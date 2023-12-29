有台海与南海背景的前海军司令成为中国新防长

（德国之声中文网）据中国官媒报道，十四届中国全国人大常委会第七次会议12月29日下午在北京闭幕。会议决定任命原海军司令员董军为中国新一任国防部部长。

公开资料显示，董军现年62岁，是中国人民解放军海军上将，曾担任海军司令部军训部部长、北海舰队副参谋长、海军92269部队司令员等职务。

新防长“应该熟悉如何处理中美军方的近距离接触”

路透社报道指出，这一任命正值中国党和国家领导人习近平要提升中国军力、推动中国成为世界主导大国之际。中国国防部长的职责主要是在中国军方与媒体、他国武装力量接触时代表中国形象。这其中一项重要的工作是与美国军方接触，以降低台海冲突和南海冲突的风险，董军对这两个热点问题并不陌生。

在成为中国人民解放军海军司令员并于2021年晋升为上将前，他曾担任东海舰队副司令员，东海舰队是现在的东部战区司令部的骨干力量。而东部战区司令部是负责台海的主要力量。

董军也曾担任南部战区副司令员，而该司令部在有主权争议的南中国海开展行动。中国对南中国海的大部分海域宣称拥有主权。

新加坡拉惹勒南国际研究学院的国际关系学者李明江（Li Mingjiang）对路透社表示：“董军应该熟悉如何处理中美军方之间的近距离接触。当他需要处理中美两军之间的危机时，这一点很有用。”

这一任命可能意味着火箭军和装备发展部正在进行清洗

美国智库大西洋理事会“全球中国中心”的政治学者宋文迪（Wen-Ti Sung）说，选择董军作为新一任中国国防部长可能表明火箭军和中央军委装备发展部在进行清洗。

来自这两个领域的两位中国前防长——来自中央军委装备发展部的李尚福和来自火箭军的魏凤和，目前都从公众视野中消失。

董军接替了李尚福，而李尚福自8月25日以来一直没有公开露面。路透社曾援引消息人士报道称，李尚福因涉嫌与装备采购和开发有关的腐败问题而接受调查。

中国政府没有解释李尚福消失的原因，但在10月免去了他国务委员以及防长的头衔。

有利于中美防长接触

在李尚福担任防长的短短数月里，他没有与美国防长奥斯汀（Lloyd Austin）会面。中国国防部当时表示，华盛顿必须首先取消对李尚福的制裁。李尚福2018年因为一项早先与俄罗斯达成的军火交易而受到美国制裁。

新一任中国防长董军则不会面临这样的限制，因为据悉他没有受到美国的制裁。

美国总统拜登与中国领导人习近平上个月在旧金山会晤时，两位领导人同意恢复高级别军事会谈，该会谈在时任美国众议院议长佩洛西2022年8月访台后中断。中美军方高层12月21日举行了一年多以来的首次视讯会议，正式恢复了军方的高级别会谈。

（路透社等）

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