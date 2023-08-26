“月船三号开启新阶段，印度还将探测太阳”

（德国之声中文网）周三（8月23日），印度“月船三号”（Chandrayaan-3）着陆器登月成功，印度成为第一个将航天器送上月球南极的国家。这是该国航天机构印度空间研究组织（ISRO）的巨大成功。

但是，对于印度空间研究组织负责人索玛纳茨（S. Somanath）来说，“月船三号”成功着陆只是一个新阶段的开始。

梵语名为“智慧”（Pragyan）的六轮机器人月球漫游车将会探索人类几乎未知的月球南极区域，并在两周内传输回图像和科学数据。

“智慧”月球漫游车月球车还将对月球表面的矿物和化学成分进行光谱分析，发回有关月球土壤和岩石特性的宝贵数据。索玛纳茨正在密切观察并专注于数据收集。

“着陆器和月球车都非常完善，到目前为止一切运转良好。还会有进一步的运行，我们正在对其进行监测。它将确定月球着陆点周围土壤和岩石的元素成分。”索玛纳茨告诉德国之声。

他补充说，这次任务还旨在确认该地区是否存在冰，以便“为未来的太空探索提供氧气、燃料和饮用水”。

将于9月启动太阳探测任务

月船号登录任务的预算仅仅约为7458万美元，却使印度与美国、俄罗斯和中国一起，成为少数几个在月球上实现可控着陆的航天国家。

就在这次着陆的几天前，飞往同一地区的俄罗斯“月神-25”号（Luna-25）着陆器在月球表面坠毁。

这位印度空间研究组织负责人相信，月船三号的成功将激励印度航天工业不断开拓创新。他将这一历史性壮举归功于整个印度科学界。索玛纳茨说：“这样的任务将增强印度承担复杂项目的能力。”

“印度空间研究将在9月的第一周启动Aditya-L1（“太阳-L1”号）任务，该任务致力于研究太阳。”他补充道。

Aditya-L1卫星以梵文“太阳”命名，将由印度极地卫星运载火箭运送到太空。其主要目标包括研究太阳高层大气的动力学，包括色球层和日冕。

“前往金星的任务也已经提上日程”

索玛纳茨说：“前往金星的任务已经提上日程，但这些细节正在制定中，需要一些时间才能实现。为了这次月球任务，我们经历了许多痛苦和艰辛，未来我们一定会取得成功。”

月船三号任务的成功预计也将支持印度私营航天公司，并在未来十年内增加其在全球发射市场的份额。

这位印度空间研究组织负责人表示：“这种情况已经发生，并将得到进一步的推动。我们可以利用我们在工程成本方面具有竞争力的声誉。”他说：“这已经刺激了对私人太空发射和相关卫星业务的投资。”

根据理特咨询公司（Arthur D.Little）的一份报告，到2040年，印度的航天工业可能达到400亿美元。

该报告估计，印度目前的航天市场价值约为80亿美元，并且在过去几年中每年以4%左右的速度增长，而全球的增长率为2%。

从“月船二号”的失败中吸引教训

此次任务中的着陆器和漫游车的计划运行时间为一个月球日，大约相当于14个地球日。

“月船三号”是印度的第三次月球探测任务。这次全长384,000公里的旅程开始于7月14日从印度东南海岸斯里哈里科塔的Satish Dhawan航天中心发射升空。月船三号绕地球运行数次以提高速度，然后开始其为期一个月的月球轨道。

7月14日，它从印度东南海岸斯里哈里科塔的萨蒂什-达万（Satish Dhawan）航天中心发射升空，全程38.4万公里。在开始为期一个月的月球轨道飞行之前，“月船三号”绕地球飞行了数圈，以提高飞行速度。

月球属于谁?

此次成功着陆距离“月船三号”的前身“月船二号”于2019年9月在试图登陆月球南极时坠毁将近四年。

上一次的坠落事件对印度成为太空强国的雄心带来了打击。然而，索玛纳茨表示，上次失败增强了印度空间研究组织的决心。“没有人需要提醒，飞船着陆前的最后时刻将是最危险的。我们从失败中吸取了很多教训并进行了纠正。”他说。

他补充说：“我们花了数年时间分析每次突发事件并纠正“月船二号”的错误，加强飞船的硬件和软件，并为最坏的情况做好准备。”

“我们认为制动命令必须更加详细，以确保自主着陆以受控的方式和速度进行。”他说。

此外，索玛纳茨指出，指挥站确保与“维克拉姆”（Vikram）着陆器模块“持续、不间断的联系”，以跟踪下降进度并在需要时进行任何修正。

索玛纳表示：“最重要的是，我们还能够进行许多实验，帮助我们完善着陆过程。今天，这些努力已经得到了回报。”

这位印度空间研究组织负责人特别指出，这次任务的成功是整个团队努力的结果，并对项目总监、任务运营主管和其他团队成员表示感谢。

他说：“有很多女性工程师和科学家直接参与了这项任务，这次成功是对她们所有人的致敬。”

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