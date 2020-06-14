朝韩冲突再升级 朝鲜派兵进驻边境

（德国之声中文网）韩联社周三 (6月17日) 报导，朝鲜宣布他们将重新部署军队至与韩国之间的非军事化边界地区，并同时於非军事区再设立警察哨，也将为前线炮兵部队增援作战人员，并且恢复边界区域的各种常规军事演习。这些举动被视为将进一步升高韩国与朝鲜间的紧张关系。

朝中社发布的最新声明也证实这些消息。声明中写道：「我们将为前线炮兵部队增加作战人员，将前线岗哨人员的任务提升至顶级作战状态，我们也将在边境重起各种军事演习。」朝鲜参谋总长将针对「敌人」制定更细节的军事计画，并尽早让朝鲜劳动党的中央军事委员会批准相关细节。

此外，朝鲜劳动党第一副部长金与正也断然拒绝韩国提出派遣特使调停的要求，她将韩国的要求称为「险恶的提议」。朝中社的声明表示：「韩国总统文在寅为了回应我们周二展开的军事行动，他希望能派遣特使与朝鲜国家事务委员会的委员长会晤。但金与正直接拒绝了韩国提出的『险恶提议』。」

美国国务院发言人16日表示，华盛顿全面支持韩国为促进韩朝关系做出的努力，并同时呼吁朝鲜不要再采取任何挑衅的行动。白宫官员也於同日表示，事件发生後，美国将与韩国保持密切联系。

欧盟16日也警告朝鲜不要采取进一步破坏性的措施。欧盟发言人説，欧盟对朝鲜采取的行动感到遗憾，并强调朝鲜正在加剧朝鲜半岛的紧张局势，破坏了国际社会要替朝鲜半岛问题寻求外交解决方案的尝试。

爆破韩朝联络办公室

朝鲜中央广播台周二证实，朝鲜炸毁位于开城工业区的韩朝联办，并称这是由于民众的愤怒，因此下决心让“人渣”和默许“人渣行为”的人付出昂贵的代价。

朝鲜劳动党第一副部长金与正6月13日曾警告，在不久的将来，韩方将会看到毫无用处的韩朝联办坍塌成一片废墟的情景。

韩国国防部就此表示，将与美方紧密合作，严密监视并追踪朝军动向。韩国防部发言人称，韩军进入可随时应对任何情况的戒备状态。韩国统一部称，朝鲜若实施空飘反韩传单，将违反板门店宣言。

韩国总统文在寅召开紧急会议。青瓦台一名高级幕僚称，文在寅一年前提出的举行第四次“文金会”的建议依然有效。

韩脱北者散发传单 朝誓死捍卫最高尊严

5月底，韩国国内有脱北者团体向朝鲜散发传单。“自由朝鲜运动联合”等团体5月31日向朝散发了50万份传单、50本手册、2000张1美元纸币和1000张内存卡。传单上写有“金正恩是宣布新战略核武器路线的伪善者”等内容。5月24日，朝媒报道金正恩主持军委会，提出核战慑止与战略武器方针。

6月4日，金与正称，韩方若不就反朝传单一事采取措施，将面临开城工业园被拆除、韩朝联络办公室被关闭或韩朝军事协议被解除的局面。

6月9日，朝鲜宣布当日起关闭韩朝之间所有通信联络渠道。朝中社称将誓死捍卫最高尊严。

韩联社16日发布的开城边境照片

6月12日，此前发生空飘反朝传单事件的韩京畿道政府决定在毗邻朝鲜的北部边境划设危险区，以便禁止投送传单者进入。京畿道政府称，向朝鲜投送传单不单只是发表言论，而是诱发军事冲突助长危机的高危行为。

此前的6月10日，韩统一部以违反《韩朝交流合作法》为由举报两家对朝散发传单的脱北者团体，并决定取消其成立许可。韩国内有人士批评政府对朝态度过于低调。

韩朝联办设立与南北关系转折

韩朝联办于2018年9月揭牌。当年4月，韩朝首脑在板门店会谈后签署宣言。韩朝联办揭牌后数日，文在寅即飞往平壤，举行第三次“文金会”。双方各有约20名人员派驻该联络办公室。

次年在河内举行的“特金会”上谈判破裂。双方在对朝解除制裁的程度以及平壤要拆除多少核设施的问题上，未能达成一致。

一些外界分析人士认为，朝鲜在核谈判中未能得到所想要的，可能将转而以挑衅来获得外界的让步，原因是其经济可能在美国领导下持续的制裁以及新冠疫情之下恶化。此外，由于制裁措施，平壤也无法与首尔恢复联合经济项目。

韩国梨花女子大学教授易斯里（Leif-Eric Easley）向法新社表示：“朝鲜开始了一个挑衅循环，逐步升级。”他认为，韩朝联办的爆破是对韩朝和解与合作的象征性打击。“金氏政权也在向美国发出信号，美国不要以为今年接下来的时间里可以让朝鲜坐冷板凳。”

今年1月底，因疫情担忧，韩朝联办暂时关闭。

苗子/达扬/杨威廉（据韩联社、德新社、美联社等）