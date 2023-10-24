有关哈马斯的“地道战” 我们知道多少？

（德国之声中文网）如果以色列决定对加沙地带发动地面进攻，激进恐怖组织哈马斯建造的地道可能会成为以色列军队面临的最大挑战之一。

除了朝鲜的地下设施之外，被美国、欧盟和其他国家列为恐怖组织的哈马斯很可能拥有世界上最大的地道网络。

“加沙地带的挑战规模是独一无二的，数百英里的地道在这块飞地的地下纵横交错。”美国西点军校现代战争研究所城市战研究主任斯宾塞（John Spencer）本周在一篇文章中写道，“这个庞大的地下建筑群是一个棘手的问题，对以色列地面部队来说，目前还没有完美的解决方案。”

据估计，该网络由1,300条地道组成，总长约500公里，其中一些地道深达地下70米。报告显示，大多数地道只有两米高和两米宽。

专家表示，这很可能就是10月7日对以色列发动恐怖袭击后劫持的大约200名人质的关押地点。地道中还储存武器、食物、水、发电机、燃料和其他设备。这些地道的研究人员认为，哈马斯的领导人也很可能藏在地下。专家说，地道将使本已复杂困难的战斗局面更加复杂

人质怎样了？他们的家属要求政府救回亲人

“这些地道允许战士在一系列战斗位置之间安全、自由地移动。”斯宾塞解释说，“简而言之，这些地道是一个很好的均衡器，可以抵消以色列在武器、战术、技术和组织方面的优势。”

“除了根据国际法必须区分军事目标和民用目标的危险之外，他们（以色列军队）还面临城市地形问题，这本质上可以被描述为在三个维度上进行战斗。”伦敦国王学院战争心理学专家马丁（Mike Martin）补充道。

“所以会有人从上面、从塔楼向你开火；然后，又从地下开火……如果你摧毁一座建筑物，它就会变成一堆瓦砾，对方很容易在其中防守并向你开火。”他告诉德国之声。，“所以，实际上，城市地形是军队可能面临的最困难的地形。”

如何找出地道？

最初，加沙地区的地道用于在加沙和埃及以及加沙和以色列之间走私货物。随着时间的推移，由于以色列在加沙使用无人机和其他电子侦探设备进行的空中监视不断增加，哈马斯开始投入人力和资金来扩展地道网络。

但直到2014年在加沙的一次军事行动，以色列军队才发现了哈马斯地道的真实规模。此后，以色列政府开始沿着加沙边境修建一道延伸至地下的屏障，以防止地道挖进以色列一侧。

图片专辑:加沙的地道 是逃生还是走私通道？ 巴勒斯坦人把加沙地带的地道看作是逃生的途径，以色列则认为它是走私武器和武装分子活动的通道。数以百计，甚至数以千计的地道将被封锁的加沙地带与外部世界连接。甚至动物也通过这些只有半人高的地道被送到境外。

图片专辑:加沙的地道 艰苦、危险的挖掘 修建这些地道，大部分情况下是使用镐和铁锹等最简单的工具进行人工作业。木板常常被用来作为支撑，较大的隧道也使用水泥浇筑。对于巴勒斯坦年轻人来说，修建地道是为数不多的赚钱途径之一。但是修建过程多次发生导致多人丧生的塌方事故。

图片专辑:加沙的地道 秘密地道口 地道的入口经常被设置在住房内，以免从外面被发现。使用地道要交钱。内设地道入口的房屋主人可以获得部分提成。

图片专辑:加沙的地道 物资运输渠道 巴勒斯坦人也通过地道运送水泥等加沙基础设施建设所需的建筑材料。服装和食品等生活消费品也通过地道运送到加沙地带。除此之外，地道也被用来运送武器和战斗人员。

图片专辑:加沙的地道 不断扩大的地下系统 加沙地带修建地道已经超过30年。 1982年，位于最南端的城市拉法赫根据埃以和平条约被一分为二，一半被划分给加沙，另一半划归埃及。两地的人通过地道进行联络，非法的地道网不断扩大。

图片专辑:加沙的地道 地道内设施先进 即使在简单的地道内现在也配备了先进的设施。除了供电线路也安装了电话，可以与外界保持联络。在紧急情况下，地道不仅可以作为交通要道，也可作为躲避攻击的藏身之地。

