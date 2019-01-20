有求不「必应」 中国封锁微软搜寻

(德国之声中文网) 微软周三（1月23日）表示，该公司的搜索引擎必应(Bing)已在中国被封锁，被挡在「防火长城」外。

微软在声明中表示：「我们已经确认在中国无法进入Bing，也正在思考接下来怎么做。」

用户在中国的「必应」，又称Bing网站上进行搜索时，会被导引到一个页面，显示伺服器有问题。

英国《金融时报》援引消息人士称，中国国有电信公司中国联通已确认政府下令封锁必应Bing。监管机构中国网信办目前没有回覆。

必应本是中国防火墙内唯一可以使用的外国搜索引擎。微软也配合中国政府政策过滤敏感话题的搜索结果。

这是美国科技巨头微软在中国第二次碰壁。2017年年11月，苹果和Android的应用程序商店应中国要求将微软的通讯软件Skype下架。

老大哥说了算

中国对于大型科技公司的审查日益严格。2016年以来，中国国家主席习近平加强控制中国互联网。执政的共产党试图压制社交媒体上的异议。

中国网信办周三在一份声明中表示，已经删除了超过7百万条在线信息和9382个移动应用程序，也批评科技公司腾讯的新闻应用程序传播「低俗庸俗讯息」。

夏立民/罗法 (路透社等)