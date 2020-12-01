 朋友还是敌人？中国让北约大梦初醒 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.12.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

朋友还是敌人？中国让北约大梦初醒

一份刚刚发布的报告《北约2030》警告北约，崛起的中国对其构成了 "尖锐的挑战"。但是如果北约仅仅认为中国是“欺凌者”，而非对该地区整体构成"威胁"，各成员国会有足够的理由协力反击吗？

Belgien Brüssel 2018 | NATO-Hauptquartier

（德国之声中文网）北约一个专家组发布了新的 "反思文件"--《北约2030》，中国是其中的重头戏。这非同寻常--直到去年，中国问题才正式摆上北约的议事日程。上周，北约各成员国外长达成了有史以来第一份对中国-北约关系的评估意见，但目前该评估意见仍属机密。与此同时，中国政府的防务预算规模已经是世界第二。

中国崛起带来的挑战

如今，分析家们正在忙着纠正多年来对中国威胁严重的战略疏忽和低估。

"在可预见的未来，俄罗斯仍将是北约最主要的军事威胁，"专家组联合主席、美国前外交官韦斯-米切尔（Wess Mitchell）在讨论该反思报告时说，但是 "中国的崛起是北约战略环境中最大、最具影响力的一个变化，也是北约不得不认真面对的一个变化。"

延伸阅读：北约不再「脑死」? 改革报告锁定中国　

专家组的另一位联合主席是德国前国防部长德迈齐埃（Thomas de Maiziere），他敦促北约"投入更多时间、政治资源和行动来应对中国带来的安全挑战"。

报告强烈建议北约加大对"监测和抵御来自中国的任何可能影响集体防御、备战和复原能力的活动"的投资。

报告还说，一旦成员国察觉到来自中国的任何威胁，"北约必须证明自己是有能力提供保护的有效行动者"。

是"欺凌者"但不构成"威胁"？

现实中，应对中国挑战的障碍首先来北约内部--将30个国家的不同立场融合进对局势的一致判断中并非易事。

Brüssel Jens Stoltenberg NATO-Generalsekretär

北约秘书长斯托尔滕贝格(Jens Stoltenberg)

目前，北约自身的立场可以用秘书长斯托尔滕贝格的声明来做最好的概括：中国 "不认同我们的价值观，它破坏人权，欺凌他国，并日益与我们进行系统性的竞争"。尽管如此，北京并没有被北约视为对手，更没有被视为威胁。

就美国而言，国务卿蓬佩奥往往亲自出马，试图将盟友和整个北约推向鹰派一边。

欧洲政策分析中心(CEPA)跨大西洋国防与安全部主任斯佩兰萨(Lauren Speranza)表示，这在一定程度上发挥了作用。她告诉德国之声记者说，"欧洲决策者的心态发生了巨大的变化，他们意识到了中国挑战的严重性。"

但在谈到北约的行动意愿时，斯佩兰萨说，"很多北约成员国仍然放不下中国投资的短期经济利益，这让他们容易忽视安全风险。"

新冠危机加速欧洲的觉醒

德国马歇尔基金的莱特（Bruno Lete）同意觉醒是大势所趋，而且北京在新冠危机中的所作所为加速了这一进程。他对德国之声记者说，"与一年前相比，我们更加意识到中国对跨大西洋区域的威胁。"但是他不相信北约会因此有任何军事上的反应。

他认为这个变化将主要体现在政治立场上。他强调要加强 "北约与澳大利亚和日本等伙伴国的关系，这些国家切实感受到了中国影响力的增强。"

Symbolbild China Militär Soldaten

中国国防开支跻身世界前列

俄欧亚研究中心(CREAS)主任法伦(Theresa Fallon)表示，北约的担忧并非空穴来风，尤其是考虑到 "俄罗斯和中国之间事实上的联姻……二者都试图侵蚀西方的体制和价值观"。

中国也面临挑战

法伦认为中国也有自己的担忧。她说，"除了北京所担心的硬实力，这里也还有一系列的工具可以使用，包括阻止中国对战略基础设施的投资，控制军民两用商品的出口，以及遏制中国数字丝绸之路的发展。"

法伦说，北京将竭尽所能地通过在欧盟内部的 "成功部署 "来阻止各成员国携手团结，例如"将各国拉入自己的轨道，防止他们同声协力"。

总部设在贝尔格莱德的欧洲-大西洋研究中心(CEAS)主任米利奇(Jelena Milic)表示，在这些国家中，巴尔干地区最受北京青睐。她解释说，"巴尔干地区方便中国下手，因为我们没有严苛的政治生态和采购法规，而且有更'灵活'的法治"。

延伸阅读：默克尔警告-警惕中国渗透巴尔干

米利克指出，该地区对北京来说是重要的不动产，而且它已经在希腊拥有连通欧盟的港口--这是北约未曾设想过的事实。此外，美国在1999年误炸中国驻南联盟大使馆的事件，仍在被用来挑起对北约的敌意。

欧洲政策分析中心的斯佩兰萨说，北约有很多选择来阻止中国继续扩大影响力和 "操纵关键基础设施"，但是需要在1949年签署的《北大西洋公约》中第五条款承诺集体防御的前提下更加自如地行动。

她说，"这将是北约在与中国的竞争中保持战略优势的关键，但是我们还没有做到这一点。"

 

 

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

德语媒体：中国在中东欧的影响力不断增加

中国总理李克强正在克罗地亚寻求加强双方经贸合作的可能性，布鲁塞尔则担心，中东欧国家会陷入中国的“债务陷阱”，从而最终导致政治依赖。  

北约为何将中国视为潜在对手

在日前闭幕的北约峰会上，这一西方军事联盟首次将中国视为重要的挑战和机遇，表示将更深入地分析北京的政策。为什么北约会害怕中国？  

中国登上西巴尔干舞台是一个什么问题

中国在西巴尔干的投资每年都在增长。批评者在其中看到了北京影响力带来的威胁。但无人能说得清楚，威胁究竟何在。  

相关音频视频

特朗普批评北约国家有没有道理？  

相关内容

Brüssel Jens Stoltenberg NATO-Generalsekretär

北约不再「脑死」? 改革报告锁定中国　 01.12.2020

尽管北约在这十年间仍将俄罗斯视为其主要对手，但北约即将发布改革报告，聚焦应对中国崛起的挑战。

Brüssel Jens Stoltenberg NATO-Generalsekretär

因应中国崛起 北约提议重拟战略 08.10.2020

去年马克龙批评北约「脑死」，给这个组织一记当头棒喝。北约秘书长周三表示，因应世界局势变化，北约将重新拟定战略，重新定义中国与世界其他区域战争的威胁。

US Soldaten Rapid Trident-2017

无视特朗普否决威胁 共和党多数支持国防预算案 09.12.2020

美国众议院以绝大多数票通过了美国国防预算草案。大多数共和党人无视即将卸任的总统特朗普的呼吁，对国防预算草案投了赞成票。

广告

媒体看中国

China Zug der China Railway Express fährt nach Iran

德语媒体：如何才能阻挡中国霸权？

《新苏黎世报》指出，中共很早就明白，只有强大的经济实力才能转化为强大的国际政治影响力。《金融经济报》的一篇评论则认为，与实施全面监控的中国相比，西方其实也好不到哪里去；作者呼吁只有真正坚持自由主义才能抵挡中国霸权。  