（德国之声中文网）在一所中国特色的商学院，学生们正在争论企业应该如何对待处理罢工工人。学生建议说，通过谈判达成顾及罢工工人利益的方案--一个教科书上的标准答案。老师则提供了一个典型的中国公司的策略：找执法部门打压工人的行动。

"40年前，创办商学院在中国是不可思议的事情。"中国人民大学商学院院长毛基业接受法新社采访时说，"40年前，我们没有任何像这样的研究商业的机构。"

1978年12月18日，邓小平领导下的中共宣布进行"改革开放"，以一系列市场化导向的改革来吸引外国投资。新的投资涌向中国，产生了对了解市场经济的公司管理人才的需求。

中国人民大学自称是中国第一家培养工商管理硕士（MBA）的高校。学生们在这里不仅要学习人力资源管理、企业组织结构等商业课程，还要学习在中国众所周知的复杂的商业环境生存的技巧。

毛基业说，这里讲授的大部分商业理论都来自西方，但是学生们讨论的案例都来自中国本土企业，例如电器巨头海尔、互联网大鳄腾讯和阿里巴巴。

"这里有一种激励创新、将理论用于实际的氛围。因为市场有多方面的需求，而且又非常国际化，同时又处于变化之中。"人大商学院二年级学生李唐戈（Li Tangge，音译）对法新社记者说。

人大商学院学生

人民大学每年招收研究生2000余人，其中一半属于工商管理学硕士（MBA）项目。该项目中100名学生来自国外。

"外国学生到人民大学学习，可以更好地理解中国的环境，学习西方理论在中国的应用。"毛基业说。

有人认为企业家精神和私有经济跟中国政府作为理论基础的马克思主义相互对立。毛基业不同意这种看法："我们每天做的事情，就是思考如何帮助企业提高生产力，积累财富。我感觉这（和中共的理论原则）没有冲突。"

高校也在收紧

在这个世界第二大经济体，重要的经济领域都是国有企业占垄断地位。中国拥有370名亿万富翁，同时贫富差距日益增大。

披上资本主义的外衣，也就是邓小平所说的"中国特色的社会主义"，使得很多分析家认为中共只是口头上的马克思主义者，经济建设已经战胜了意识形态。但是习近平想要推翻这种看法，让马克思主义再度成为指导未来的理论。他在2012年上台以后，带领干部诵读《共产党宣言》。

今年中国高校发生了一些变化，党委会要参与重要事务的决策，毛基业说。不过他马上补充说，现在还看不出来有什么影响。

与此同时，这又是某些马克思主义者最困难的几个月：今年夏天，多名为工人争取权益的活动分子遭到警察的围堵。作为一个敏感问题，"罢工"一词在中国社交媒体遭到严厉审查，相关报道也被撤除。

在中国高校以及民间教育机构里，一共有大约300所商学院（或项目部），其中包括李嘉诚旗下的长江商学院。和其他商学院一样，长江商学院提供普通的MBA项目，但是它的明星项目是高层管理人员工商管理硕士(Executive MBA)，学员来自中国顶级富人，包括阿里巴巴创始者马云。

在中国参加一个商学院的学习项目，意味着你有机会和正在运转国内市场的人士接触，长江商学院学员梅玫（May Mei，音译）说。深州非政府公益组织为蓝（GoalBlue）的这位负责人说："听说我在中国上商学院，周围的人都很兴奋。他们想知道，我们怎样合作，怎样互相学习，我有什么信息可以分享。"

也有人怀疑商学院的学位在中国有什么用，这里的商业环境倾向于依赖家庭和朋友，也就是"关系"--一个中国特有的用语，表示有助于商业合作的私人联系。

但是，20岁的人民大学学生刘露（Liu Lu，音译）说，他在学校学到了进入商界所需的技艺。"将来，我会将这些技艺用于工作。"刘露说，"在学校里学到的商业模型，可以帮助我们更好地理解真实的商业世界。"

张平/叶宣（法新社）