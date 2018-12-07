 有关电子垃圾，您该知道的5件事 | 科技环境 | DW | 27.01.2019

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科技环境

有关电子垃圾，您该知道的5件事

在这个美妙的新世界，我们拥有的电子产品超过以往任何时候。然而，一旦不再派上用场了，会拿它们怎么样？

Ausstellung von mehrr als 6.000 Handys älterer Generationen (picture-alliance/dpa/K. Mayama)

由6000个废弃手机组成的艺术品

（德国之声中文网）1.   我们在全球制造出多少电子垃圾？

根据7家联合国机构公布的一份联合报告，全球范围，我们每年生产出约5000万吨电子垃圾。若以重量计算，相当于所有商用航空公司造成的污染。

联合国大学预测，若我们继续按现有的方式消费、浪费，30年后，电子垃圾将增至1.2亿吨。

Afrika Togo - EcoAfrica zu Müllentsorgung (DW/B. Thoma)

电子垃圾是一个隐蔽的现金来源吗？

 

2.   我们生产的东西中有多少得以回收？

只有20%的电子垃圾被正式回收。

根据联合国的一份最新报告，全球有数百万人在非正式的电子垃圾领域工作。该报告得到世界经济论坛和世界可持续发展工商理事会的支持。鉴于电子垃圾中含有毒物质，它们常对人体健康产生有害影响。

3.   剩余的80%去了哪里？

其中一些进入垃圾场，最终导致环境污染；另一些被焚烧，造成空气污染。

Ghana | Müllhalde in Accra (picture alliance/dpa/K. Nietfeld)

焚烧废弃电子品产生的呛人烟云

 

4.   哪些国家制造最多电子垃圾？

根据联合国大学早前的一项研究结果，2016年，美国和中国生产的电子垃圾为全球之最，分别为720万吨和630万吨。日本名列第三，为210万吨。

该项研究定义电子垃圾是带有电池或插头的废弃品。

5.   电子垃圾有多值钱？

它有价值。专家们指出，一吨电子垃圾的含金量是一吨金矿石的100倍。

现有电子垃圾的物质价值估计一年超过625亿美元。

 

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