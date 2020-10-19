有话好好说:美大选电视辩论将设静音按钮

（德国之声中文网）在现任美国总统特朗普与挑战者拜登最后一场电视辩论前三天，美国总统大选辩论委员会通过了一项新规定：在针对辩论主题回答问题的环节，一人发言时，另一人的麦克风将被暂时静音2分钟，以保证发言不被打断。而在公开讨论环节，两人的麦克风都不会被静音，但任何打断、干扰对手发言的做法，都将计入自己答辩的时间。

"在和双方竞选团队交流后，我们意识到，双方可能都不会对今天宣布的措施完全满意。有人可能认为这些措施做得太过，有人可能认为这还不够。这些改动能实现一定的平衡，符合美国人民的利益，我们对此感到满意，因为这场辩论会就是为美国人民而举行的"，无党派的总统辩论委员会在周一（10月19日）的一份声明中说。

特朗普的竞选团队经理斯蒂芬（Bill Stepien）已经证实，尽管规则有变动，特朗普仍会参加这场电视辩论。他说，"虽然有倾向性的委员会在最后一刻修改了规则、又一次试图为他们青睐的候选人提供好处"，但特朗普仍会全力以赴地参加这场与拜登的辩论会。

9月29日的第一轮辩论俨然一场闹剧

盼望一场更有序的辩论

三周前，特朗普与拜登举行了第一场电视辩论。当时场面颇为混乱，发言频频被打断--大多时候是特朗普打断拜登。而拜登也直接了当地让特朗普"shut up"(闭嘴)。在那场辩论后，辩论委员会宣布，将保证未来的辩论更加有序。

两名总统候选人本计划进行三场电视辩论。但原定于10月15日举行的第二场因特朗普之前感染新冠而临时改为线上辩论，特朗普拒绝参加导致这场辩论取消。这位共和党人在10月8日对福克斯新闻说，"你坐在电脑前然后开始辩论，这太可笑了。他们想什么时候切断你就什么时候切断你"。

针对指定话题的冲突

周一早些时候，特朗普的竞选团队表示对本周四电视辩论的指定主题感到不满，称辩论会应该更多地聚焦外交政策。

特朗普对空军一号上的记者们说，"我会参加（这场辩论）但这非常不公平，他们改变了主题，而且又再次请了一位完全偏心的主持人"。拜登的竞选团队则表示，双方事先同意让主持人选择辩论主题，并称特朗普想要避免针对其新冠疫情危机管理的讨论。

这场辩论分为六个主题，分别是"抗击新冠病毒"、"美国家庭"、"美国种族"、气候变化、国家安全和领导力。辩论时长90分钟，每个主题环节均以一个问题开始，回答者可以在不被打断的情况下发言2分钟。

在佛罗里达州，已经有超过250万人通过邮寄的方式投票。本周一，人们排长队，开始第一时间现场到投票站投票。路透社上周发布的一项民意调查显示，在佛州这个近年来的关键战场，特朗普和拜登目前并驾齐驱。

据路透社报道，目前已有3000万美国人对11月总统大选提前投票，创下了历史记录。而今年提前投票激增是因为很多选民希望避开11月3日大选当天可能排长队带来的疫情风险，也有分析认为这反映出民主党选民的热情。

王凡/达扬（路透社，美联社）

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