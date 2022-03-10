有关当下的俄乌战争：你应该知道的事情

（德国之声中文网）乌克兰总统泽连斯基周六（3月12日）指控俄罗斯绑架了一个乌克兰城市的市长，称其为 "恐怖活动的新阶段"。俄罗斯军队扩大了在乌克兰的攻势，袭击了西部更多地区。西方国家则加大了对俄罗斯的经济压力，美国及其盟国为进一步孤立入侵者俄罗斯做出了最新的努力--降低俄罗斯的贸易地位。

这场战争迫使250多万人逃离乌克兰，还有很多人则在乌克兰各处的地下室、地铁站和地下避难所寻求庇护。

让我们梳理一下目前有关这场战争的一些关键信息。

乌克兰正在遭受的袭击

泽连斯基说，南部港口城市梅利托波尔（Melitopol）的市长遭到俄罗斯绑架，并称其等同于"ISIS恐怖分子"的行动。

泽连斯基在周五晚间发布的视频讲话中说："他们已经过渡到一个新的恐怖活动阶段，试图对乌克兰合法的地方政府负责人进行人身清除。"

乌克兰总统办公室副主任季莫申科（Kirill Timoshenko）发布了一段视频。他说视频显示俄罗斯武装人员押着梅利托波尔市长费多罗夫（Ivan Fedorov）穿过一个广场。俄罗斯军队于2月26日占领了这座拥有15万人口的城市。

莫斯科支持的乌克兰东部叛乱地区"卢甘斯克人民共和国"的检察院在其网站上指控费多罗夫从事"恐怖活动"。

拜登政府曾根据美国秘密情报警告，俄罗斯计划在乌克兰拘押和杀害作为指定目标的人物。

战火下的乌克兰百姓 乌克兰450万人流离失所 国际移民组织(IOM)称，自2月末俄罗斯入侵以来，已有250万人逃离乌克兰，200万人在乌克兰境内流离失所。

战火下的乌克兰百姓 逃离乌克兰 在乌克兰首都基辅附近，乌克兰士兵正在帮助一户带着婴儿的家庭逃离家园。在这个地区，大多数桥梁已经被毁。这样的景象如今随处可见。越来越多的乌克兰城镇遭到俄军袭击。

战火下的乌克兰百姓 躲避炮火 这是距离基辅以西仅有几公里的伊尔平（Irpin）。俄军在上周六轰炸了整整一天，民众们躲在被毁的桥梁下寻求庇护。甚至一些原本不打算离开的人也动摇了信念，加入到了逃亡的队伍。

战火下的乌克兰百姓 艰难的撤离 一些民众试图搭乘巴士离开。在乌克兰士兵的护送下，民众使用旧木板搭成的临时桥梁过河。

战火下的乌克兰百姓 拥挤的火车站 许多人选择乘坐火车逃亡。这张照片摄于3月4日伊尔平火车站。大批民众计划先赶往基辅，希望从那里能够找到出路。

战火下的乌克兰百姓 最后一瞥 逃离战火和炮击的人们不知道他们家园变成什么样子，也不知道他们是否或者何时能够重返故土。许多火车都过于拥挤，比如这趟从伊尔平开往基辅的火车，这意味着人们无法携带太多行李。

战火下的乌克兰百姓 遭受炮击 这所房子被迫击炮击中着火，以前住在这里的居民试图从燃烧的房子里抢救一些个人财物。根据联合国估计，已有140多万人逃离乌克兰。一些专家表示，总共可能会有多达1000万人会离开这个国家。

战火下的乌克兰百姓 战争的痕迹 伊尔平的这座公寓楼在遭到炮击后几乎完全坍塌。俄罗斯军方对公寓楼和其他民用基础设施的袭击越来越多，这是观察人士预测难民人数将大幅上升的一个主要原因。

战火下的乌克兰百姓 供应枯竭 就在几天前这里还是一家普通的超市。但现在，它已成为战时短缺的一个象征，被抢购一空的货架。乌克兰士兵集中剩下的食物和水，分发给当地居民。

战火下的乌克兰百姓 电影院的新用途 留下来保卫祖国的乌克兰人都在接受一些基本的战斗训练。在西部城市利沃夫(Lviv)的这家电影院暂时成为平民演练的场所，这里给民众发放武器，并简要介绍如何使用它们。对许多人来说这都是人生中第一次拿枪。

