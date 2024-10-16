朝韩冲突不断，金正恩真的会按下核按钮吗？

朝韩双方都将各自的军队置于高度戒备状态。但是，常规军队根本不可能作战的朝鲜，真的可能动用核武器吗？

（德国之声中文网）周二（10月15日），朝鲜炸毁连接韩国的部分道路。韩国政府严厉谴责此举"非常不正常"。这只是这两个邻国最近发生的一系列冲突中的最新一起。

朝韩双方都将各自的军队置于高度戒备状态。人们担忧一直存在的危险开始升级。

"在首尔，日常生活中并没有看到有什么变化，但我们确实需要意识到半岛上正在发生的局势。"韩国左派政党"新政治国民会议"前活跃政治人物、现任金大中和平基金会董事会成员金相佑（Kim Sang-woo）说。

"我实际上并不相信北方想要或者已经准备好打仗。"他告诉德国之声，并认为平壤仍在实践战争边缘政策。

他说："但我确实担心，意外的冲突可能会导致其他不可预见的后果，并可能轻易升级为一场重大冲突。"

虽然金相佑认为双方都需要努力缓解紧张局势，但目前看来并没有这样的迹象。

上周三（10月11日），朝鲜指责韩国军方三次派遣无人机飞越平壤并散发宣传传单。

首尔的国防官员坚持说，韩国没有派遣无人机，但拒绝说明这些无人机可能来自哪里。这引发了外界猜测，它们可能是由异见者和脱北者团体操控的。

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命令击落无人机

朝鲜领导人金正恩召集了军事领导人会议，边境的防空部队据称已接到命令：发现任何无人机均予击落。

金正恩的妹妹金与正称韩国为"杂种"，并在一份声明中警告称，"挑衅者将不得不付出沉重代价。"

韩国则做出回应，将部队置于戒备状态，边境地区确定了可能成为朝鲜炮火目标的若干危险区域。

首尔国防部警告说，倘若在任何冲突中有韩国公民受伤，朝鲜将见证其"政权的终结"。

朝鲜于周二（10月15日）通过炸毁连接韩国的部分道路来作出回应。韩国政府严厉谴责朝鲜此举"非常不正常"，但表示这是一个象征性的举动，旨在强调两国之间的巨大鸿沟。

已有数代韩国人生活在一个具有攻击性、不可预测且拥有核武器的邻国的阴影下。目前在首尔或釜山的街头并没有外在的恐慌迹象。

但分析人士表示，最近朝鲜内部发生了一些根本性的变化，似乎改变了其内部和外部的动态，使得对其未来行动的预测变得更加复杂。

他们指出，金正恩政权通过与俄罗斯的新军事联盟得到了支持，这可能让平壤更加大胆。然而，另一方面，朝鲜的经济显然处于困境，普通民众正在艰难生存。他们认为，这很容易导致民众不满。

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民不聊生， 转移矛盾

"朝鲜内部困难重重，金正恩正在试图团结人民。"金相佑说，"那里的经济状况非常糟糕，造成了严重的紧张局势。因此通过告诉人民，韩国和美国打算摧毁朝鲜，金正恩希望赢得他们的忠诚。"

除了日常生活的艰难困苦，越来越多的朝鲜人通过走私到境内的U盘了解到了韩国人民的舒适生活。

平壤意识到这是对其政权的威胁，正试图通过日益严厉的惩罚来镇压这些走私活动。

韩国公州国立大学国际研究副教授林恩贞（Lim Eun-jung）同意，北方民众"对政权的宣传感到疲惫"，并认为"年轻一代对金正恩的信任较少，导致那里的局势不稳定"。

"威胁韩国比发射更多导弹或进行另一次核试验要便宜，但讽刺的是，他们竟然抱怨无人机散发宣传材料--过去几个月，朝鲜已经向南方发送了数千个装满垃圾的气球。"她告诉德国之声。

上周，朝鲜宣布关闭朝韩边界交通联络。图为位于朝韩边界上的统一大桥。 图像来源: Lee Sang-hoon/Matrix Images/picture alliance

言辞激烈，能力欠奉

韩国政府估计，过去四个月内，有超过6000个携带垃圾的气球越过边境进入韩国，其中一些造成了建筑物和车辆的损坏，另一些引发了火灾。

"俄罗斯现在支持朝鲜，最近还谴责首尔向北方派遣无人机，但他们对气球入侵我们的空域却只字未提，"林恩贞说。

她表示，金正恩可能认为其政权通过与俄罗斯总统普京的联盟得到了保护，这一联盟正处于"蜜月期"。然而，一旦朝鲜不再拥有俄罗斯需要的东西，这一关系很快就会破裂。

金相佑坚定地认为，尽管朝鲜口出狂言，但他们自己也明白无法在与韩国及其盟友的战争中获胜。

"问题不在于他们不愿意发动战争，而是他们不能，因为他们的常规武装力量无法作战。"他说。

他同意，核武器仍然是该政权的王牌，但是在明知道按下核按钮就意味着整个国家灭亡的情况下，金正恩或他的将军们是否会真的这样做，仍然是一个问题。

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