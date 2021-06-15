有效率超92%！古巴报告国产疫苗高疗效

（德国之声中文网）据古巴国家制药公司Biocubafarma称，接种所需的3剂后，临床试验结果显示，该国自主研发的新冠疫苗 "Abdala "有效率为92.3%。另一款疫苗 "主权2"（Soberana 2 ）的研发商芬利（Finlay ）表示，接种两剂后，有效率达62%。
两款疫苗预期在短期内就将获官方紧急批准投入使用，从而成为拉丁美洲自己研发的首批进入市场的新冠疫苗。古巴首都哈瓦那和另一些地方自5月中旬以来对志愿者施打这两款本国疫苗。该国卫生部长强调，政府此举旨在推进国民免疫。
古巴受到新冠疫情严重打击
多个拉美国家有购买意愿
包括阿根廷、墨西哥和玻利维亚在内，多个拉丁美洲国家已表示愿购买古巴疫苗，或者自己生产该疫苗。根据官方提供的数字，古巴1100万居民中迄今有16.6万人染疫，近1200人直接或间接死于新冠。
近期以来，新染疫病例骤升。哈瓦那政府致力于到8月份时让70%居民都能接种。到目前为止，古巴完成接种的不到10%。
（路透社，法新社）
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古巴老年人：10美元退休金如何生活？
建筑业退休者
89岁的卡迪罗（Angel Julio Soza Catillo）生活在古巴南部海岸的一个贫穷地区。他在建筑业工作了40年，如今的退休金是每月200比索（约合7.55美元）。
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粮本
古巴人可以每月凭粮本购买口粮。
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摆摊
布萨（Raul Bouza）每月的退休金是240比索。他每月要交500比索的营业执照费，才能摆摊卖电池、灯泡之类。每三个月，他的兄弟会从迈阿密汇给他100美金。
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在农场工作
86岁的罗扎纳（Antonio Loreno Lozana）和一个儿子住在一起，他们有一个小的农场。除每月200比索的退休金外，他们卖农产品、向游客卖咖啡能赚到约150美元。
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古巴老年人：10美元退休金如何生活？
“对社会有用”
85岁的迪亚（Ebaristo Día Día）在一家打印店帮忙折纸盒。这样，他每月能多赚300比索，店主还给他提供早饭和午饭。他说，这份工作让他觉得自己对社会有用，所以挺高兴的。
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指路
92岁的布兰科（Aida Guerreros Blanco）只有120闭锁的退休金。她生活在古巴东部，时常在门口跟游客打招呼，给他们指指路，希望他们给她一点小钱。
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古巴老年人：10美元退休金如何生活？
卖糖果
90岁的卡尔扎达（Miquel Calzada）坐在家门口，卖饼干和糖果，希望赚一点钱。
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房屋中介
80岁的迪亚（Mario Día）在哈瓦那的房地产市场当中介。如果卖掉一栋房子，他能拿10%的佣金，如果促成一笔房屋交换的交易，他能拿到小费。2018年他卖掉了两栋房子，带来1500美元的额外收入。
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养家
86岁的格里诺姆（Lidia Herredia Grinom）与患病的继女生活在一起。她的丈夫15年前去世了。为了过活，她每天下午在圣地亚哥-德古巴卖香烟和塑料袋。
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退而不休
66岁的冈萨勒斯（Rodolfo Aguilar Gonzalez）还在继续水管工的工作。尽管65岁可以退休，但他不想与社会脱节。古巴法律允许人们退休后申请减低强度的工作，但冈萨勒斯还在老本行做正常的工作。
作者: Sanne Derks