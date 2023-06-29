“有时我觉得自己被跟踪了” 在英港人仍生活在恐惧中

（德国之声中文网）继北京于2019年镇压大规模的民主抗议活动并于次年全面实施港版国安法之后，伦敦已向来自这个前殖民地的移民发放了16.6万份签证。BNO护照持有者均可以申请这类签证。这种护照允许他们在英国生活和工作五年，然后可以申请英国公民身份。

在这股移民潮中来到英国的，就包括艺术家夫妇Lumli和Lumlong。在他们伦敦的小公寓里，43岁的Lumli和Lumlong还保存着他们描绘民主示威者所遭受暴力的艺术品。

2021年5月在香港举办展览后，他们意识到自己必须离开。

“因为我们的画作，我们被中共当局在报纸上指控违反香港国安法。”Lumlong说，“警察还来我们的画室吓唬我们。”

Lumli补充说，这次访问让两人都感到，如果不逃离，他们“迟早”会被逮捕。

他们花了两周时间才获得签证，但直到真正抵达伦敦后他们才告诉家人。

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“我们在这里也并不完全安全”

即使是现在，在世界的另一边，“我们在这里也并不完全安全”。 Lumlong说，“英国有很多（中共的）线人。”

英国政府本月早些时候下令中国关闭英国境内的秘密警察局。

北京表示，并未运营任何秘密警察局，但运营着提供行政服务的服务中心。

人权组织“保护卫士”在一份报告中表示，世界各地城市的此类站点都被用来追踪异议人士。英国安全事务大臣图根哈特（Tom Tugendhat）表示，英国的此类“警察服务站”不应“以任何形式运作”。

这对夫妇说，去年有为亲北京媒体工作的记者隐藏身份参观了他们在伦敦举办的一个展览。他们说，两人随后被那家媒体指责“与外国势力勾结”。他们说，几天后，两人的社交媒体帐户遭到黑客攻击。

“这太可怕了。黑客把我们的图片变成了 ISIS 的旗帜”，Lumlong说。

Lumlong表示，他们感谢英国为他们提供庇护，但提醒说伦敦必须顶住来自北京的压力。“如果英国政府面对中共不够强硬，我们就永远不会安全。”

去年10月，中国驻英格兰北部曼彻斯特领事馆发生的暴力事件曝光后，英国香港社区感到震惊。警方称，当时一群男子从曼彻斯特领事馆冲出来，将一名香港抗议者拖进馆内进行殴打。

中国当局回应称，领事馆工作人员必须“以身体抵御未经授权的进入和随之而来的袭击”。

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未能摆脱的噩梦

“我们的社区正在遭受跨国镇压”，在英港人组织“英国港侨协会”创办人郑文杰说。他是英国驻香港领事馆的前雇员。他说自己在2019年8月被中国警方拘留并遭受酷刑15天。随后他在英国获得庇护。

“有时我觉得自己被跟踪了。”他说，并说他经常做噩梦，因为担心“他们可能会向警方举报我，并找到办法抓住我，将我送回香港或中国”。

6月4日，一些香港人在伦敦特拉法加广场参加纪念1989年天安门民主运动的守夜活动时表达了类似的担忧——在香港持续了三十年的维园悼念活动已经停办。

一名39岁的会计师（出于安全原因拒绝透露姓名）表示，他和妻子移居到伦敦，以确保他们的两个孩子能够接受不受中共宣传洗脑的教育。

“但我们希望有一天，中央政府会改变、香港会回到像以前一样开放的社会。”他说。“现在，作为一个中国人，作为一个香港人，我们需要以同样的民主和自由精神生活在这里（英国）。”

（法新社）

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