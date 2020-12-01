朋友还是敌人？中国让北约大梦初醒

（德国之声中文网）北约一个专家组发布了新的 "反思文件"--《北约2030》，中国是其中的重头戏。这非同寻常--直到去年，中国问题才正式摆上北约的议事日程。上周，北约各成员国外长达成了有史以来第一份对中国-北约关系的评估意见，但目前该评估意见仍属机密。与此同时，中国政府的防务预算规模已经是世界第二。

中国崛起带来的挑战

如今，分析家们正在忙着纠正多年来对中国威胁严重的战略疏忽和低估。

"在可预见的未来，俄罗斯仍将是北约最主要的军事威胁，"专家组联合主席、美国前外交官韦斯-米切尔（Wess Mitchell）在讨论该反思报告时说，但是 "中国的崛起是北约战略环境中最大、最具影响力的一个变化，也是北约不得不认真面对的一个变化。"

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专家组的另一位联合主席是德国前国防部长德迈齐埃（Thomas de Maiziere），他敦促北约"投入更多时间、政治资源和行动来应对中国带来的安全挑战"。

报告强烈建议北约加大对"监测和抵御来自中国的任何可能影响集体防御、备战和复原能力的活动"的投资。

报告还说，一旦成员国察觉到来自中国的任何威胁，"北约必须证明自己是有能力提供保护的有效行动者"。

是"欺凌者"但不构成"威胁"？

现实中，应对中国挑战的障碍首先来北约内部--将30个国家的不同立场融合进对局势的一致判断中并非易事。

目前，北约自身的立场可以用秘书长斯托尔滕贝格的声明来做最好的概括：中国 "不认同我们的价值观，它破坏人权，欺凌他国，并日益与我们进行系统性的竞争"。尽管如此，北京并没有被北约视为对手，更没有被视为威胁。

就美国而言，国务卿蓬佩奥往往亲自出马，试图将盟友和整个北约推向鹰派一边。

欧洲政策分析中心(CEPA)跨大西洋国防与安全部主任斯佩兰萨(Lauren Speranza)表示，这在一定程度上发挥了作用。她告诉德国之声记者说，"欧洲决策者的心态发生了巨大的变化，他们意识到了中国挑战的严重性。"

但在谈到北约的行动意愿时，斯佩兰萨说，"很多北约成员国仍然放不下中国投资的短期经济利益，这让他们容易忽视安全风险。"

新冠危机加速欧洲的觉醒

德国马歇尔基金的莱特（Bruno Lete）同意觉醒是大势所趋，而且北京在新冠危机中的所作所为加速了这一进程。他对德国之声记者说，"与一年前相比，我们更加意识到中国对跨大西洋区域的威胁。"但是他不相信北约会因此有任何军事上的反应。

他认为这个变化将主要体现在政治立场上。他强调要加强 "北约与澳大利亚和日本等伙伴国的关系，这些国家切实感受到了中国影响力的增强。"

中国国防开支跻身世界前列

俄欧亚研究中心(CREAS)主任法伦(Theresa Fallon)表示，北约的担忧并非空穴来风，尤其是考虑到 "俄罗斯和中国之间事实上的联姻……二者都试图侵蚀西方的体制和价值观"。

中国也面临挑战

法伦认为中国也有自己的担忧。她说，"除了北京所担心的硬实力，这里也还有一系列的工具可以使用，包括阻止中国对战略基础设施的投资，控制军民两用商品的出口，以及遏制中国数字丝绸之路的发展。"

法伦说，北京将竭尽所能地通过在欧盟内部的 "成功部署 "来阻止各成员国携手团结，例如"将各国拉入自己的轨道，防止他们同声协力"。

总部设在贝尔格莱德的欧洲-大西洋研究中心(CEAS)主任米利奇(Jelena Milic)表示，在这些国家中，巴尔干地区最受北京青睐。她解释说，"巴尔干地区方便中国下手，因为我们没有严苛的政治生态和采购法规，而且有更'灵活'的法治"。

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米利克指出，该地区对北京来说是重要的不动产，而且它已经在希腊拥有连通欧盟的港口--这是北约未曾设想过的事实。此外，美国在1999年误炸中国驻南联盟大使馆的事件，仍在被用来挑起对北约的敌意。

欧洲政策分析中心的斯佩兰萨说，北约有很多选择来阻止中国继续扩大影响力和 "操纵关键基础设施"，但是需要在1949年签署的《北大西洋公约》中第五条款承诺集体防御的前提下更加自如地行动。

她说，"这将是北约在与中国的竞争中保持战略优势的关键，但是我们还没有做到这一点。"

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