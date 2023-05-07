 會晤法外長 秦剛：支持歐洲加強戰略自主 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.05.2023

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时政风云

會晤法外長 秦剛：支持歐洲加強戰略自主

會晤德國外長之後，中國外長秦剛來到訪歐之旅的第二站——巴黎。他與法國外長科隆納談了什麼？法方再次呼籲中國發揮作用，在俄烏之間扮演「和平使者」角色，中國有何回應？

5月10日，中國外長秦剛（左）赴巴黎會見法國外長柯隆納（右），雙方就烏克蘭和其他區域安全問題交換意見。

5月10日，中國外長秦剛（左）赴巴黎會見法國外長柯隆納（右），雙方就烏克蘭和其他區域安全問題交換意見。

（德國之聲中文網） 中國外交部長秦剛本週出訪歐洲，於週三（5月10日）在巴黎會見了法國外長科隆納（Catherine Colonna）。法方強調，在北京尋求調停俄烏戰爭的過程中，中國可為「全球和平與穩定」發揮重要作用。

法新社報導，科隆納在會議開始時告訴秦剛：「我們知道中國在世界舞台上的重要性，以及中國的角色在促進全球和平穩定上的重要性。」她呼籲中國應努力說服俄羅斯「回到充分尊重《聯合國憲章》的軌道上」。

中國外交部11日發布會後新聞稿指出，科隆納稱法方願就烏克蘭等重大國際地區問題同中方加強溝通，尋找更多共同點；秦剛則回應道，中國在烏克蘭問題上一直「致力於推動危機的政治解決」方案，並願意「保持溝通」，「繼續為此發揮建設性作用」。

同時，秦剛重申了中國看待和處理烏克蘭問題的出發點，是以中國國家主席習近平提出的「四個應該」為基礎，包含應尊重各國主權、領土完整；應遵守聯合國憲章宗旨和原則；應重視各國合理安全關切；應支持一切有利於和平解決危機的努力。

法國外長科隆納在會見秦剛之前，即在內閣會議上籲北京應敦促俄羅斯「回歸和平」。

法國外長科隆納在會見秦剛之前，即在內閣會議上籲北京應敦促俄羅斯「回歸和平」。

路透社報導，秦剛在與法國外長的會談上也呼籲法國，應與中國加大市場的相互開放程度，以打造出一條「更具韌性的中法供應鏈」。他強調，中國支持歐洲「加強戰略自主」，主張「不針對、不依附、也不受制於第三方」的中歐關係。

科隆納則表示，願意與中國在氣候變化、生物多樣性、能源轉型等領域加強合作，並就其他地區安全問題進行討論，包含朝鮮近期發射了一系列導彈，「態度令人擔憂」，她呼籲秦剛應思考如何「團結一致地應對」此局勢，與國際社會一同「為半島和區域穩定而努力」。

中國能否成為俄烏調解人？

此前，科隆納即在一次法國內閣會議上表示，北京應該敦促俄羅斯「回歸和平」。她說：「中國有必要利用其與俄羅斯的關係，讓俄羅斯更清楚了解自己正處於僵局之中，並告訴俄羅斯要恢復理智。」

4月，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）出訪中國時即表示，他知道可以信賴習近平同俄羅斯交涉，使各方重返談判桌。同時，他也表示歐洲不應該成為華盛頓的「隨從」，也不應該陷入任何有關台灣的衝突之中。

當時馬克龍的發言引起廣泛爭議，也招致了不少法國盟友的批評。其中德國國防部長皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，他「很不幸」聽到這些話，並強調：「我們從未成為或有成為美國附庸的危險。」

法新社10日分析，中國一直試圖將自己描繪成俄烏戰爭的中立方，包含發表烏克蘭戰爭立場聲明文件；習近平4月底也與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話。然而，中國駐法大使盧沙野4月下旬才因質疑前蘇聯國家主權的言論遭到國際社會撻伐，使中方立場再次受到質疑。

秦剛在出訪法國之前，9日於柏林會見德國外長貝爾博克（Annalena Baerbock）時，也就烏克蘭問題進行了激烈討論。貝爾博克指出：「中立即是站在侵略者的那一邊。」

回应争议 马克龙强调对台立场不变

（綜合報導）

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