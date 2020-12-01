有志者事竟成 舒马赫之子晋升F1赛车手

（德国之声中文网）就在本周日（12月6日）巴林一级方程式大赛启幕前夕，美国哈斯车队周三（12月2日）早晨宣布了这一消息。

哈斯车队通报说，米克·舒马赫（Mick Schumacher）将于本月11日在阿布扎比的赛季决赛期间首次参加自由训练，4天后也将在同一地点参加哈斯车队的后起之秀测试赛，以积累更多经验。

根据哈斯车队的通报，小舒马赫首次一级方程式赛的启动车号将是47。他自己决定使用这一序号，原因是，4和7已分别给予了英国麦克莱伦车手兰多·诺里斯（Lando Norris）和芬兰车手莱科宁（Kimi Räikkönen）。周三，在公告了他明年晋升美国一级方程式赛车队哈斯后，小舒马赫表示，4和7是他最喜爱的数字，因此，他选用了组合数字47，而且，这一组合在数字上有着特殊意义。这位一级方程式赛车创纪录冠军之子解释说，"如果把我们家人的生日加在一起，得到的数字便是47。"

他透露，在同哈斯车队达成一致后，他打的第一个电话就是给家人的。他说，"大家当然都和我一样开心。我们都翘首以待来年。"他表示，对他来说，一个梦想实现了。他说，"想到明年就能加盟一级方程式赛，这让我无比幸福，无法用言语表达。"他表示，"我也要感谢父母，表达对他们的爱，--我知道，我所有的一切都要感谢他们。我始终相信，成为一级方程式赛车手的梦想是能够实现的。"

舒马赫之子2019年已经为阿尔法罗密欧车队担任F1试车手

米克·舒马赫是法拉利青年学院成员，由此进入法拉利的伙伴车队之一便始终是最有希望的途径。

米克差不多正好在30年之后接过了大名鼎鼎的父亲的衣钵。现年51岁的米夏埃尔·舒马赫（Michael Schumacher）于1991年首次竞技一级方程式赛，直到2012年结束跑车赛生涯，共91次登顶大满贯赛、7次获得世界冠军称号。

在本周末的巴林本赛季决赛前，米克在二级方程式赛车手评分表上居于首位。本赛季中，他两次称雄、一共10次跻身首发阵容，并展示出了法拉利车队领队比诺托（Mattia Binotto）所要求的那种驾车方面的发展。

凝炼/李鱼（体育通讯社）

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