有關俄國入侵烏克蘭 中國答不出的三個問題

(德國之聲中文網) 中國外交部週四 (2月24日)的例行記者會上，外媒記者對北京在俄烏戰爭上的立場緊追不捨，不過除了譴責美國，中國政府似乎還沒決定如何定調。

1.俄羅斯對烏克蘭是不是入侵?

中國外交部發言人華春瑩引述俄方說法，表示「武裝力量不會對城市實施導彈、航空和火砲襲擊」。

面對外媒記者問題中直接提及俄羅斯侵略烏克蘭，華春瑩說那是「西方媒體的定義」，重申烏克蘭演變至今，背後有複雜的歷史因素。

她引用美國前國務卿季辛吉(Henry Alfred Kissinger)對烏克蘭的評論，說「如果烏克蘭想要生存和繁榮，就不能成為任何一方對抗另一方的前哨，而應成為東西方之間的橋樑。」

華春瑩反問記者，美國對伊拉克和阿富汗採取軍事行動時，有用「侵略」這個詞嗎？

沒想到法新社記者回懟，「美國2003年入侵伊拉克，我社當時使用了『入侵』一詞」，並反問如果中國認為美方在伊拉克的所作所為侵犯了伊拉克的主權和領土完整，為什麼對烏克蘭沒有相同反應，是不是「雙標」？

華春瑩說:「我不是俄羅斯外交部發言人，不會站在俄方的立場講話。」她重申中國「作為旁觀者和非當事方應該秉持客觀公正立場」，也說｢公正的斡旋調解不僅要看到眼前，也要看到事情的整個來龍去脈，不僅要推動治標也要治本。」

路透社記者也多次試圖追問相關問題，並直接問「中方領導人是否支持普京總統入侵烏克蘭」？華春瑩則直接反擊記者「先入為主、偏見傲慢、亂扣帽子」。

2.中國是否會譴責俄羅斯?

目前中國一貫的回應都是:「中方正密切關注最新事態。我們呼籲各方保持克制，避免局勢失控」。

北京目前定調，是美方「拱火點火」向烏克蘭運送大量武器彈藥，「推高緊張、煽動戰爭」，而中國則是一開始就在勸說。現在要指責中國沒有動作是「不負責任」。

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華春瑩被問到，中方是否會呼籲俄羅斯撤軍？她又再說了好幾次:「我們呼籲所有相關方保持克制。」

多次被反覆追問中方何時同美歐等國一起譴責時，華春瑩話鋒一轉，說「這倒提醒我，正是你提到的美國等幾個國家在不斷干涉中國內政問題，基於虛假信息對中方發起各種攻擊。」

她轉移話題說:「在國際關係中，不應該老做這種強加於人的事情，而是應該根據事情本身的是非曲直，允許各國獨立作出判斷。」

華春瑩面對記者持續提出有關問題，表示不滿記者「一直在糾纏中國」。

她說:「中國是當事方嗎？點火的人、煽火的人、火上澆油的人是誰？中國有句話叫做解鈴還須繫鈴人，烏克蘭問題需要直接當事方談判解決。你們執意用的一些詞很容易讓我們聯想到，那些基於虛假信息和謠言動輒對中國妄加的指責，讓我們覺得很不舒服。」

3.中國在烏克蘭問題上有不同標準?

外媒記者質疑，中國常說要尊重國家主權和領土完整，卻在烏克蘭問題上態度曖昧，是否雙重標準。華春瑩沒有直接回答，而是再次把矛頭指向西方，從「八國聯軍」開始細數中國主權和領土如何受到「侵略」，也指控美國「在涉疆、涉港、涉台等問題上肆意干涉中國內政、破壞損害中國主權安全」，說中國是「唯一一個還沒有實現祖國完全統一的安理會常任理事國」。

她強調，中國不是什麼事都沒做，提到中國國家主席習近平近期和法國總統馬克宏通話，以及中國外長王毅視訊出席慕安會時都有做出呼籲，要各方「堅持政治解決」。

法新社記者也以中國被指控在新疆實施「種族滅絕」被中方稱為「世紀謊言」為例，詢問俄羅斯是否向中方提供證據，證明烏克蘭境內存在「種族滅絕」？如果沒有，是否準備稱此為「世紀謊言」？華春瑩則專注回應新疆沒有「種族滅絕」，表示對於烏東地區發生的事情不了解。

至於中方在聯合國安理會將發布阿爾巴尼亞和美國起草的決議後會如何投票。華春瑩說:「我們會基於中方一貫立場，本著聯合國憲章宗旨原則處理相關問題。」

中國外交部全文:https://www.fmprc.gov.cn/fyrbt_673021/202202/t20220224_10645295.shtml

(中國外交部)

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