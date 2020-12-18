有多少香港人在德国申请庇护？

（德国之声中文网）迄今在德国获得政治庇护的香港人寥寥无几。"德国编辑部网络"（RND）援引德国联邦议院对自民党（FDP）议员延森（Gyde Jensen）提出的一项问询做出的答复，自2017年以来，有6名香港人在德国提交了政治庇护申请。而截至去年10月中，仅有两人的的申请被批准，获得避难身份。

延森表示，德国政府必须致力于让欧洲接收更多来自香港的流亡人士。他说："过去3年里只有6名香港公民在德国申请庇护。在这方面（我们）应该有更多作为。"

这位自民党议员呼吁政府，依据国际法来调整其对华政策。"中国在香港破坏了国际法，而这还只是第一步。中国对维吾尔人等少数族群的迫害越来越强力、严酷"，延森说，这必须带来经济政策上的后果："在过去数月这些新的发展之后，欧盟同中国签署投资协议，时机完全不恰当。如果这一投资协议没有任何涉及人权的具体承诺就过关，那中国就赢了。"

黄台仰2018年在德国获得庇护

2018年德国曾批准给与两名香港人政治庇护。这二人是参与了2016年"旺角骚乱"后受控暴动罪和煽惑非法集结罪的黄台仰和李东升。 2017年11月在保释期间，他们获法庭批准离港出席活动后，经台湾前往德国。此后，两人受到香港警方通缉。在人权组织的协助下，两人在德国申请政治庇护，均获得批准。 黄台仰后来还对媒体称，审查难民资格的过程中，中国政府曾试图阻止。

2020年10月德国之声曾报道，一名因参加反修例运动而被控暴动罪的香港中文大学女生在德国申请庇护获准。她在警署保释期间选择放弃未完成的学位课程，离开香港到德国寻求庇护。去年10月，这名女学生的庇护申请获批。

周一（1月25日），生活在德国的香港民主派活动人士邝颂晴将向德国联邦议院递交一份请愿，要求德国对中国方面的责任人士实施制裁。

香港人的漫漫流亡路 许颖婷 21岁的许颖婷在2020年12月17日宣布离港，她是前学民思潮成员，也是在美港人组织We The Hongkoners发起人，曾在同3月针对美国人口普查发起活动，呼吁在美港人在普查问卷上的种族栏选择「其他亚洲人」，并填上「香港人」，澄清与中国人之间的分别。

香港人的漫漫流亡路 梁颂恒 前立法会议员、青年新政前召集人梁颂恒(中)，在2020年12月11日宣布与香港家人断绝关系，并辞去青年新政一切职务。隔日，梁颂恒证实自己身处美国华府，将申请政治庇护。

香港人的漫漫流亡路 最年轻流亡者 2019年反送中运动期间，少年曾志健遭警察实弹射中胸口闻名。其15岁女友因参与反送中，2019年曾被检控，在2020年12月14日宣佈抵达英国伦敦寻求政治庇护，成为记录上最年轻的流亡抗争者。

香港人的漫漫流亡路 许智峯 面對九項控罪的香港前立法会议员许智峯，在保释期间赴丹麦出席公务訪問，同行的還有其父母、妻子和兩名年幼子女。结束外访后，他在2020年12月3日宣布退出民主党、正式流亡，數天後他一家人的银行账户遭冻结，之後又獲部份解冻，港府谴责其弃保潜逃行为。

香港人的漫漫流亡路 香港中文大学女学生 一名因参与反送中示威被控暴动罪的香港中文大学女学生2019年赴德国申请难民庇护，2020年10月14日获批，成为因反送中运动获德国政府批准的首宗政治庇护个案。

香港人的漫漫流亡路 朱牧民 朱牧民是美國「香港民主委員會」總監、「占中三子」之一朱耀明兒子，是美國多部挺港法案幕後推手。他本身是美国公民，但在2020年7月31日同陈家驹、黄台仰、郑文傑、刘康、罗冠聪等人被港府通缉，是首位因《國安法》遭緝的外籍人士，也因此以後不能回到香港。

香港人的漫漫流亡路 刘康 18歲的香港效益主義黨主席、公開大學學生刘康，在2020年7月30日宣佈流亡，指6月底已到英國寻求政治庇护。他曾到英美领事馆请求制裁林鄭月娥，並出版主张港独书籍《轻论时政》。他流亡後遭警方通緝，涉嫌違反《國安法》中的煽动分裂国家、勾结外国或境外势力危害国家安全。

香港人的漫漫流亡路 罗冠聪 《香港国安法》2020年6月30日在中國人大常委會通過，香港众志随即解散，黃之鋒、羅冠聰等人陸續宣佈退黨。同年7月2日，罗冠聪透过脸书证实离港，落脚英国。他是反送中爆发后，最早离开香港的公众人物之一。他離港後，被香港警方以違反《國安法》、涉嫌煽動分裂國家罪名通緝。

香港人的漫漫流亡路 陳家駒 「香港独立联盟」召集人陈家驹曾因非法集结罪被捕，在2020年6月保释期间未报到，后证实离开香港，被爆料飞往荷兰，又传转匿英国。陈家驹也曾是学生独立联盟召集人与前公民党成员。他因煽动分裂国家、勾结外国或境外势力危害国家安全等罪名，于2020年7月31日被香港国安处通緝。

香港人的漫漫流亡路 郑文傑 曾在英国驻港领事馆任职的郑文傑曾在2019年被深圳公安以嫖娼为名带走，行政拘留15天后获释。随后郑到台湾暂避，辗转到英国暂居，终在2020年6月获得英国政治庇护。郑文傑现在英国筹组香港「流亡议会」，也创立英国港侨协会，盼协助在英港人融入当地生活又保有原文化。

香港人的漫漫流亡路 黄台仰 2019年5月，在反送中争议延烧期间，德国当局证实两位香港人－黄台仰与李东昇在2018年已获得德国庇护。黄台仰是本土民主前线前创办人，因参与2016年的「旺角骚乱」被控暴动等罪名，2017年9月弃保潜逃。黄台仰目前在哥廷根(Goettingen)大學修讀哲學和政治，也有份成立组织「避风驿」，协助流亡港人。

香港人的漫漫流亡路 李东昇 李东升为本土民主前线前成员，与黄台仰弃保潜逃到德国寻求庇护之后，于2018年获德国政府批出难民身份，2019年起在德国柏林的一所大学修读学位课程。

香港人的漫漫流亡路 林荣基 2019年，香港铜锣湾书店店长林荣基因担心《逃犯条例》修订后，自己会被引渡到中国大陆，4月即流亡至台湾，隔年在台湾重开铜锣湾书店。



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