战火下的乌克兰百姓 等待入境斯洛伐克 只要能离开乌克兰就安全了！许多人抱着这样的念头，走上逃亡的道路。

战火下的乌克兰百姓 被击中的民宅大楼 基辅市长克利琴科称，一栋民宅大楼被俄罗斯导弹击中。他呼吁基辅市民寻找安全地点避难。

战火下的乌克兰百姓 寻找掩护 基辅市区警报大作，市民逃往地下室、地铁站、地下停车场等地点躲避空袭。

战火下的乌克兰百姓 暂时的栖身之所 基辅市民将地铁站作为临时防空洞，躲避俄罗斯的空袭。基辅约有300万居民。

战火下的乌克兰百姓 泽连斯基：“我们都在这里” 乌克兰总统泽连斯基二月末发布一支视频，破除有关他已经逃离乌克兰的传言。泽连斯基以及他的政府团队成员站在位于基辅的总统府前，对着镜头表示：“我们都在这里。我们的军队在这里。我们的社会公民都在这里。我们在这里捍卫我们的独立、我们的国家。而且会继续下去。”

战火下的乌克兰百姓 逃离战火 部分乌克兰民众搭乘火车前往西部避难。邻国波兰、匈牙利和罗马尼亚都开始接收来自乌克兰的难民 。

战火下的乌克兰百姓 搭火车前往波兰 乌克兰人口为4400万人。波兰等乌克兰西部邻国或将成为乌克兰难民的主要目的国。图中，乌克兰民众在乌克兰西部城市利沃夫等待前往波兰的火车。

战火下的乌克兰百姓 大排长龙的逃难人潮 前约有100万乌克兰人生活在波兰，两国不少人民之间拥有血缘关系或紧密友谊。有乌克兰难民说，等过境花了近60小时。图片中，一名波兰士兵正协助乌克兰难民进入波兰边境。

战火下的乌克兰百姓 逃往匈牙利 一些乌克兰人带着简单的行囊徒步前往邻国匈牙利。在俄罗斯发动攻击后，逃难人潮陆续抵达匈牙利边境。虽然匈牙利总理奥尔班同普京关系不错，燃起战火后，奥尔班宣布向乌克兰难民开放边界。 作者: Greta Hamann



周五，乌克兰西部更多地区受到攻击，乌克兰政府称俄罗斯的空袭击中了西部城市弗兰基夫斯克（Ivano-Frankiivsk）和卢茨克（Lutsk）这两个远在俄罗斯主要袭击目标之外的城市。

俄罗斯称其使用远程武器使这两个城市的军用机场"丧失了功能"。卢茨克市长波利修克（Ihor Polishchuk）说，有4名军人被杀，另有6人受伤。

最新卫星图像显示俄罗斯炮兵似乎向位于俄罗斯军队和首都之间的居民区开火。美国空间技术公司麦克萨尔（Maxar）发布的图像显示，基辅郊外莫逊镇（Moschun）遭受炮火袭击，留下了弹坑和燃烧的房屋。

乌克兰官员还指控俄罗斯用重型炮弹袭击南部城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）的一家癌症医院和几栋住宅楼。

该医院的首席医生贝兹诺森科（Maksim Beznosenko）说，当窗户被炸毁时，医院里有数百名病人，所幸没有人死亡。

俄罗斯国防部周五还表示，由分离主义分子控制的顿涅茨克地区的武装人员主导的攻势，正在进一步打击南部港口城市马里乌波尔（Mariupol）。马里乌波尔市长办公室周五说，在12天的围困中，死亡人数已经上升到1582人。

据乌克兰内政部称，周五俄罗斯三次空袭乌克兰东部的工业城市第聂伯罗（Dnipro），造成至少一人死亡。

据悉，俄罗斯入侵乌克兰的战争已导致双方数千名士兵和平民死亡。

美联社记者的目击和见证

周五（3月11日），俄罗斯对马里乌波尔市进行了更多的炮击和空袭，多处楼房火光熊熊。这座城市拥有43万人口，目前的气温在零度左右，已经连续10天没有食物、自来水和电力。

周三，俄罗斯空袭了马里乌波尔妇产医院，举世为之震惊。在这家医院待产的维舍吉尔斯卡娅（Mariana Vishegirskaya）不得不转移到郊区的另一家医院，周四通过剖腹产生下了她的女儿维罗尼卡（Veronika）。尚不知侵略为何物的维罗尼卡紧紧地偎依在妈妈的怀里。

