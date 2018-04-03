有钱可以上天!日本富豪成SpaceX太空之旅第一人

（德国之声中文网）SpaceX周一正式公布了该公司绕月旅行的信息：宇宙飞船"大猎鹰"火箭（Big Falcon Rocket）将绕月飞行，靠近月球至200公里处，游客是42岁的日本人前泽友作（Yusaka Maezawa）。周一，他与SpaceX的创始人兼CEO马斯克一同亮相。

尽管旅行中不含登月这一项，这位日本富豪看上去还是很开心。"我终于可以告诉你们这个消息了：我被选上飞去月球"。前泽友作是日本的亿万富翁和艺术收藏家。他靠在线时尚零售发家，近年来活跃于日本艺术界。截至2017年5月，福布斯估计其净资产为36亿美元，在日本富豪排行榜中排第14位。前泽友作和SpaceX目前都没有透露，这次旅行的"票价"究竟是多少。

观看视频 01:17 直播 01:17 分钟 分享 宇宙网红马斯克 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Qzone Weibo Renren Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/32sRd 宇宙网红马斯克

早在2017年，SpaceX就宣布，将会启动私人月球旅行项目。如果旅程如期在2023年开启，前泽友作将成为SpaceX这家私人宇航公司的首位太空旅行者。

不过，前泽友作并不是单独旅行。据他介绍，至少6名艺术家也会加入这趟旅程，他想利用这次飞往月球的机会开始一个艺术项目，创作出对人类文化有历史价值的艺术作品。

王凡/叶宣（德新社，路透社等）