朝美核谈再次不欢而散

周六晚间，在瑞典首都斯德哥尔摩举行的朝美核问题谈判举行了几个小时后就宣告结束：朝鲜代表团中断了谈判，指责美方根本没有带来新的建议。不过，美国代表团则坚持称，与朝方进行了“良好的会谈”。
(德国之声中文网) 这也是今年2月美朝河内峰会不欢而散以来，双方首次正式磋商。朝鲜代表团主席金明吉在会后表示，会谈没能达到朝鲜方面事前的期待。"此前，美国提出的一些建议让人充满了期待，比如灵活性、新手段、创新方案等等。但是美国人让我们非常失望，没有把任何东西带到谈判桌上，削弱了我方对谈判的热情。"金明吉认为此次会谈"毫无进展"。
美国代表团则认为，美朝核谈判并未破裂。美国国务院称，8个多小时的谈判进展"良好"，美方已经接受了瑞典方面的邀请，两周后再赴斯德哥尔摩参加下一轮对话。声明还强调，美国与朝鲜"无法在一天内就解决朝鲜半岛上的70年战争和敌意"。目前还不清楚朝鲜方面是否也接受了瑞典的邀请。
在会谈开始前，美国国务卿蓬佩奥曾经信心满满地表示，此轮会谈将取得一定进展，"为今后几星期、几个月的谈判奠定基础，从而取得可持续的进展"。
华盛顿方面的主要目标是促使平壤放弃其核武器，而朝鲜方面的主要诉求则是美方取消制裁措施。
就在本周，朝鲜方面再次进行了导弹试射，引发了国际社会的忧虑。
周六的会谈结束后，韩国总统府发表声明指出，尽管会谈被中断，但这毕竟是一系列谈判的开端。韩方希望美朝双方能够保持对话。而中国则在周日表示，中方将"维护好、巩固好、发展好中朝关系"。
中国国家主席习近平在中朝建交70周年贺电中强调，中方愿以建交70周年为契机，推动中朝关系长期健康稳定发展。朝鲜领导人金正恩也在回复北京的贺电中表示，朝中两国将"用友好和团结的力量坚定维护社会主义事业，坚定维护朝鲜半岛和世界的和平与稳定"。
文山/王凡/(路透社、法新社、德新社)