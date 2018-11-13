 有求不「必应」 中国疑封锁微软搜索引擎 | 科技环境 | DW | 24.01.2019

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科技环境

有求不「必应」 中国疑封锁微软搜索引擎

谷歌搜索在2010年即遭中国封锁。谷歌执行长皮采去年12月时表示，没有在中国重启搜索引擎的计画。现在，又一外国搜寻引擎在中国无法使用。「防火长城」似乎正愈盖愈高。

Screenshot Suchmaschine Bing chinesisch (bing.com)

微软与中国数据中心提供商「世纪互联」（21Vianet）建立了合作伙伴关系，并提供Azure云计算和Office 365云端办公室方案等服务。

(德国之声中文网) 从周三(1月23日)开始，位于中国大陆的许多网络用户都报告称，无法使用微软搜索引擎必应(Bing)的中国站点(cn.bing.com)。他们猜测，该站点可能遭到了中国当局的屏蔽；不过，也有部分用户表示，依然可以在中国境内正常使用必应，因此怀疑是微软自身出现了服务器问题。与此同时，在中国境外的用户则报告称，必应中国站点可以正常使用；在境内无法使用必应的用户，在「翻墙」之后，也能正常使用微软的搜索引擎。

微软一发言人则在周三（1月23日）表示：「我们已经确认在中国无法进入Bing，正在思考接下来怎么做。」但是微软并没有明示必应是否确为中国政府所屏蔽。

目前，许多中国用户访问「必应」网站时，会得到“连接错误”的消息。业内人士分析指出，「必应」中国站点似乎遭到了DNS劫持。这是一种中国网络监管当局常用的屏蔽手段。

英国《金融时报》则援引消息人士称，中国国有电信公司中国联通已经确认，政府下令封锁必应Bing。监管机构中国网信办目前没有回覆。

Microsoft Windows Google Symbolbild (picture-alliance/dpa)

不愿用百度的中国用户之选择

这是美国科技巨头微软近期在中国的第二次碰壁。2017年11月，苹果和Android的应用程序商店应中国当局要求，曾将微软的通讯软件Skype下架。

在2010年谷歌退出中国后，必应本是中国防火墙内唯一可以使用的外国搜索引擎。微软也配合中国政府政策，在「必应」中国站点上过滤敏感话题的搜索结果；同时，「必应」中国站点也提供「必应国际版」的切换按钮，可以搜索到包含一些敏感内容的网站标题，但是如果不使用「翻墙」软件，用户依然无法打开这些网站。

DW.COM

中共十九大过后，不仅统管中国互联网的“网络沙皇”——国家网信办主任的鲁炜中枪落马，提供用户端加密即时通讯服务的软件应用Skype也成为中国当局的“眼中钉”。 (22.11.2017)

近日关于谷歌重返中国的消息甚嚣尘上，百度CEO李彦宏也没有错过这个热点，发文称如果谷歌回来，百度“正好可以真刀真枪地再PK一次，再赢一次”，引发了中国网民的花样揶揄与讽刺。 (08.08.2018)

腾讯微信、新浪微博、百度贴吧——中国三大公共网络平台、自媒体平台成为整肃对象。据报道，国家网信办令下属机构对上述三大平台涉嫌违反《网络安全法》等法规立案调查。 (11.08.2017)

围绕百度搜索在“魏则西事件”中存在的问题，中国官方联合调查组进驻百度并于9日公布调查结果。有人认为这种速度大改网信办的形象，也有人指出此举更多的是为安抚民意。 (09.05.2016)

在中国，一些不愿意使用本土搜索引擎「百度」、同时又嫌「翻墙」使用谷歌搜索引擎太麻烦的用户，都会使用「必应」作为替代。而根据网站访问跟踪机构StatCounter的数据，截至2018年12月，「必应」在中国只占有2%的市场份额，远远落后于百度 ，后者占有70%的市场份额。

不过，就在本周二(1月22日)，一篇题为《搜索引擎百度已死》的文章在中国社交网络平台上引发了热议，文章指责百度在搜索结果中优先显示自家平台“百家号”的内容，导致搜索结果质量下滑。同一天，百度在纳斯达克交易所的股价大幅下跌。而在一天后，就发生了竞争对手「必应」中国站点疑似遭到屏蔽的事件。但是，目前暂无证据显示这几起事件之间存在关联。

老大哥说了算

中国对于大型科技公司的审查日益严格。2016年以来，中国国家主席习近平加强控制中国互联网。执政的共产党试图压制社交媒体上的异议。

中国网信办周三在一份声明中表示，已经删除了超过7百万条在线信息和9382个移动应用程序，也批评科技公司腾讯的新闻应用程序传播「低俗庸俗讯息」。

文山/夏立民/罗法 (路透社等)

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