海岸的东海线运往俄罗斯。目前，铁路交通还只涉及货物。至两国人员也可不受阻碍往来交通，肯定还需要很长时间。

自1953年朝鲜战争结束，朝鲜半岛分裂至今。朝鲜闭关锁国，实行专制，被认为是全球最难以进入的国家之一。

镜头下的真实 朝韩同框 放松的士兵 意大利摄影家法乔（Luca Faccio）出版了一本名为“共同之处”的摄影集。 这本书与2014年在维也纳举办的摄影展览同名。在影集中，他并没有进行评判或谴责，仅仅展示了韩国和朝鲜的现实生活。1948年起，朝鲜分割为南北两个国家，摄影家以此方式探寻双方之间的联系。

镜头下的真实 朝韩同框 年轻人 两名酷酷的少年，一个住在平壤，另外一个住首尔。两张照片都摄于2013年。右图手拿香烟年轻人散发出来的随意，以及身后电脑上的互联网都表明，他来自韩国。

镜头下的真实 朝韩同框 自由活动 图片上的人们看起来惬意开心 ，尽管朝鲜这些爱国主义女性没有啤酒喝。名为“共同之处”展览的卷首语中写道：“拍摄常常可以摘下人们脸上的面具，让他们真实的表情展现在镜头之前。

镜头下的真实 朝韩同框 热闹的气氛 在跳舞这方面，南北的表达也全然不同。不过看起来，似乎首尔的民众（图右）也有着某些同样的习惯。

镜头下的真实 朝韩同框 小学生 不管是一个学生，还是一个队伍，生活充满乐趣。法乔在2005年至2013年期间先后去了6次朝鲜。他不想拍摄国家意识形态，而是展现那里的人们。不偷偷摸摸地拍，不拍人们的背影，而是征求他们的同意，光明正大地与拍摄对象面对面。

镜头下的真实 朝韩同框 纪念雕像 两个巨型雕像——一个是位于平壤人民大学的朝鲜开国领袖金日成，另外一个是14世纪的世宗国王。

镜头下的真实 朝韩同框 街边艺人 有没有人听呢？在大城市街边唱歌的艺人看起来似乎难以引人注意，无论是在平壤还是首尔。

镜头下的真实 朝韩同框 遵循传统 摄像师透露：“我提出的50%建议，在朝鲜的陪同人接受了，另外50%是按照他提出的建议拍摄的。”右图就是按照陪同的指示在朝鲜劳动党中央委员会大楼拍摄的。

镜头下的真实 朝韩同框 良辰吉日 对于这两对新人来说，这是人生中重要的一天。看起来，朝鲜人在结婚典礼上更注重传统礼服。

镜头下的真实 朝韩同框 大兵的生活 提到朝鲜或朝鲜的军队或军人，人们往往想到大检阅中齐步捧枪的士兵，或者是无聊站岗的边防军人。这张照片可以说是士兵私人生活的一瞥。 作者: Hans Spross



凝炼/王凡（德新社、美联社等）