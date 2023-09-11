 朝俄宣布金正恩近日访问俄罗斯 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.09.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

朝俄宣布金正恩近日访问俄罗斯

俄朝两国官方均证实，朝鲜领导人金正恩近日访问俄罗斯并将与普京会晤。路透社认为，在俄罗斯因乌克兰战争受到孤立的背景下，这将是一次潜在的具有里程碑意义的峰会。

据称金正恩已于周日下午乘坐“太阳”号专列离开平壤赴俄，预计11日深夜或最晚12日抵达符拉迪沃斯托克（中国旧称海参崴）。

据称金正恩已于周日下午乘坐“太阳”号专列离开平壤赴俄，预计11日深夜或最晚12日抵达符拉迪沃斯托克（中国旧称海参崴）。

（德国之声中文网）克里姆林宫本周一（9月11日）在自己的网页上宣布，应普京邀请，朝鲜领导人金正恩近日将对俄罗斯进行正式访问。

朝中社报道说，金正恩将和普京会面并举行会谈。

韩联社本周一援引高级政府官员等多方消息报道，金正恩已于周日下午乘坐“太阳”号专列离开平壤赴俄，预计11日深夜或最晚12日抵达符拉迪沃斯托克（中国旧称海参崴）。平壤距离符拉迪沃斯托克有1200公里。由于朝鲜铁路情况欠佳，列车行驶缓慢。2019年4月，金正恩曾在符拉迪沃斯托克与普京举行首次会晤。当时，金正恩的专列耗时将近一天抵达符拉迪沃斯托克。

朝鲜是自俄罗斯入侵乌克兰以来公开支持俄罗斯的少数几个国家之一。普京上周承诺“通过共同努力，有计划地在各个方面扩大双边关系”。

朝鲜是自俄罗斯入侵乌克兰以来公开支持俄罗斯的少数几个国家之一。普京上周承诺“通过共同努力，有计划地在各个方面扩大双边关系”。

美国官员表示，普京和金正恩两人将讨论军火交易——朝鲜向俄罗斯提供武器，俄罗斯向朝鲜提供其急需的经济和政治援助。尽管平壤和莫斯科都予以否认，但美国表示，有关朝鲜向俄罗斯供应武器的谈判正在积极推进。美国警告说，如果朝鲜向俄罗斯提供武器以供其在乌克兰使用，那将是一个“巨大的错误”，平壤将为此“付出代价”。

俄罗斯在乌克兰超过18个月的战争中消耗了大量武器。朝鲜是自俄罗斯入侵乌克兰以来公开支持俄罗斯的少数几个国家之一。普京上周承诺“通过共同努力，有计划地在各个方面扩大双边关系”。

  • Nordkorea Sonderzug von Kim Yong-Un

    这些年来金正恩的跨国之旅

    2018年3月：北京

    2018年3月25日到28日，金正恩进行了他2011年继承权力以来的首次出国访问，目的地是朝鲜最重要的盟友中国。他乘坐特制绿色专列抵达北京。据信专列可携带多辆防弹车，拥有自己的通讯系统，并配有为金正恩打造的私人车厢。图为金正恩抵达北京后，与前来迎接的中共中央对外联络部长宋涛在专列内谈话。金正恩在北京与中国领导人习近平举行了会晤。

  • Bildergalerie Jahresrückblick 2018

    这些年来金正恩的跨国之旅

    2018年4月：板门店

    2018年4月27日，金正恩与韩国总统文在寅在朝韩边境的板门店举行峰会，并象征性地跨过边界。这是朝鲜领导人首次踏上韩国的土地，也是朝韩领导人之间的第三次会晤。金正恩与文在寅表示将改善南北关系、结束军事对抗、实现和平与共同繁荣。

  • Kim Jong Un in China

    这些年来金正恩的跨国之旅

    2018年5月：大连

    2018年5月7日到8日，金正恩访问与平壤飞行距离不到一小时的中国东北城市大连。乘坐的专机是一架俄制伊留申喷气客机。习近平赴大连与金正恩会晤。会后的联合声明提到双方希望推动朝鲜半岛的去核化进程。当时已传出消息，金正恩即将与美国总统特朗普举行峰会。

  • Kim Jong Un am Flughafen in Singapur

    这些年来金正恩的跨国之旅

    2018年6月：新加坡

    2018年6月10日到12日，金正恩乘坐一架中国国际航空公司的波音747客机，从平壤直飞新加坡，会晤美国总统特朗普。这是朝美两国领导人的首次峰会。

  • Singapur USA Nordkorea Gipfel Donald Trump, Kim Jong Un

    这些年来金正恩的跨国之旅

    美朝首次峰会

    美朝新加坡峰会后发表的声明称，两国将致力于建立新型关系。朝方重申朝鲜半岛完全去核化的承诺，特朗普称将致力于向朝鲜“提供安全保证”。但该声明并未包括更具体的内容。

  • China | Kim Jong Un zu Besuch bei Xi Jinping

    这些年来金正恩的跨国之旅

    2018年6月：北京

    在新加坡朝美峰会后不久，6月19日到20日，金正恩又乘专机赴北京访问。他除与习近平举行会谈外，还参观了中国农业科学院国家农业科技创新园和北京市轨道交通指挥中心。图为金正恩与夫人李雪主（左）同习近平夫妇。

  • China, Peking: Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un trifft Präsident Xi Jinping

