 朝中社：朝鲜再次进行重大试验 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.12.2019

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朝中社：朝鲜再次进行重大试验

朝鲜官媒朝中社周六（12月14日）报道称，朝鲜周五在一卫星发射场进行了另一项试验，以进一步增强其战略核威慑力。

Nordkorea feuert offenbar erneut Rakete ab (picture alliance/AP Images/Agencia Noticiosa Central Coreana)

朝鲜导弹试验资料照片

DW.COM

朝鲜宣称在西海卫星发射场举行了一次“非常重大”的试验。这场试验到底做了什么？随着朝鲜为美国设定的重启谈判最后期限正在逼近，该国还警告说，收到什么样的“圣诞礼物”将取决于美国自己。 (10.12.2019)

在朝鲜宣称完成一次「极为重要的试验」后，美国总统特朗普发出警告，强调朝鲜的敌对态度恐恶化双方的关系。此前韩国总统文在寅在与特朗普进行电话谈话后也说，双方认为目前朝鲜半岛情势险峻。 (09.12.2019)

朝鲜驻联合国大使宣布不再同美国就去核化进行谈判的第二天，平壤发布消息称，朝鲜进行了一项“重要试验”，可能对该国的战略地位产生长远影响。 (08.12.2019)

（德国之声中文网）朝中社援引朝鲜国防科学院发言人指出，该试验在西海（Sohae）卫星发射基地进行，但并未说明具体试验内容。

这是朝鲜一周之内在同一个卫星发射基地进行的第二次试验。

据朝中社上周日报道，朝鲜于12月7日在西海卫星发射基地进行了一次"非常重要的"试验。美国官员曾表示，朝鲜已承诺关闭该卫星发射基地。

朝中社在报道中称12月7日的事件是一场"成功的重大试验"。韩国国防部长郑景斗指出，试验中进行了火箭引擎测试。

朝鲜要求美国在年底的最后期限前放弃对单边去核化的坚持，报道中的试验就是在该期限之前进行的。

朝鲜警告称，在与美国的谈判陷入停滞之际，可能采取"新道路"。按计划，美国朝鲜特使将于周日抵达首尔与韩国官员举行会谈。

分析人士称，这类试验将帮助朝鲜建成更多可靠的洲际弹道导弹（ICBM）。

Nordkorea Paektusan Schlachtstätte | Kim Jong-un, Oberster Führer (Reuters/KCNA)

总部位于美国的美国科学家联合会研究员安基特·潘达（Ankit Panda）向路透社表示："朝鲜似乎是在提醒美国，朝鲜核武依旧有空间实现质的提高。" 潘达补充说："我们掌握的可靠信息显示，不同于朝鲜宇宙开发局（NADA），只要是朝鲜国防科学院宣布的消息，那么该国在西海进行的活动一定具有军事性质。"

最近几周，平壤进行了多次武器试验，同时与美国总统特朗普发起口水战，外界由此担心美朝两国关系再度紧张。

首尔和华盛顿周五宣布，美国朝鲜问题特使比根（Stephen Biegun）将于周日抵达韩国。

安静/雨涵（路透社）

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