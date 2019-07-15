 有记录以来最低 中国第三季GDP增速降至6% | 经济纵横 | DW | 18.10.2019

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经济纵横

有记录以来最低 中国第三季GDP增速降至6%

北京在18日公布2019年第三季GDP，成长率将比上一季的6.2%更低。中美贸易战短期无解，专家认为，北京必须在2021年中共建党100周年前稳住经济以固民心。

China Wechselkurs Yuan US-Dollar (AFP)

中国在国内外需求疲软的情况下，北京需要采取新措施来避免经济急剧放缓而导致大量失业。

DW.COM

2019年度胡润百富榜今日公布。尽管美中贸易战仍没有收兵之势，中国经济增速放缓，但中国富人们的财富仍在增加。“二马当先”的就是首富“老马”马云和二富“小马”马化腾。 (10.10.2019)

由于出口下滑和中美贸易争端不断加剧，亚洲开发银行周三下调了对中国经济的增长预估。 (25.09.2019)

(德国之声中文网) 根据中国国家统计局周五(10月18日)公布的数据，中国GDP第三季增长6.0%。这是自1992年有记录以来最低的数字。

统计局表示，中国面对「国内外风险挑战明显增多的复杂局面」，要做好「稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作」六稳工作。有分析师则预计，北京可能在压力下推出更多刺激经济成长的措施。

尽管如此，大多数分析人士认为，中国政府在先前放宽借贷以致房价急剧上涨。中国已经背负了沉重债务。要推出积极刺激措施的范围有限。

中国公布的数字比路透社调查分析师早前预计更低。路透社分析师原预计，中国7月到9月第三季的国内生产总值（GDP）将比去年同期增长6.1％，

无法守住上一季的成长率6.2％也让分析师预计，2019年中国全年扩张将放缓至近30年低点6.2％。根据中国当局的数据，2019年第一季度经济增长了6.4％。而2018年和2017年分别是6.6％和6.8％。

兴业银行首席经济学家鲁政委：「经济仍然面临巨大的下行压力......我们一方面应对经济压力，但也要确保宏观杠杆率不会上升。因此，政策措施将以有针对性和有序的方式进行。」

宏观杠杆率是指债务总规模与GDP的比值，宏观杠杆率的上升意味着负债收入比上升，经济主体的债务负担加重，违约风险也随之上升。

中国政府今年的目标是经济增长6到6.5％。即使北京和华盛顿之间旷日持久的贸易战中的紧张局势有所缓解，但前景也不可能很快好转。

墨卡托中国研究中心中国经济学家泽连(Max Zenglein)表示:「增长放缓是北京特别关注的主要问题，特别是考虑到中国共产党2021(建党100)周年。中国领导人会希望不惜一切代价避免经济增长下降。」

美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）上周表示，中美双方已就协议的第一阶段达成共识，并暂停了关税上调，但双方官员都表示，仍有许多工作要做。

Infografik Der Anstieg des chinesischen BIP von 1952 - 2018 EN

中国在改革开放之后经济增速一路直线上升成为世界第二大经济体。这项傲人成就在去年特朗普发起贸易战之后受到的最大的挑战。

夏立民/杨威廉 (路透社、德新社)

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