 有话好好说:美大选电视辩论将设静音按钮 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.10.2020

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时政风云

有话好好说:美大选电视辩论将设静音按钮

10月22日本周四，特朗普和拜登将进行最后一场电视辩论对决。在经历了上场辩论会的混乱局面后，主办方推出了一项新规则：在一人回答问题时，另一人将被“封麦”2分钟。这一次，应该可以有话好好说了吧？

USA Präsidentschaftswahlen TV Debatte Trump Biden (Morry Gash/Reuters)

设立静音规则后，是否还会出现相互叫骂的混乱场面?

（德国之声中文网）在现任美国总统特朗普与挑战者拜登最后一场电视辩论前三天，美国总统大选辩论委员会通过了一项新规定：在针对辩论主题回答问题的环节，一人发言时，另一人的麦克风将被暂时静音2分钟，以保证发言不被打断。而在公开讨论环节，两人的麦克风都不会被静音，但任何打断、干扰对手发言的做法，都将计入自己答辩的时间。

"在和双方竞选团队交流后，我们意识到，双方可能都不会对今天宣布的措施完全满意。有人可能认为这些措施做得太过，有人可能认为这还不够。这些改动能实现一定的平衡，符合美国人民的利益，我们对此感到满意，因为这场辩论会就是为美国人民而举行的"，无党派的总统辩论委员会在周一（10月19日）的一份声明中说。

特朗普的竞选团队经理斯蒂芬（Bill Stepien）已经证实，尽管规则有变动，特朗普仍会参加这场电视辩论。他说，"虽然有倾向性的委员会在最后一刻修改了规则、又一次试图为他们青睐的候选人提供好处"，但特朗普仍会全力以赴地参加这场与拜登的辩论会。

USA Präsidentschaftswahlen TV Debatte Trump Biden (Mike Blake/Reuters)

9月29日的第一轮辩论俨然一场闹剧

盼望一场更有序的辩论

三周前，特朗普与拜登举行了第一场电视辩论。当时场面颇为混乱，发言频频被打断--大多时候是特朗普打断拜登。而拜登也直接了当地让特朗普"shut up"(闭嘴)。在那场辩论后，辩论委员会宣布，将保证未来的辩论更加有序。

两名总统候选人本计划进行三场电视辩论。但原定于10月15日举行的第二场因特朗普之前感染新冠而临时改为线上辩论，特朗普拒绝参加导致这场辩论取消。这位共和党人在10月8日对福克斯新闻说，"你坐在电脑前然后开始辩论，这太可笑了。他们想什么时候切断你就什么时候切断你"。

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在感染新冠肺炎之后的首次公开露面中，美国总统特朗普展示了自己良好的健康状况。据白宫医生称，特朗普目前已经没有传染他人的风险。

因现任总统特朗普感染新冠，围绕他与民主党挑战者拜登之间的第二次电视辩论形式发生激烈争议。现在，有关方面宣布取消此次辩论。而特朗普已经决定立即投入选战活动——不管自己是否还有传染他人的危险。

美国负责总统大选前相关辩论活动的“总统辩论委员会”决定将总统候选人第二次辩论改为线上远程进行。共和党总统候选人特朗普对此表示不满并提出拒绝参加。

这是一场极为混乱的电视辩论: 现任总统特朗普在90分钟内总共打断对手拜登73次之多，跟4年前与希拉里辩论时相比高出一倍以上。拜登用讪笑和嘲讽回应，主持人不得不提高音量要求双方冷静发言。

华盛顿当地时间9月29日晚9点，共和党总统候选人特朗普和民主党总统候选人拜登的首场电视辩论在位于俄亥俄州克利夫兰市的凯斯西储大学举行。这是一场让人烦躁、煎熬和漫长的电视辩论。特朗普一共打断他人73次，驳斥拜登15次，而拜登则驳斥他4次。

捏造事实，散布恐慌，当地时间周二（9月29日）晚上，特朗普总统在与民主党候选人拜登的首场电视辩论中谎话连篇。请看美联社针对这场辩论进行的事实核查。

针对指定话题的冲突

周一早些时候，特朗普的竞选团队表示对本周四电视辩论的指定主题感到不满，称辩论会应该更多地聚焦外交政策。

特朗普对空军一号上的记者们说，"我会参加（这场辩论）但这非常不公平，他们改变了主题，而且又再次请了一位完全偏心的主持人"。拜登的竞选团队则表示，双方事先同意让主持人选择辩论主题，并称特朗普想要避免针对其新冠疫情危机管理的讨论。

这场辩论分为六个主题，分别是"抗击新冠病毒"、"美国家庭"、"美国种族"、气候变化、国家安全和领导力。辩论时长90分钟，每个主题环节均以一个问题开始，回答者可以在不被打断的情况下发言2分钟。

在佛罗里达州，已经有超过250万人通过邮寄的方式投票。本周一，人们排长队，开始第一时间现场到投票站投票。路透社上周发布的一项民意调查显示，在佛州这个近年来的关键战场，特朗普和拜登目前并驾齐驱。

据路透社报道，目前已有3000万美国人对11月总统大选提前投票，创下了历史记录。而今年提前投票激增是因为很多选民希望避开11月3日大选当天可能排长队带来的疫情风险，也有分析认为这反映出民主党选民的热情。

王凡/达扬（路透社，美联社）

观看视频 02:32

首场电视辩论 拜登叫特朗普“闭嘴！”

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