观看视频 02:57 硝烟之中 告别童年

在基辅东部的村庄巴里希夫卡(Baryshivka)，俄罗斯的轰炸让一家餐馆和一家电影院变成扭曲的金属条、漂浮的灰尘和破碎的玻璃。村民们清理了损失，固定了窗户。

62岁的村民梅日克（Ivan Merzyk）说："是普京制造了这场混乱，他要对这些损害负责。乌克兰人是一个自由的民族。我们不会离开这里，我们不希望在这里看到任何俄罗斯人。"

俄罗斯和乌克兰的国际 "志愿军 "

普京批准从叙利亚和其他国家招募 "志愿"战士加入俄罗斯的武装侵略。俄罗斯国防部长说，已经有来自中东地区的"16000多份申请"。他说，许多人来自与俄罗斯并肩作战、打击"伊斯兰国"的武装力量。

克里姆林宫发言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)证实，招募兵中包括来自叙利亚的战斗人员。在2015年的叙利亚内战中，俄罗斯站在总统阿萨德一边进行了军事干预。

与此同时，乌克兰政府表示，约有2万名外国人加入"捍卫乌克兰领土国际军团"与俄罗斯人作战。

支持乌克兰的志愿战斗人员在抵达时获得了武器。其中，大约有100名美国人。英国则警告其退伍军人不要前往乌克兰作战，否则将被送上军事法庭。

观看视频 02:51 乌克兰人武装起来 为保卫基辅做准备

炮火中的人道主义通道

乌克兰当局表示，正有计划地进行人员疏散和人道主义援助。目前的当务之急是援救马里乌波尔市逃难者，并将救援物资送达被逼入绝境的民众手中。

周五，一些巴士被派往基辅各个郊区，将前来避难者送到市内。基辅当局称，该首都地区一半的人口，即大约200万人已经逃离。

目前还在努力建立南部的赫尔松（Kherson ）、北部的切尔尼戈夫（Chernihiv ）和东部的哈尔科夫（Kharkiv ）等城市周围的人道主义通道。俄罗斯军队正在封锁哈尔科夫，并在南部三个城镇周围推进攻势，其中包括乌克兰总统泽连斯基的家乡克里维耶里（Kryvyi Rih）。

到底谁打算使用生化武器？

俄罗斯要求联合国安理会召开会议，讨论其关于美国在乌克兰进行 "生物武器活动 "的指控。这种说法未经证实，华盛顿和基辅都否认了这一指控。

周五，美国谴责俄罗斯 "撒谎和传播虚假信息"，为进一步的袭击行动作掩护。美国国务卿布林肯上个月就已经警告，普京可能用这种方式为他对乌克兰的暴力袭击辩护。美国常驻联合国代表托马斯-格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）周五说，美国认为俄罗斯可能使用化学或生物武器。

五角大楼周五说，它支持的乌克兰实验室专门用于识别和应对生物武器威胁，由乌克兰拥有和管理。这些实验室的工作并非秘密。专家们认为，它们没有被用于生物武器。

与此同时，在中国，这些未经证实的煽动性说辞也在大规模传播。

社交媒体上的战争

莫斯科正在采取更多措施，限制民众对外国社交媒体平台的访问。周五，俄罗斯通信和媒体监管机构表示，它正在阻止对Instagram的访问，因为该社媒平台被用来呼吁对俄罗斯士兵使用暴力。

此前，Facebook和Instagram的所有者Meta集团发表声明说："由于俄罗斯入侵乌克兰，我们暂时允许通常会违反我们规则的政治表达形式，允许如'让俄罗斯入侵者去死'等暴力言论。同时，我们仍不允许针对俄罗斯平民的暴力呼吁。"

俄罗斯已经封锁了对Facebook的访问，并限制了对Twitter的访问。不过，Twitter已经推出了其网站的隐私保护版本，用来绕过监视和审查。

同时，YouTube开始阻止全球用户访问与俄罗斯国家资助媒体有关的频道，并表示正在删除部分有关俄罗斯入侵乌克兰的内容，因为这些内容违反了其关于最小化或淡化 "有据可查的暴力事件 "的政策。

Meta集团已经禁止俄罗斯国家媒体使用Instagram和Facebook。

对俄罗斯实施更多制裁

美国总统拜登周五宣布与其他国家达成协议，取消俄罗斯的 "最惠国待遇 "贸易地位，这意味着允许对俄罗斯进口产品征收更高的关税。

美国还禁止进口俄罗斯的海产品、酒精产品和钻石。

西方国家在经济上对俄罗斯的制裁基本达成一致意见。

法国总统马克龙周五表示，如果普京加强轰炸并围攻基辅，欧盟将继续对莫斯科施加压力，并考虑动用所有可能性对俄罗斯实施更多制裁。

（美联社）

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