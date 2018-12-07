有关电子垃圾，您该知道的5件事

（德国之声中文网）1. 我们在全球制造出多少电子垃圾？

根据7家联合国机构公布的一份联合报告，全球范围，我们每年生产出约5000万吨电子垃圾。若以重量计算，相当于所有商用航空公司造成的污染。

联合国大学预测，若我们继续按现有的方式消费、浪费，30年后，电子垃圾将增至1.2亿吨。

2. 我们生产的东西中有多少得以回收？

只有20%的电子垃圾被正式回收。

根据联合国的一份最新报告，全球有数百万人在非正式的电子垃圾领域工作。该报告得到世界经济论坛和世界可持续发展工商理事会的支持。鉴于电子垃圾中含有毒物质，它们常对人体健康产生有害影响。

3. 剩余的80%去了哪里？

其中一些进入垃圾场，最终导致环境污染；另一些被焚烧，造成空气污染。

焚烧废弃电子品产生的呛人烟云

4. 哪些国家制造最多电子垃圾？

根据联合国大学早前的一项研究结果，2016年，美国和中国生产的电子垃圾为全球之最，分别为720万吨和630万吨。日本名列第三，为210万吨。

该项研究定义电子垃圾是带有电池或插头的废弃品。

5. 电子垃圾有多值钱？

它有价值。专家们指出，一吨电子垃圾的含金量是一吨金矿石的100倍。

现有电子垃圾的物质价值估计一年超过625亿美元。