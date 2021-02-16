有电仍缺水！拜登宣布德州陷入“重大灾难” 

（德国之声中文网）美国白宫周六（2月20日）称，总统拜登宣布德克萨斯州进入“重大灾难”状态。虽然全州已恢复供电，但上千万人依旧难以获得清洁的饮用水。 德州环境质量委员会执行主任托比·贝克（Toby Baker）介绍：“由于电力不足、管道冻结、某些时段使用率高，我们收到的（用水）问题报告越来越多。”当局在全州设立了300多个 “温暖中心”，向居民分发饮用水和食物。

随着寒冷的空气向北部和东部移动，德州的温度有所回升。过去一周，强势的冬季风暴也席卷了俄克拉荷马州和邻近各州，引发了一场罕见的深度冰冻，导致全国至少69人死亡。 仅在德克萨斯州，就至少有20人死亡。本周五，该州超过一半的居民面临供水短缺问题。德克萨斯州是美国本土唯一拥有自己独立电网的州。

德国之声驻美记者Carolina Chimoy表示，随着气温上升，德州的问题已经从电力危机转变为食物危机。 Chimoy在休斯敦报道说：“现在，我们正在经历水和食物危机。”她补充道，一些家庭仍然没有自来水，“对于很多家庭来说，这可能会变成一个非常不堪的局面，特别是对于那些生活在郊区的家庭来说。”

多少人受到影响？

风暴来袭后，超过400万人无电可用。供电恢复后，该州的灾难性局面有所缓解。不过截至周六上午，仍有超过7.8万户住家停电。德州总人口有约2900万，目前约有1430万居民受供水问题影响。

“就目前来看，发放瓶装水依旧是我们的首要任务。截至昨晚，我们已经通过联邦合作伙伴订购了990万瓶水……目前已经分发了210万瓶。”德州应急管理处（TDEM）负责人尼姆•基德（Nim Kidd）如是说。此外，该州已经订购了500万多份即食餐，不过由于天气原因，这些餐食的分发受阻。

多个城市提醒居民，水必须烧开后才可饮用。拜登宣布德州进入“重大灾难”状态，意味着联邦将向德州提供更多救灾资金，包括临时住房和房屋修缮方面的援助以及低成本贷款。 联邦紧急事务管理局（FEMA）已向受灾地区发配了发电机和物资，包括水、毯子、燃料和即食餐。 拜登还要求联邦机构动用更多资源来帮助应对紧急情况。

随着电网的恢复，一些德州人担心可能都会收到天价电费帐单。该州州长格雷格·阿博特（Greg Abbott）将与立法委员会面，以确保民众“不会因为能源市场暂时性混乱的而承受不合理的费用”。

拜登何时访问德州？

上任仅一个月，拜登的灾害管理能力就面临考验。他正在考虑亲临德州视察联邦的应对情况。他表示，如果不妨碍援助工作，希望下周可以访问德州。拜登指出，德州的官员“正在为民众忘我工作”，并补充说，他将在下周初决定是否前往德州。

安静/乐然 (路透社，美联社）

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