    这些年来金正恩的跨国之旅

    2019年1月：北京

    相隔不到半年，2019年1月7日到10日，金正恩再次访问北京。这是他不到一年时间里第四次访问中国。这一次是乘坐火车专列而来，也是在计划中与美国总统特朗普举行的第二次峰会之前。

  • Vietnam, Dong Dang: Staatsbesuch Kim Jong Un

    这些年来金正恩的跨国之旅

    2019年2月：河内

    2019年2月26日到28日，金正恩访问越南首都河内，与特朗普举行第二次峰会。经过两天的会谈，双方无法在取消对朝鲜制裁以及去核化的步骤方面取得共识，峰会不欢而散。金正恩此次赴东南亚全程乘火车，穿越中国，历时3天后抵达河内。

  • Russland Wladiwostok Treffen Putin und Kim

    这些年来金正恩的跨国之旅

    2019年4月：符拉迪沃斯托克

    2019年4月24日，金正恩乘火车来到俄罗斯远东港口符拉迪沃斯托克，与俄罗斯总统普京举行了首次会晤。金正恩乘火车用了近一天时间，跨越图们江进入俄罗斯境内。普京在会晤后表示，俄罗斯将继续致力于缓和朝鲜半岛紧张局势。图为两人在会后的晚餐会上。

  • USA | Nordkorea | Entmilitarisierte Zone | Donald Trump | Kim Jong Un

    这些年来金正恩的跨国之旅

    2019年6月：三八线上的“快闪会”

    2019年6月29日，美国总统特朗普在日本大阪参加G20峰会期间，发推邀金正恩到朝韩边界非军事区会面，“握握手，说声哈啰”。对方快速回应后，次日两人就来到板门店“三八线”两侧，握手后还分别跨越了边界线，之后进行了短暂会谈。这是特朗普与金正恩继新加坡和河内美朝峰会后第三次会面。


（美联社、路透社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

朝鲜建政75年：金正恩与中俄代表团一同阅兵

朝鲜周五举行深夜阅兵式，庆祝建政75周年。金正恩邀请来访的中国代表团和俄罗斯歌舞团参加了阅兵式，接受检阅的包括由卡车和拖拉机牵引的火箭发射器。习近平和普京皆向金正恩发出贺电。

朝鮮官媒：普京致函金正恩 稱將擴大雙邊關係

俄羅斯因入侵烏克蘭遭國際孤立，不少分析指莫斯科正朝平壤靠攏。根據朝鮮官媒週一（8月15日）報導，俄羅斯總統普京近日向朝鮮領導人金正恩表示，兩國將共同努力「擴大雙邊關係」。對此，金正恩在回信中說了什麼？

相关内容

Auf diesem Foto, das am Samstag, den 9. September 2023, von der nordkoreanischen Regierung zur Verfügung gestellt wurde, nimmt Kim Jong-un (r), Machthaber von Nordkorea, mit seiner Tochter (l) an einer paramilitärischen Parade anlässlich des 75-jährigen Gründungsjubiläums Nordkoreas teil. Unabhängige Journalisten hatten keinen Zugang zu der Veranstaltung, die auf diesem von der nordkoreanischen Regierung veröffentlichten Bild zu sehen ist. Der Inhalt dieses Bildes ist so, wie er zur Verfügung gestellt wurde und kann nicht unabhängig überprüft werden. Das Wasserzeichen in koreanischer Sprache auf dem Bild, das von der Quelle zur Verfügung gestellt wurde, lautet: «KCNA» ist die Abkürzung für Korean Central News Agency. +++ dpa-Bildfunk +++

朝鲜建政75年：金正恩与中俄代表团一同阅兵 09.09.2023

朝鲜周五举行深夜阅兵式，庆祝建政75周年。金正恩邀请来访的中国代表团和俄罗斯歌舞团参加了阅兵式，接受检阅的包括由卡车和拖拉机牵引的火箭发射器。习近平和普京皆向金正恩发出贺电。

这些年来金正恩的跨国之旅

这些年来金正恩的跨国之旅 06.09.2023

有报道称，朝鲜领导人金正恩本月将出访俄罗斯远东港口符拉迪沃斯托克，在那里会见俄罗斯总统普京。这将是金正恩4年多来首次出国访问。他出访的次数已经超过了父亲金正日，而且打破了后者不乘坐飞机的禁忌。

FILE - Russian President Vladimir Putin, right, and North Korea's leader Kim Jong Un shake hands during their meeting in Vladivostok, Russia, April 25, 2019. North Korea says it has not exported any weapons to Russia during the war in Ukraine and has no plans to do so, and said U.S. intelligence reports of weapons transfers were an attempt to tarnish North Korea's image. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool, File)

金正恩將赴俄會普丁 兩人想交換什麼？ 05.09.2023

美國傳出金正恩計劃本月前往俄羅斯會見俄羅斯總統普丁，並討論向莫斯科提供武器的可能性。俄羅斯正在尋求與朝鮮建立更密切的軍事關係，普丁也預計會拿出金正恩想要的條件。

广告

媒体看中国

Indien | G20-Gipfel | Narendra Modi

德语媒体：对话总是必要的

为期两天的G20峰会在新德里闭幕。德语媒体普遍认为，虽然联合声明中反映出分歧远比共识要多，但在世界局势动荡的今天，保持G20这一对话平台尤为重要。