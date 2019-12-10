朝中社：朝鲜再次进行重大试验

（德国之声中文网）朝中社援引朝鲜国防科学院发言人指出，该试验在西海（Sohae）卫星发射基地进行，但并未说明具体试验内容。

这是朝鲜一周之内在同一个卫星发射基地进行的第二次试验。

据朝中社上周日报道，朝鲜于12月7日在西海卫星发射基地进行了一次"非常重要的"试验。美国官员曾表示，朝鲜已承诺关闭该卫星发射基地。

朝中社在报道中称12月7日的事件是一场"成功的重大试验"。韩国国防部长郑景斗指出，试验中进行了火箭引擎测试。

朝鲜要求美国在年底的最后期限前放弃对单边去核化的坚持，报道中的试验就是在该期限之前进行的。

朝鲜警告称，在与美国的谈判陷入停滞之际，可能采取"新道路"。按计划，美国朝鲜特使将于周日抵达首尔与韩国官员举行会谈。

分析人士称，这类试验将帮助朝鲜建成更多可靠的洲际弹道导弹（ICBM）。

总部位于美国的美国科学家联合会研究员安基特·潘达（Ankit Panda）向路透社表示："朝鲜似乎是在提醒美国，朝鲜核武依旧有空间实现质的提高。" 潘达补充说："我们掌握的可靠信息显示，不同于朝鲜宇宙开发局（NADA），只要是朝鲜国防科学院宣布的消息，那么该国在西海进行的活动一定具有军事性质。"

最近几周，平壤进行了多次武器试验，同时与美国总统特朗普发起口水战，外界由此担心美朝两国关系再度紧张。

首尔和华盛顿周五宣布，美国朝鲜问题特使比根（Stephen Biegun）将于周日抵达韩国。

安静/雨涵（路透社）