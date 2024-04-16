會晤肖爾茨 習近平籲「警惕保護主義抬頭」

（德國之聲中文網）根據中國官媒央視報導，中國國家主席習近平週二（4月16日）在北京釣魚台國賓館會見德國總理肖爾茨。近期歐美國家指控中國在電動車、電池等綠色能源產品「產能過剩」，對此，習近平稱應該「警惕保護主義抬頭」，呼籲德國應從市場角度「客觀辯證看待」產能問題，並為中國企業赴德發展提供公平、透明、開放、非歧視的經商環境。

習近平主張，中國出口電動車、鋰電池、光電產品等，不僅「豐富了全球供給，緩解了全球通膨壓力，也為全球應對氣候變遷和綠色低碳轉型做出巨大貢獻」。

事實上，肖爾茨前一天拜訪上海同濟大學時，曾透露他對歐洲進口中國汽車的觀點。他認為，歐洲市場對中國汽車應開放且公平，但重要的前提是必須維持公平競爭，換言之就是「不傾銷，不生產過剩，不侵權」。

中方新聞稿未提台海

針對中德關係，習近平表示今年是中德建立全方位戰略夥伴關係10週年，儘管「國際形勢發生很大日變化，但中徳關係始終穩健發展」。

習近平稱，中德之間「沒有根本利益衝突，彼此不構成安全威脅」；只要雙方「堅持互相尊重、求同存異、交流互鑒、合作互贏，兩國關係必將繼續行穩致遠」。這番言論，類似於他在2022年11月肖爾茨訪華時的說法。當時習近平也強調應把握「求同存異」等原則，如此一來「兩國關係的大方向就不會偏，步子也會走得很穩」。

中方釋出的聲明內，並沒有直接提到台海兩岸。15日，肖爾茨在上海時，曾隱約提及安全議題，稱「小國不應該生活在對大國的恐懼中」，各方也不應以武力改變邊界。他說：「如果我們的鄰居是一個高大、健壯、肌肉強壯的人，那我們總是會想打個招呼，確保他不會傷害我們。」上述發言並未點名中國。

此前，台灣駐德代表謝志偉接受德新社訪問時，曾經建議肖爾茨能夠對習近平「直言不諱」。

前歐洲議會政治顧問、台灣東華大學助理教授馮儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy）則在中德領袖會晤前向DW分析道，即便德國比以往更願意在台灣議題上與西方陣營一道、對中國採取更強硬的立場，但德國始終不是該議題的領導者，無法「在此面向上起到帶頭作用」。

德國總理肖尔茨在中國 去了哪 説了啥

肖爾茨指俄羅斯侵略威脅歐洲

16日稍早，肖爾茨在社媒平台X表示，他盼與習近平討論如何在烏克蘭議題上促進「公正的和平」。

週一（15日），肖爾茨在上海接受媒體採訪時稱，他會敦促中國停止向俄羅斯供應「軍民兩用」產品，並呼籲各國「不要規避國際社會實施的制裁」。

央視報導指出，中德均「反對使用核武或攻擊和平核設施，妥善解決國際糧食安全問題，並遵守國際人道法」。

儘管中國宣稱自己在烏俄戰爭上處於「中立的一方」，但自開戰以來因拒絕譴責莫斯科的侵略行為，而受到國際社會批評；此外，中俄兩國的雙邊戰略夥伴關係也仍然緊密。

根據德國總理辦公室，肖爾茨在會議上向習近平表示，「俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭和俄羅斯的軍備對歐洲安全產生非常重大的負面影響......直接影響了我們的核心利益」，並指俄羅斯政府損害國際秩序，違反《聯合國憲章》原則。

德国总理访中：俄乌战争下的外交挑战

習近平則重申中方一貫立場，指中方「一直以自己的方式勸和促談」，當前應以和平穩定的大局為重；不要拱火澆油；不要進一步激化矛盾；減少對世界經濟的負面影響。兩人也討論以哈衝突等國際和區域問題。

肖爾茨還提及氣候變遷等中德兩國可合作的領域。他說：「只有透過共同努力，我們才能找到阻止氣候變遷的解決方案，並以符合社會正義的方式，管理綠色能源轉型。」

風險與挑戰

習近平向肖爾茨說，人類社會面臨的風險挑戰增加，要解決這些問題，「離不開大國合作」；中德分別為世界第二及第三大經濟體，鞏固及發展雙邊關係對歐亞，乃至世界都有重要影響，「中徳應該從長遠和戰略角度看待和發展雙邊關係，為世界注入更多穩定性和確定性」。

肖爾茨訪華之際，德國不少西方盟友正在一系列貿易問題上與中國抗衡；不僅歐盟正在對中國官方對電動車及風力渦輪機的補助進行調查，美國也正在調查中國汽車技術帶來的國安風險。

肖爾茨政府去年發布德國對華戰略，主張對中國「去風險」。不過，肖爾茨此行訪華率領的德國企業領導人，過去幾天都曾提及中國市場對德國的重要性；在他出訪前夕，德國汽車工業聯合會主席穆勒（Hildegard Müller）也明確表示，反對針對中國電動車徵收懲罰性關稅。

（綜合報導）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。