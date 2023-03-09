有意放弃历史恩怨 韩总统时隔4年首度访日

韩国产业通商资源部表示，日本解除对韩出口管制强化措施后，韩国据此撤回之前向世界贸易组织提出的申诉。这表明韩日两国有意放弃历史恩怨而共同应对日益加深的安全威胁。
（德国之声中文网）韩国总统尹锡悦周四（3月16日）飞抵日本首都东京，开启对日本为期两天的工作访问。韩联社报道，这是韩国总统时隔约4年首度访日。
就在尹锡悦访日当天，韩军联合参谋本部16日发布消息称，朝鲜当天上午7点10分前后从平壤的顺安附近向日本海发射了一枚远程弹道导弹。共同社引述日本政府方面的消息称，该导弹为洲际弹道导弹（ICBM）级，上午8点19分前后在北海道渡岛大岛以西约200公里坠入日本专属经济区外的日本海。这是朝鲜继14日后再次发射弹道导弹。
朝中社报道称，朝鲜人民军西部前线导弹部队，14日在朝鲜黄海南道长渊郡一带发射了两枚地对地弹道导弹，导弹精确打击了位于600余公里外的目标岛屿。
此前一天，韩国和美国启动代号为“自由护盾”的大规模联合军演，演习将持续进行11天，创双方史上最长演习纪录。这也是韩美时隔5年再度重启战区级大规模实战机动演习。此前朝鲜方面曾表示，将采取一系列重大措施应对韩美联合军演。
韩联社报道称，韩国产业通商资源部（产业部）16日表示，日本决定解除向韩出口高纯度氟化氢、含氟聚酰亚胺、光致抗蚀剂三种关键半导体材料的限制。韩国据此撤回之前向世界贸易组织提出的申诉。
2019年，日本宣布限制向韩国出口半导体材料。原因是2018年，韩国最高法院终审判定日本三菱重工业公司、新日本制铁公司须为1910年至1945年期间被日本强征调用的朝鲜劳工原告从事重体力劳动的行为支付赔偿。
路透社指出，日韩双方今天做出的最新宣布可以看作是尹锡悦和岸田文雄希望对日益加剧的地区紧张局势采取统一战线并在供应链上进行合作的一个信号。
韩国总统尹锡悦表示，韩日两国应当紧密团结齐心协力，争取将陷入停顿的韩日关系引向合作和互惠发展的轨道。
日本首相岸田文雄在日韩首脑会谈上表示：“日韩首脑就不拘泥于形式、重启穿梭外交达成了一致。”日韩首脑此前最后一次穿梭外交是2011年12月时任韩国总统李明博访日。
日本共同社报道称，考虑到朝鲜的核与导弹开发及中国的举动，日韩将强化以美国为核心的日美韩三国安保合作。日韩双边也将推进合作，诸如协调重启防务部门举行的日韩安保对话等。
尽管如此，日本方面对于立即改善双边关系仍持谨慎态度。一位不愿透露姓名的日本政府官员表示，“日本和韩国的关系正在好转，但这仍然是一个逐步的过程”。
韩国国内民意也持怀疑态度。盖洛普韩国公司上周公布的一项民意调查中，64%的受访者表示，如果日本的态度没有改变，就没有必要急于改善两国的关系。85%的韩国人表示，他们认为现任日本政府对日本的殖民历史没有表达歉意。
尽管如此，韩日两国的经贸关系仍十分密切。根据国际货币基金组织的数据，日本对韩国的出口总额为520亿美元，而韩国对日的出口总额为300亿美元。双方互为对方的第四大出口市场。
去年12月，日本首相岸田文雄批准的新版《国家安全保障战略》 文件中，首次将中国定义为日本“迄今最大战略挑战”，引发区域关注及北京强烈批评。中国驻日大使馆发表声明称日本“肆意煽动中国威胁，挑动地区紧张对立”，已经向东京提出严正交涉。
共同社报道称，3月15日上午，中国海警局两艘船只相继驶入尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）周边的日本领海。中国海警船跟随日本一艘小船航行。下午，中国两艘海警船均驶出了相关海域。在尖阁诸岛周边，已连续49天发现中国公务船。
（路透社、共同社、韩联社）
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