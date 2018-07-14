有惊无险：客机落水 乘客无恙

（德国之声中文网）这架载有47名乘客及机组人员的客机属于纽基尼航空公司，在降落维诺岛时竟然错过了跑道，而落入距离跑道150米处的海水中。维诺岛属于密克罗尼西亚的丘克州。来自机场方面的最新消息称，事件中没有人受重伤。至于客机为什么会落入海水中，目前尚不得而知。可能的原因包括故障、飞行员操作错误或者其他原因。

机舱内海水有半人高

这架波音737-800客机载有37名乘客和11名机组人员，发生海上降落的事故后，一度漂浮在海面上。当地民众纷纷驾驶小船营救机上人员，这一难得一见的画面很快通过因特网传遍了全世界。机舱内也涌入齐腰深的海水。出于安全考虑，乘客们被送往医院接受进一步的检查。

"我当然想，好像有点不对劲。"

丘克是密克罗尼西亚联邦一个联邦州。该国由太平洋上多个小岛组成，人口仅10万。这架航班号PX73的客机从该国另一个小岛彭佩始发。乘客杰恩斯（Bill Jaynes）对《太平洋每日新闻》表示："我当时本以为，我们已经安全降落了。不过，很快就发现机舱上有一个洞，海水从那儿涌入机舱。我当时想，好像有点不对劲吧。"

盘点世界最大机场 未来的世界最大机场 在建的北京大兴国际机场将是全球最大机场。该机场的年客运量将能够达到1亿人次。2019年10月新机场投入使用之后，旅客年吞吐量暂先只达4500万人次。这一大型机场的建设耗资超过100亿欧元。目前全球最大机场位于美国。

盘点世界最大机场 亚特兰大机场排名第一 2016年亚特兰大机场客运流量达到1.04亿人次。2015年该机场率先创造了年客运量超过1亿人次的世界纪录。

盘点世界最大机场 排名第三的迪拜国际机场 很多游客和商人都在迪拜国际机场乘机或转机。阿拉伯联合酋长国首都的这家机场年客运量超过8300万，是继北京国际机场之后的全球第三大机场。迪拜国际机场也是前往南亚、印度或者澳大利亚的航空枢纽。

盘点世界最大机场 欧洲第一大机场 2016年伦敦希思罗机场客流量超过7500万人次。现在机场正在进行扩建，乘客吞吐量还将增加。该机场的老航站楼被拆除重建。如果再建成第6个航站楼，希思罗机场每年的客流量将可上升到1.15亿人次。

盘点世界最大机场 巴黎戴高乐机场 欧洲排名第二 法国巴黎戴高乐机场2016年运载乘客近660万人次。它是欧洲第二大，全球第九大机场。 weltweit.

盘点世界最大机场 德国最大机场法兰克福机场 美茵河畔法兰克福机场年客运量大约6000万人次，机场规模全球排名第13位。该机场也在计划进一步扩建，争取将年客运量提高到7300万人次。

盘点世界最大机场 中国第三大机场上海浦东机场 上海浦东机场年客运量6600万人次，是位居北京和香港之后的中国第三大机场。上海的磁悬浮列车直通浦东国际机场，它也是全球首条磁悬浮列车商运线。

盘点世界最大机场 柏林新机场的“豆腐渣工程” 柏林新机场建成后也将远比迄今的规划要小的多。计划中的新机场客运量将达到2200万人次。不过现在已经计划在2035年之前完成新机场的扩建，将年客运量提高到5800万人次。看来人们只能希望未来的扩建工程不会像现在这样糟糕。

盘点世界最大机场 大西洋南部的小机场 位于圣赫勒拿岛屿的同名机场于2016年5月获准投入使用。2017年10月14日客运航班首航。该机场永远无法跻身世界最大机场行列。然而机场成本高，利用率难以估计，因此被个别英国媒体视为“全球最无用的机场”。



达扬 / 凝炼(法新社，美联社，德新社，路透社)