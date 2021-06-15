有效率超92%！古巴报告国产疫苗高疗效

（德国之声中文网）据古巴国家制药公司Biocubafarma称，接种所需的3剂后，临床试验结果显示，该国自主研发的新冠疫苗 "Abdala "有效率为92.3%。另一款疫苗 "主权2"（Soberana 2 ）的研发商芬利（Finlay ）表示，接种两剂后，有效率达62%。

两款疫苗预期在短期内就将获官方紧急批准投入使用，从而成为拉丁美洲自己研发的首批进入市场的新冠疫苗。古巴首都哈瓦那和另一些地方自5月中旬以来对志愿者施打这两款本国疫苗。该国卫生部长强调，政府此举旨在推进国民免疫。

古巴受到新冠疫情严重打击

多个拉美国家有购买意愿

包括阿根廷、墨西哥和玻利维亚在内，多个拉丁美洲国家已表示愿购买古巴疫苗，或者自己生产该疫苗。根据官方提供的数字，古巴1100万居民中迄今有16.6万人染疫，近1200人直接或间接死于新冠。

近期以来，新染疫病例骤升。哈瓦那政府致力于到8月份时让70%居民都能接种。到目前为止，古巴完成接种的不到10%。

（路透社，法新社）

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