 有钱可以上天!日本富豪成SpaceX太空之旅第一人 | 科技环境 | DW | 18.09.2018

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科技环境

有钱可以上天!日本富豪成SpaceX太空之旅第一人

SpaceX终于公布了首位月球旅行的乘客身份--日本富豪、企业家前泽友作。据SpaceX老板马斯克介绍，这次旅行大约为期一周，时间定在2023年，行程中不包含登月。

Japan Billionaire Yusaku Maezawa in Tokio (Reuters/K. Kyung-Hoon)

前泽友作和SpaceX目前都没有透露，这次旅行的"票价"究竟是多少

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（德国之声中文网）SpaceX周一正式公布了该公司绕月旅行的信息：宇宙飞船"大猎鹰"火箭（Big Falcon Rocket）将绕月飞行，靠近月球至200公里处，游客是42岁的日本人前泽友作（Yusaka Maezawa）。周一，他与SpaceX的创始人兼CEO马斯克一同亮相。

尽管旅行中不含登月这一项，这位日本富豪看上去还是很开心。"我终于可以告诉你们这个消息了：我被选上飞去月球"。前泽友作是日本的亿万富翁和艺术收藏家。他靠在线时尚零售发家，近年来活跃于日本艺术界。截至2017年5月，福布斯估计其净资产为36亿美元，在日本富豪排行榜中排第14位。前泽友作和SpaceX目前都没有透露，这次旅行的"票价"究竟是多少。

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宇宙网红马斯克

早在2017年，SpaceX就宣布，将会启动私人月球旅行项目。如果旅程如期在2023年开启，前泽友作将成为SpaceX这家私人宇航公司的首位太空旅行者。

不过，前泽友作并不是单独旅行。据他介绍，至少6名艺术家也会加入这趟旅程，他想利用这次飞往月球的机会开始一个艺术项目，创作出对人类文化有历史价值的艺术作品。

 

王凡/叶宣（德新社，路透社等）

 

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