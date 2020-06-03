有尼安德特人基因 女性更“高产”？

（德国之声中文网）这里所说的尼安德特人（也称尼安德塔人）基因意指在月经周期和怀孕期扮演重要角色的孕酮荷尔蒙的受体。拥有这一变种基因的女性，其细胞对孕酮的敏感性显然更高，有助于受孕，从而获得更高的生育能力，流产可能较小、怀孕初期失血较少。

这是位于莱比锡的马克斯-普朗克进化人类学研究所和瑞典卡罗林斯卡研究所科研人员发表的一份研究报告得出的结果。

为这一研究，专家们考察了450多万人的生物库数据，其中有244万女性。分析显示，在欧洲，仅三分之一女性从尼安德特人那里继承了受体。马克斯－普朗克进化人类学研究所和卡罗林斯卡研究所专家泽贝格（Hugo Zeberg）表示，受体是一个例子，说明有利的基因变种对活在今世的人能有可种影响，这一变种经由与尼安德特人的混血传至现代人。

过去数年，在众多研究中都得以证实，在千年、万年时间里，各种人类一再混血。因为，与以前所猜测的不同，现代人并非直线进化的产物。相反，在长时间里，同时存在着多个种群，并一再发生人种之间的杂交。

因其位于杜塞尔多夫（Düsseldorf）的发现地而得名的尼安德特（Neandertal）人是生活在今天的人类的最密切亲戚。他们的头颅几乎与我们的一般大，只不过眉骨隆起，额头扁平。

古老亲戚们约在40万年前迁来欧洲、近东、中亚和西西伯利亚。在非洲，尼安德特人则从未居住过。因此，根据马克斯－普朗克研究所的说法，他们也不可能和起源于非洲的现代人混血。只是在离开非洲大陆后，现代人才在欧洲或近东地区与尼安德特人相遇。

直至今天，这一相遇的基因痕迹都以各种程度反映在非洲之外人类的遗传基因中。研究结果显示，在非洲以外的今人身上的尼安德特人基因乃是大约4. 7万至6.5万年前一次杂交的结果。

大约4万年前，尼安德特人灭绝。不过，拜杂交之赐，全部尼安德特人基因中的约40％存活在了现代人身上。今天的"非非洲人"身上，约1％到2％的基因源自尼安德特人。