图片专辑:加沙的地道 埃及也摧毁地道 不仅以色列，而且埃及也在摧毁加沙地道。原因是西奈多次发生疑似哈马斯策划的袭击事件。因此，埃及军队几年来摧毁了许多位于埃及一侧的地道。即便在被推翻总统穆尔西任职期间，政治上与哈马斯接近的穆斯林兄弟会政府也继续了这一行动。

图片专辑:加沙的地道 来自地下的危险 有些地道专门用来杀害以色列士兵。地道曾经多次被修建到以色列军事基地的地下并予以炸毁。这是2004年哈马斯公布的一张照片。照片显示，当年12月在地道内进行的一次地下爆炸袭击造成5名以色列士兵丧生，10人受伤。

图片专辑:加沙的地道 继续进攻 以色列宣称，自开始对加沙地带的进攻以来，已经发现并摧毁了数十个地道。尽管国际社会呼吁停火，以色列总理内塔尼亚胡仍宣布继续对哈马斯的军事进攻。他强调，“在摧毁所有地道之前，我们不会结束攻击行动”。 作者: Marcus Lütticke 编译：李京慧



找到地道并不容易，它们可能位于各种建筑物的下面。尽管如此，仍有多种方法可以做到这一点，包括使用雷达和其他探测技术来测量热模式、磁信号和声音信号。

不过，正如兰德（Rand）智库在2017年关于该主题的研究简报中所报告的那样，大多数情况下，地下通道往往是通过人类侦探工作发现的。也就是说，由巡逻的士兵发现，或者当一名被跟踪的哈马斯人员在进入地下后手机信号突然消失时发现。

艰难的地道战

过去，人们使用催泪瓦斯或化学制剂来清除地道，该领域的顶级专家之一里奇蒙德-巴拉克（Daphne Richemond-Barak）在她的《地下战争》一书中解释道。但她写道，这些手段“在今天可能会被视为非法”。

轰炸地道也是办法之一。以色列拥有所谓的“地堡破坏者”炸弹，可以穿透到地下深处。然而，加沙长约40公里，宽约6至14公里，人口为220万，自2007年被以色列封锁以来，是世界上人口最稠密的地区之一。因此，即使以色列军方知道地道在哪里，当地的这些情况也会使这种轰炸变得极其困难，甚至不可能。

兰德智库的研究人员报告称，以色列还使用过所谓的精确炸弹来封闭地道。但仅仅从轰炸地道的效果看好坏参半。

此外，地道战并不好打。地下黑暗寒冷，声音（例如枪炮声）被放大，并且开枪会扬起灰尘。地道也很容易布下陷阱。事实上，过去，以色列士兵只有在得到专业团队的确认后才能进入地道。

自2014年起，以色列军方部署了专门在地道内作战的特种部队。这些部队经常在以色列境内的模拟现实或虚拟环境中进行训练。特种部队包括接受过使用专用传感器了解地道内情况训练的士兵。这些部队在进入地道时还会得到机器人和训练有素的警犬的帮助。

成功的机会？

国际地下战工作组创始人之一、西点军校学者斯宾塞指出，他从未见过任何其他军队像以色列军队那样为地道战做了如此多的准备工作。

然而，国际地下战工作组的另一位创始人里奇蒙德-巴拉克表达了担忧。“以色列需要进行长期而广泛的空中和地面行动，以破坏这些地下设施。”她本月在英国《金融时报》上发表的一篇文章中写道。

以色列军队可以炸塌、淹没或以其他方式摧毁和封锁这些地道，但这将非常困难，尤其是在城市地区遭到炮火袭击的情况下，而且可能需要数月时间。这位地下战争专家指出：“即使在这种情况下——这将造成难以想象的人员伤亡——整个加沙的地道网络也不太可能被摧毁。”

国王学院专家马丁也认为地道将是一个巨大的挑战。

“你可以利用雷达和地震情报等各种巧妙手段来探测地道。”他告诉德国之声：“但我要提醒一件事，以色列的情报收集机构显然存在漏洞。他们完全错过了一次如此大规模的袭击。”他指的是哈马斯10月7日的恐怖袭击，该袭击造成1,200多人死亡。

