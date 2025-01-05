“有毒的男性气质”为何吸引大量男性

安德鲁·泰特通过在线平台散布厌女极端言论网罗了大批追随者，并通过出售“男子气概课程”敛财。然而，“有毒的男性气质”伤害的却是所有性别。

（德国之声中文网）一张小桌上放着一把刀，旁边摆着一朵看起来像是塑料制成的蓝色玫瑰。安德鲁·泰特（Andrew Tate）坐在一张皮椅上，双腿叉开，戴着一副深色矩形太阳镜。

他用一种仿佛要宣布什么事情的声音，语气高亢地说道：“我已经分析了个彻底。”说话间，他挥舞着一把剑，并解释道，这个世界上所有问题的根源是，没有足够的男人“持剑而行”。他认为，男人都应该像他一样，随心所欲，想做什么就去做什么。

“我是那种做自己想做的事情的人。比如现在，我想抽根雪茄——不过，我的口袋里全是钱，很难找到雪茄就是了。”雪茄还未点燃，泰特已经进入到其“分析”的核心内容——真正导致一切问题的所在：女性。

2022年，安德鲁·泰特与其兄弟特里斯坦·塔特因涉嫌强奸、人口贩卖以及组建犯罪组织在罗马尼亚被捕 图像来源: Vadim Ghirda/AP Photo/picture alliance

他轻蔑地将女性称为“雌性”，并声称女性操控男人，进而控制整个社会。他说：“雌性几乎没有感知能力。她们只是个空容器，等待被安装程序，然后就成了保守派、自由派、女权主义，或者其他什么角色。”

这段名为《女性的真相》得YouTube视频，发布于2022年。由于泰特已被各大平台封禁，视频由一个粉丝账户上传。尽管该视频的点击量只有4.1万次，但泰特在社交平台X（原Twitter）上仍拥有超过1000万粉丝，同时，他的两个Telegram频道总共有超过50万用户关注。

金钱、跑车与厌女

许多人认为，这名充满厌女情绪的网红是“有毒男性气质”的典型代表。除泰特之外，当前流行文化中还有许多“有毒男性气质”的例子。比如演员贾斯汀·巴尔多尼（Justin Baldoni）因为性骚扰，被联合主演布莱克·莱弗利（Blake Lively）起诉；艾梅柏·希尔德（Amber Heard）与约翰尼·德普（Johnny Depp）互将对方告上法庭；德国讽刺作家塞巴斯蒂安·霍茨（Sebastian Hotz，“El Hotzo”）近期对自己过去私生活中的有毒行为进行了反思。

作者兼哲学家奥勒·里布尔（Ole Liebl）表示，对“有毒的男性气质”并没有统一定义，这也不是一个科学术语。“‘有毒’意味着有害，它描述的是一种男性的、破坏性的、伤害性的行为，且这种行为带有性别色彩。”该术语最早由女权主义者在1980年代提出，用以描述一种以支配性和情感冷漠为特征的男性行为模式。

作者兼哲学家奥勒·里布尔（Ole Liebl）在 TikTok 上探讨女权主义和男性气质等议题 图像来源: Privat

但这一说法还是令不少人困惑。里布尔认为，“有毒的男性气质”对父权结构进行科学性分析并不具有太大的帮助，另有批评者称，该词汇对男性气质进行了普遍化指责，对男性的心理健康不利。沙特阿拉伯卡西姆大学和伦敦男性心理学中心对255名参与者进行的调查也显示，该词汇对男性产生了负面影响。

通过厌女致富

尽管泰特大谈特谈有关女性的话题，但他真正用意并不在此。通过社媒平台将粉丝引向其个人网站，以便出售在线课程才是他的目的。这些在线课程承诺能够快速致富，年费为500美元。

讽刺的是，泰特正是从那些他宣称要“从矩阵中解救出来”的人群中榨取金钱。泰特的拥趸者还因此将其奉为“现代男性的拯救者”，持此种想法的人中也不乏女性。

里布尔对此现象并不感到意外。他说：“男性气质一再将自己塑造成处于某种危机之中，以便将其需要以更强势、更有活力的方式重新崛起这一命题合法化。”

泰特在其Telegram频道上询问粉丝，更信任谁，狗还是女朋友——80%的人选择了狗 图像来源: Cobratate@Telegram

泰特在其Telegram频道上询问粉丝，更信任谁，狗还是女朋友——80%的人选择了狗

“男性气概拯救者”概念泛滥

如今，“泰特模式”已被无数人效仿。在X和YouTube上，有成千上万的人试图以指南或在线课程的形式向男性兜售“男性气质”课程。这些人自称为“阿尔法男”（Alphamen 即“老大型男性”），并组建搭讪社区，用厌女的语言讨论如何“把妹”以及“重新找回男子气概”。

这种现象不仅限于虚拟世界。只需点击，就可以在线预订诸如“如何做真男人”或“活出男子气概”等周末课程。这些活动组织者将自己标榜为教练或激励导师，声称提供“8天男性力量课程，收费1990欧元——可分期付款”。他们宣称，这些课程将引导参与者认识“野性的男人、内心的男孩、战士，诱惑者”等不同的男性“原型”。

泰特散布的这种意识形态对社会造成的负面影响从Reddit平台即可见一斑。那里成百上千发帖求助的女性，她们有的是伴侣成为了泰特的粉丝，有的是自己年幼的儿子因为泰特的言论而变得激进。

女性困境：我该怎么办？

在Reddit上，可以看到无数女性表达对“泰特追随者”的困扰。例如，27岁的用户“Mystic_Falls36”在一篇求助帖中描述，她的长期伴侣因为浏览泰特帖子内容而发生了改变。他起先是要求自己辞职在家做全职主妇。如今她已在家呆了一年并怀着双胞胎，然而他的伴侣又开始对她进行挑刺：“你在家呆了一整天，怎么房子还是不干净”，又或者“你现在不是有时间上健身房了吗，怎么不去啊。”

一次，他对她大喊大叫，骂她是个愚蠢的女人，永远做不到男人能做的事。很快辱骂变成了打骂，一次在家人面前动手打了她之后，她在帖子里发问：“我该怎么办？”

泰特的抖音截图，将女性描述为“占有物”

无法建立有意义的关系

这种“有毒”行为，从长远来看，不仅对女性有害，也会对男性自身造成伤害。各类研究表明，与女性相比，男性相对而言情商更低，攻击性更强，自杀率更高，朋友更少，也更少寻求医疗帮助。这也会进一步导致难以建立有意义的、亲密的关系。

警察没收了安德鲁·泰特的一辆灰色跑车 图像来源: Alexandru Dobre/AP/picture alliance

2022年，安德鲁·泰特与其兄弟特里斯坦·塔特因涉嫌强奸、人口贩卖以及组建犯罪组织在罗马尼亚被捕

此外，英国司法部门还指控其涉嫌洗钱和逃税，但兄弟二人否认了所有罪名指控。

就在法国大规模强奸案（吉赛尔案）判决公布，以及Telegram上发现一个全球强奸犯网络的几日后，一家罗马尼亚法院裁定，针对泰特兄弟的诉讼在程序上存在违规，二人因而暂时恢复自由。

活跃在上海的女性音乐人 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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