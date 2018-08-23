 朔伊布勒：加强努力 帮助难民融入社会 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.09.2018

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时政风云

朔伊布勒：加强努力 帮助难民融入社会

德国联邦议院议长朔伊布勒认为，将大量难民遣返回国并不现实。因此，更应努力帮助他们融入德国社会。

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

（德国之声中文网）朔伊布勒对《世界报》表示："我们都应当清楚地意识到，遣返一个难民是多么的困难。因此，我们不应当不切实际地期望，能够将大多数难民遣返出境。有鉴于此，我们应当做的是，为他们融入社会付出更多的努力。"

对于三年前默克尔总理开放边境允许难民涌入德国的做法，朔伊布勒还进行了辩护。他说："2015年9月4日，数千难民滞留布达佩斯火车站，因此，默克尔总理的决定是正确的。但是，后来在沟通方面出现了一些问题。"

Deutschland Angela Merkel Kanzlerin der Flüchtlinge (Reuters/B. Szabo)

2015年9月4日，布达佩斯火车站前聚集的大量难民中，一女孩高举默克尔总理画像。

朔伊布勒表示，德国政府2015年9月4日发出的信号，显然是被误解了：整个世界都以为，任何想到德国生活的人都可以去德国。"这一误解造成的后果，让我们直到今天都苦不堪言。而难民们也深受其害，他们饱尝了蛇头的诱惑以及剥削虐待。必须将这些蛇头绳之以法。"

朔伊布勒表示，移民问题是全球化最直接的后果。依照日内瓦难民公约，任何被迫逃离家乡的人，都有要求受到保护的权利。"但这并不意味着，他们可以随意选择去哪里生活。正因为如此我们当年在基本法中增加了第16a款的条文。"根据这一条文，经由第三个安全国家进入德国的难民，必须回到第三国提出避难申请。朔伊布勒说，如果我们想捍卫自由和宽容，那我们就必须捍卫法治国家的各项前提，即严格执法，而不允许法律盲区的存在。

达扬 / 王凡 （世界报，德新社）

 

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