 有求不「必应」 中国封锁微软搜寻 | 科技环境 | DW | 24.01.2019

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科技环境

有求不「必应」 中国封锁微软搜寻

谷歌搜索在2010年即遭中国封锁。谷歌执行长皮采去年12月时表示，没有在中国重启搜索引擎的计画。现在又一外国搜寻引擎遭禁。中国「防火长城」愈盖愈高。

Screenshot Suchmaschine Bing chinesisch (bing.com)

微软与中国数据中心提供商「世纪互联」（21Vianet）建立了合作伙伴关系，并提供Azure云计算和Office 365云端办公室方案等服务。

(德国之声中文网) 微软周三（1月23日）表示，该公司的搜索引擎必应(Bing)已在中国被封锁，被挡在「防火长城」外。

微软在声明中表示：「我们已经确认在中国无法进入Bing，也正在思考接下来怎么做。」

用户在中国的「必应」，又称Bing网站上进行搜索时，会被导引到一个页面，显示伺服器有问题。

英国《金融时报》援引消息人士称，中国国有电信公司中国联通已确认政府下令封锁必应Bing。监管机构中国网信办目前没有回覆。

必应本是中国防火墙内唯一可以使用的外国搜索引擎。微软也配合中国政府政策过滤敏感话题的搜索结果。

这是美国科技巨头微软在中国第二次碰壁。2017年年11月，苹果和Android的应用程序商店应中国要求将微软的通讯软件Skype下架。

老大哥说了算

中国对于大型科技公司的审查日益严格。2016年以来，中国国家主席习近平加强控制中国互联网。执政的共产党试图压制社交媒体上的异议。

中国网信办周三在一份声明中表示，已经删除了超过7百万条在线信息和9382个移动应用程序，也批评科技公司腾讯的新闻应用程序传播「低俗庸俗讯息」。

夏立民/罗法 (路透社等)

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