“这确实告诉我们，他们有一些盲点……在我看来，如果以色列在情报方面确实存在这种瑕疵，它就不会真正知道哈马斯打算做什么，打算如何保卫加沙，或有什么进一步的计划。因此，在我看来，以色列知道什么，不知道什么，都要打上大大的问号。”马丁总结道。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 哈马斯突袭以色列 巴勒斯坦伊斯兰极端组织哈马斯10月7日向以色列发动大规模袭击，造成逾千人丧生。在发射火箭弹的同时，武装分子炸毁了加沙与以色列多处边境围栏，从陆海空三路进入以色列领土。加沙边界雷伊姆聚落的一场音乐节也成为大规模袭击的目标，目击者称其为一场大屠杀。据救援组织Zaka统计，光是音乐节上的遇难者就有至少260人。以色列国防军表示，哈马斯还挟持超过120名人质。以色列形容哈马斯发动的恐怖袭击是以色列人的“911”事件。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 以色列全面围困加沙 袭击发生后，以色列总理内坦尼雅胡称“敌人将付出前所未有的代价”。以色列征召30万预备役对哈马斯武装分子实施报复。以色列空军连续数夜持续轰炸加沙地带的哈马斯目标。以色列防长宣布全面围困加沙走廊，切断电力、食品和燃料供给。加沙地带医院医疗物资短缺，无法及时救治伤患。以色列官方称，反恐打击是针对哈马斯及伊斯兰圣战组织。不过也有加沙平民遭到炮火击中。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 以色列誓言将哈马斯“从地球上抹去” 以色列与巴勒斯坦极端武装组织哈马斯的冲突持续升温，以色列10月11日组成紧急政府与战时内阁，直接对哈马斯发动战争，以色列防长加兰特（左）誓言要将这个巴勒斯坦激进组织“从地球上抹去”。自上週哈马斯对以色列发动袭击、以色列宣战并大规模空袭加沙地帶后，冲突已造成双方逾千人死亡。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 暴力冲突不断升级 随着以哈冲突持续升温，一名哈马斯发言人表示，每一次以色列“在没有事先警告的情况下”轰炸巴勒斯坦地区，哈马斯将杀害一名以色列人质。以色列外长科恩警告哈马斯不得伤害人质，并强调“战争罪行不会被原谅”。哈马斯全称“伊斯兰抵抗运动”，该组织不承认以色列，并将彻底消灭以色列作为其目标。哈马斯被德国、美国、英国、加拿大、日本、欧盟、约旦、埃及等认定为恐怖组织。但中国、俄罗斯、伊朗、土耳其以及一些阿拉伯国家，则没有将之视为恐怖组织，而是承认其抵抗组织身份。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 以色列与黎巴嫩真主党交火 除了在南部的加沙地带，以色列军队也在北部的黎巴嫩边境与极端组织黎巴嫩真主党交火。以色列炮击黎巴嫩村庄，报复发射火箭弹的真主党。真主党二号人物夸西姆（Naim Ghassem）对表示支持哈马斯。夸西姆在黎巴嫩首都贝鲁特对支持者说：“时机成熟时，我们将会采取行动。”以色列观察家担忧，在军事上远胜于哈马斯的真主党可能会从北部对以色列发动大规模袭击。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 穆斯林世界现反以色列示威 伊朗、约旦、伊拉克、巴基斯坦等中东多个国家数以万计民众走上街头，抗议以色列和美国并声援巴勒斯坦。在伊朗首都德黑兰，示威者挥舞著伊朗、巴勒斯坦和真主党的旗帜，许多人拿著“打倒美国”和“打倒以色列”的横幅。在伊拉克首都巴格达市中心的解放广场，示威者高呼“反对占领！反对美国”等口号。孟加拉国也有上万人走上街头，高呼口号“停止压迫巴勒斯坦人”和“我们要一个独立的巴勒斯坦”。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 欧美谴责哈马斯袭击 中国呼吁恢复和谈 美国、德国、法国、英国等多个西方国家谴责哈马斯对以色列发动的恐怖袭击。中国谴责伤害平民的行为，呼吁各方采取克制态度，防止局势升级造成人道主义灾难，落实“两国方案”恢复和谈。由于对以色列负有特殊的历史责任，德国总理肖尔茨强调德国同以色列团结一致打击恐怖主义的决心。“在这一时刻，德国唯一的位置是站在以色列身旁。以色列的安全是德国的国家利益。”

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 加沙地带恐陷人道主义危机 以色列围困加沙，切断当地水电、粮食等基本物资供应后，10月13日凌晨要求100多万加沙北部居民24小时内迁徙至南部，以保护自身安全。这被认为是为大规模打击哈马斯进行准备。联合国秘书长古特雷斯发言人要求以色列军方收回命令。他表示，让110万平民一天内转移，使本已糟糕的情形成为更大的灾难，将导致“毁灭性的人道后果”。根据联合国公布数字，此次加沙被空袭以来，已有超过42万人流浪街头。



©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。