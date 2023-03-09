有意放弃历史恩怨 韩总统时隔4年首度访日

（德国之声中文网）韩国总统尹锡悦周四（3月16日）飞抵日本首都东京，开启对日本为期两天的工作访问。韩联社报道，这是韩国总统时隔约4年首度访日。

地区局势紧张 朝鲜再发导弹

就在尹锡悦访日当天，韩军联合参谋本部16日发布消息称，朝鲜当天上午7点10分前后从平壤的顺安附近向日本海发射了一枚远程弹道导弹。共同社引述日本政府方面的消息称，该导弹为洲际弹道导弹（ICBM）级，上午8点19分前后在北海道渡岛大岛以西约200公里坠入日本专属经济区外的日本海。这是朝鲜继14日后再次发射弹道导弹。

朝中社报道称，朝鲜人民军西部前线导弹部队，14日在朝鲜黄海南道长渊郡一带发射了两枚地对地弹道导弹，导弹精确打击了位于600余公里外的目标岛屿。

此前一天，韩国和美国启动代号为“自由护盾”的大规模联合军演，演习将持续进行11天，创双方史上最长演习纪录。这也是韩美时隔5年再度重启战区级大规模实战机动演习。此前朝鲜方面曾表示，将采取一系列重大措施应对韩美联合军演。

供应链等领域加强合作

韩联社报道称，韩国产业通商资源部（产业部）16日表示，日本决定解除向韩出口高纯度氟化氢、含氟聚酰亚胺、光致抗蚀剂三种关键半导体材料的限制。韩国据此撤回之前向世界贸易组织提出的申诉。

2019年，日本宣布限制向韩国出口半导体材料。原因是2018年，韩国最高法院终审判定日本三菱重工业公司、新日本制铁公司须为1910年至1945年期间被日本强征调用的朝鲜劳工原告从事重体力劳动的行为支付赔偿。

路透社指出，日韩双方今天做出的最新宣布可以看作是尹锡悦和岸田文雄希望对日益加剧的地区紧张局势采取统一战线并在供应链上进行合作的一个信号。

韩国总统尹锡悦表示，韩日两国应当紧密团结齐心协力，争取将陷入停顿的韩日关系引向合作和互惠发展的轨道。

日本首相岸田文雄在日韩首脑会谈上表示：“日韩首脑就不拘泥于形式、重启穿梭外交达成了一致。”日韩首脑此前最后一次穿梭外交是2011年12月时任韩国总统李明博访日。

日本共同社报道称，考虑到朝鲜的核与导弹开发及中国的举动，日韩将强化以美国为核心的日美韩三国安保合作。日韩双边也将推进合作，诸如协调重启防务部门举行的日韩安保对话等。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美军可进入更多菲律宾军事基地 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美防长：加强联盟以应对中国非法主张 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

美国扩大在亚太地区的军事部署 增加朝鲜半岛部署的军事设备 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。



两国国内均有疑虑

尽管如此，日本方面对于立即改善双边关系仍持谨慎态度。一位不愿透露姓名的日本政府官员表示，“日本和韩国的关系正在好转，但这仍然是一个逐步的过程”。

韩国国内民意也持怀疑态度。盖洛普韩国公司上周公布的一项民意调查中，64%的受访者表示，如果日本的态度没有改变，就没有必要急于改善两国的关系。85%的韩国人表示，他们认为现任日本政府对日本的殖民历史没有表达歉意。

尽管如此，韩日两国的经贸关系仍十分密切。根据国际货币基金组织的数据，日本对韩国的出口总额为520亿美元，而韩国对日的出口总额为300亿美元。双方互为对方的第四大出口市场。

去年12月，日本首相岸田文雄批准的新版《国家安全保障战略》 文件中，首次将中国定义为日本“迄今最大战略挑战”，引发区域关注及北京强烈批评。中国驻日大使馆发表声明称日本“肆意煽动中国威胁，挑动地区紧张对立”，已经向东京提出严正交涉。

共同社报道称，3月15日上午，中国海警局两艘船只相继驶入尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）周边的日本领海。中国海警船跟随日本一艘小船航行。下午，中国两艘海警船均驶出了相关海域。在尖阁诸岛周边，已连续49天发现中国公务船。

（路透社、共同社、韩联社）

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