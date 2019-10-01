朝美核谈再次不欢而散

(德国之声中文网) 这也是今年2月美朝河内峰会不欢而散以来，双方首次正式磋商。朝鲜代表团主席金明吉在会后表示，会谈没能达到朝鲜方面事前的期待。"此前，美国提出的一些建议让人充满了期待，比如灵活性、新手段、创新方案等等。但是美国人让我们非常失望，没有把任何东西带到谈判桌上，削弱了我方对谈判的热情。"金明吉认为此次会谈"毫无进展"。

美国代表团则认为，美朝核谈判并未破裂。美国国务院称，8个多小时的谈判进展"良好"，美方已经接受了瑞典方面的邀请，两周后再赴斯德哥尔摩参加下一轮对话。声明还强调，美国与朝鲜"无法在一天内就解决朝鲜半岛上的70年战争和敌意"。目前还不清楚朝鲜方面是否也接受了瑞典的邀请。

在会谈开始前，美国国务卿蓬佩奥曾经信心满满地表示，此轮会谈将取得一定进展，"为今后几星期、几个月的谈判奠定基础，从而取得可持续的进展"。

朝鲜本周再次试射导弹

华盛顿方面的主要目标是促使平壤放弃其核武器，而朝鲜方面的主要诉求则是美方取消制裁措施。

就在本周，朝鲜方面再次进行了导弹试射，引发了国际社会的忧虑。

周六的会谈结束后，韩国总统府发表声明指出，尽管会谈被中断，但这毕竟是一系列谈判的开端。韩方希望美朝双方能够保持对话。而中国则在周日表示，中方将"维护好、巩固好、发展好中朝关系"。

中国国家主席习近平在中朝建交70周年贺电中强调，中方愿以建交70周年为契机，推动中朝关系长期健康稳定发展。朝鲜领导人金正恩也在回复北京的贺电中表示，朝中两国将"用友好和团结的力量坚定维护社会主义事业，坚定维护朝鲜半岛和世界的和平与稳定"。

文山/王凡/(路透社、法新社、德新社)