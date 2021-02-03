 有邀请函吗？Clubhouse为什么在中国火了？ | 科技环境 | DW | 07.02.2021

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科技环境

有邀请函吗？Clubhouse为什么在中国火了？

手机语音应用程序Clubhouse突然走红中国。权利、国家身份和其它多种敏感话题在这款App上讨论热烈，但目前中国官方尚未屏蔽封锁Clubhouse。

USA Social-Media-App Clubhouse

CEO马斯克（Elon Musk）“带货” Clubhouse，Clubhouse的用户量一下子呈现出爆发式的增长。

（德国之声中文网）包括推特、脸书和YouTube在内的大量西方社交平台在中国都遭到屏蔽。中国官方对互联网内容的审查极其严格，有可能破坏共产党执政权威的内容都会遭到删除。

手机应用程序Clubhouse去年3月刚刚上线，随着本月初特斯拉CEO马斯克（Elon Musk）和股票经纪公司Robinhood CEO特内夫（Vlad Tenev）在该平台上参与的一场出人预料的讨论，Clubhouse的用户量一下子呈现出爆发式的增长。

想加入Clubhouse聊天室，必须先获得现有用户的邀请。截至本周日（2月7日），Clubhouse用户邀请在中国互联网上的售价已经高达50元至400元人民币。

路透社记者观察了Clubhouse里几个中文聊天室的对话发现，数千名用户在那里收听数量广泛的音频讨论，内容包括新疆再教育营、台湾独立和港版《国安法》等等。

Facebook China Symbolbild

包括推特、脸书和YouTube在内的大量西方社交平台在中国都遭到屏蔽。

近年来，中国当局对互联网的管理越来越严格，扩大了在中国国内禁止手机App、媒体和社交网站的范围。

虽然Clubhouse在中国并未受到审查，但是这款App只能在iOS系统上运行，但同时中国本地的苹果app商店并不提供下载。路透社的报道认为，这是中国官方为防止这款App获得广泛使用而设下的两大障碍。

不过中国大陆的用户可以通过修改App商店的国家地区所属位置而获得该款应用程序。

现在并不清楚为什么Clubhouse在中国没有受到屏蔽。路透社在报道中指出，有一些同样也吸引了少量中国用户的外国社交媒体平台，例如8kun，虽然中国互联网审查制度严格，但这些网站在中国可以自由访问。

洪沙/王凡 （路透社）

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